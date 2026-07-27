El reconocible rostro de La Sexta que anuncia su marcha después de 14 años para emprender un nuevo proyecto

Emotiva despedida la que se ha vivido este pasado fin de semana en 'La Sexta Xplica'. José Yélamo ha dedicado los últimos minutos del programa a rendir homenaje a Paula del Fraile, uno de los rostros más reconocibles de laSexta, quien abandona la cadena para emprender una nueva aventura profesional.

Han sido 14 años los que la periodista ha estado vinculada al segundo canal de Atresmedia. Por tal motivo, todos sus compañeros de 'La Sexta Xplica', con su marido, José Yélamo al frente, le han preparado una sorpresa a modo de despedida. El programa emitió un vídeo con algunos de sus mejores momentos en los diferentes espacios de la cadena en los que ha trabajado, como 'Al rojo vivo' o 'La Sexta Noticias'.

Visiblemente emocionada, Paula quiso agradecer el cariño y el apoyo de todas las personas que le han acompañado durante todos estos años. Aunque el momento más emotivo y romántico llegó cuando el presentador de 'La Sexta Xplica', que también es su marido, apareció en el plató con un gran ramo de flores para recordar el lugar en el que comenzó su historia de amor: una guardia periodística en la casa de Luis Bárcenas.

Paula del Fraile dice adiós a 'La Sexta Xplica'

"Aquí nos hemos conocido y aquí acaba nuestra vida en común… profesional, que no la personal", bromeó José Yélamo. A lo que ella respondió: "Ah vale, qué susto. Digo 'ruptura en directo'". "Te queremos mucho", añadió el presentador, mientras todo el equipo le daba un merecido aplauso. "Al final voy a llorar, yo que nunca lloro", reconoció Paula, con los ojos vidriosos por la emoción.

"Te despedimos, pero mañana nos vamos de vacaciones, ¿no?", le preguntó su marido. A lo que la periodista contestó: "Se supone que sí, si se mantiene todo en pie". "Me confirman que sí", sentenció José Yélamo, antes de despedirse de la audiencia de 'La Sexta Xplica' hasta septiembre. A partir de la próxima semana, será Verónica Sanz la que se haga cargo del programa.

La historia de amor de Paula del Fraile y José Yélamo tuvo lugar en los pasillos de laSexta. En aquel momento, ella estaba trabajando como redactora en 'La Sexta Noticias', mientras que él era copresentador de 'Más Vale Tarde'. Según reveló la periodista en 'Aruser@s', su amor se coció "a fuego lento". Cuando Alfonso Arús le preguntó si fue un flechazo o si fue creciendo con el tiempo, contó que "yo no soy muy de arrebatos".

La pareja se dio el 'sí, quiero' en el año 2017, en Galicia, y es que ella es de La Coruña. Fruto de su amor nacieron su dos hijos, una en enero de 2021 y dos años después, dieron la bienvenida al segundo. Desde entonces, forman una bonita familia de la que, puntualmente, presumen en redes sociales. Gracias a ellas hemos podido ser testigos de sus escapadas, a Cádiz de donde es el presentador, y a Galicia, donde residen sus respectivas familias, a las que ambos están muy unidos.