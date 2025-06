Ayuso impugna el puesto de trabajo de Gonzalo Miró en Antena 3: "Vive de insultarme en este programa"

Isabel Díaz Ayuso ha visitado este lunes 9 de junio el plató de 'Espejo Público', donde ha sido entrevistada por Susanna Griso. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha limitado a responder a las preguntas de la presentadora, sino que, además, ha aprovechado su presencia en el matinal para cargar contra uno de sus colaboradores, Gonzalo Miró.

"Vive todos los días de insultarme en este programa", ha llegado a decir en directo. Durante la sección de 'Un café con Ayuso', Susanna Griso ha abordado la última polémica de la presidenta madrileña: su plantón en la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari vasco, Imanol Pradales, habló en euskera. Un gesto muy criticado por Gonzalo Miró en un acto público, cuyas palabras le ha mostrado el programa a la política.

Más información Gonzalo Miró desmonta sin despeinarse la manifestación del PP y pone a Ayuso en el disparadero

En el vídeo mostrado en directo en el programa, se escucha al colaborador decir lo siguiente: "Me hubiera encantado poder agradecer estos minutos en euskera, sobre todo para que no penséis en País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos". Unas palabras que recibieron, en palabras de la presentadora, un "aplauso cerrado".

Isabel Díaz Ayuso dispara contra Gonzalo Miró

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a estas declaraciones cargando contra el periodista deportivo, del que ha dicho: "Este señor vive todos los días de insultarme en este programa, y allá donde tiene la oportunidad. Puede hacer lo que quiera, que es libre. Como es algo personal que tiene contra mí, por algún motivo que algún día nos explicará, pues (le doy) poca importancia".

Acto seguido, la política del PP ha justificado su abandono en la Conferencia de Presidentes. "Todos sabemos lo que está pasando en el País Vasco y en el futuro en Navarra. Cómo están utilizando lo de todos los catalanes para fabricar una nación para-legal… Están buscando la ruptura de España, lo que además es un atropello jurídico y constitucional", ha asegurado.

Antes de finalizar, Ayuso se ha dirigido nuevamente a Gonzalo Miró: "¿Qué hacemos los demás? ¿Lo asumimos y nos callamos para que un colaborador que todos los días tiene obsesiones no me diga nada? Hemos venido a esto, también a ser criticada".

"Un político como todo aquel que tiene una responsabilidad pública se ha de someter al escrutinio de la opinión pública y recibir palos si tiene que ser así, pero eso no quita para que yo bizquee y diga ahh no como me critica este colaborador voy a ir por otro lado", sentenciaba Díaz Ayuso.