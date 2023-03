La polémica salpica a ‘The Last of Us’ tras la censura de un beso lésbico en HBO Max

HBO Max ha censurado un beso lésbico del séptimo episodio de ‘The Last of Us’ en varios países de Oriente Medio y del norte de África.

Aunque pensemos que vivimos en un mundo cada vez más abierto e inclusivo, lo cierto es que suele ser un espejismo. Y ‘The Last of Us‘ está siendo una muestra de ello. Ya no solo desde que apareció la segunda parte del popular videojuego, ‘The Last of Us II’, asediado por haters e incels del alt-right americano. Es que la serie de HBO Max también se está viendo vapuleada por una lgtbfobia rampante debido a la diversidad de sus tramas y personajes. Pero el problema principal no es ese, sino cuando la propia HBO Max cede a las presiones, que es lo que ha pasado en su emisión en Oriente Medio y el norte de África del último capítulo de ‘The Last of Us’, con un beso lésbico entre Ellie y su amiga Riley.

Es verdad que tiene poco sentido esta censura repentina, cuando el capítulo 3 se emitió de forma íntegra. Sí, aquella obra maestra que nos mostraba la relación entre Bill y Frank. Pero es verdad que el mismo servicio de streaming ya censuró un beso entre dos hombres en la serie ‘Cómo defender a un asesino’ hace algunos años.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE — Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023

El usuario de Twitter y periodista Mohamed Khairat ha sido de los primeros en levantar la liebre, sorprendido por la censura del beso entre Ellie y Riley. No solo porque el capítulo 3 no fue censurado, sino por la importancia de ese beso en el desarrollo del personaje de Ellie. Pero no ha sido el único en denunciar la situación, porque varios usuarios también han mostrado su descontento con la plataforma.

I KNEW IT LOOKED WEIRD WTF HOW DO THEY JUST CUT IT LIKE THAT (in my region only im guessing since this is OSN PLUS) @hbomax @Naughty_Dog DONT LET THEM GET AWAY W THIS??? https://t.co/6ZlZDhLQef pic.twitter.com/3ksMmHNY0N — Ellie 🎆 Superache era | 10/23 (@fantasyofAl) February 27, 2023

Las actrices de ‘The last of us’ se pronuncian

Bella Ramsay y Storm Reid se han pronunciado sobre todas las polémicas que están salpicando a la adaptación de la serie. Y el beso del último capítulo de ‘The Last of Us’ ha sido la gota que ha colmado el vaso. «No lo entiendo. Creo que a pesar de lo que diga la gente, si no les gusta, creo que habrá mucha más gente que lo apreciará. Mucha más que se sienta representada, vista y escuchada. Así que eso es lo que importa», sentenciaba en Variety la intérprete que se mete en la piel de Riley.

Es muy triste que une joven intérprete tenga que salir al paso de las críticas de toda esa gente que solo busca esparcir su discurso de odio. Y que una plataforma como HBO se plegue ante tal censura en ciertos países es motivo de alarma. Solo esperamos que no depende en última instancia de la productora, y se pronuncien tarde o temprano para denunciar la situación.

Marvel ya canceló varios de sus estrenos en países como China, que buscaban eliminar tramas con personajes LGTBI de películas como ‘Eternals’. Aunque ya han vuelto a estrenar en el país asiático, esta debería ser la norma. No a la censura.

¿Cuántos capítulos de ‘The Last of Us’ quedan?

La serie de HBO MAX sigue monopolizando la conversación en redes. Ya no solo por ciertas polémicas como la de este episodio, sino por su brillante adaptación del material original. Hace relativamente poco la serie fue renovada por una segunda temporada. Y eso que aún no ha llegado el final de la primera.

Por ahora llevamos ya 7 capítulos, y el total de episodios que conformen la primera temporada va a ser 9. Así que estamos en los últimos momentos, donde tienen que cerrarse muchas tramas, y seguramente con un impresionante cliffhanger que nos deje con la boca abierta.