Globos de Oro 2024: Lista completa de ganadores en las categorías de televisión

Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. El pistoletazo de salida a los grandes premios del cine. Llegan los Globos de Oro para premiar lo mejor del cine y la televisión de pasado 2023. Y son importantes porque van a ser la primera prueba para este año para los premios televisados. Después de una crisis de imagen bastante importante, este año vuelven con fuerza, con el comediante Jo Koy como presentador de la gala. Y entre los nominados están las cintas más taquilleras de este año pasado, entre las que destacan ‘Oppenheimer’ o ‘Barbie‘. Pero también ‘Succession‘, una de las series más aplaudidas de los últimos años.

Si la audiencia va bien, aún hay esperanza tanto para los Globos de Oro como para los Oscar. De esta gala solo se puede aprender, y según los datos que arroje la audiencia, se podrá saber cómo le irá a los grandes premios de la Academia este año. ¿Premiarán a las películas más queridas del público? ¿Se llevará el Globo de Oro ‘Barbie’? ¿Y en el terreno televisivo? Podrían ir a lo seguro con ‘Succession’ y ‘Ted Lasso‘, o arriesgarse con ‘The Last of Us‘ y ‘Solo asesinatos en el edificio‘, esta última siempre a la sombra de la comedia de Apple.

Como todos los años, los presentadores serán muy variados. Parece que los actores han vuelto a confiar en los Globos de Oro y vamos a encontrarnos a un montón de intérpretes de renombre. Entre ellos estarán Amanda Seyfried, America Ferrera, Andra Day, Angela Bassett, Annette Bening, Ben Affleck, Daniel Kaluuya, Don Cheadle, Elizabeth Banks, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Hunter Schafer, Issa Rae, Jared Leto… Pero también nos encontraremos a la cantante Dua Lipa; a la reciente ganadora del Oscar Michelle Yeoh; a la presentadora Oprah Winfrey o al mítico Luke Skywalker, es decir, Mark Hamill.

La gala comienza a la 1.00 horas en España, y podrá seguirse por Movistar Plus+.

* En elaboración

Lista de nominados a los Globos de Oro en la categoría de televisión

Mejor serie dramática

1923 (Paramount+)

(Paramount+) The Crown (Netflix)

(Netflix) The Diplomat (Netflix)

(Netflix) The Last of Us (HBO)

(HBO) The Morning Show (Apple TV+)

(Apple TV+) Succession (HBO)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (ABC)

(ABC) Barry (HBO)

(HBO) The Bear (FX on Hulu)

(FX on Hulu) El Jurado (Amazon Freeve)

(Amazon Freeve) Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

(Hulu) Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie, serie antológica o tv movie

Bronca (Netflix)

(Netflix) Cocina con química (Apple TV+)

(Apple TV+) Todos quieren a Daisy Jones (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) La luz que no puedes ver (Netflix)

(Netflix) Fellow Travelers (Showtime)

(Showtime) Fargo (FX)

Mejor actor en serie dramática

Brian Cox , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Kieran Culkin , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Gary Oldman , por ‘Slow Horses’

, por ‘Slow Horses’ Pedro Pascal , por ‘The Last of Us’

, por ‘The Last of Us’ Jeremy Strong, por ‘Succession’

por ‘Succession’ Dominic West, por ‘The Crown’

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader , por ‘Barry’

, por ‘Barry’ Steve Martin , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Jason Segel , por ‘Terapia sin filtro’

, por ‘Terapia sin filtro’ Martin Short , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Jason Sudeikis , por ‘Ted Lasso’

, por ‘Ted Lasso’ Jeremy Allen White, por ‘The Bear’

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Matt Bomer , por ‘Fellow Travelers’

, por ‘Fellow Travelers’ Sam Claflin , por ‘Todos quieren a Daisy Jones’

, por ‘Todos quieren a Daisy Jones’ Jon Hamm , por ‘Fargo’

, por ‘Fargo’ Woody Harrelson , por ‘Los fontaneros de la Casa Blanca’

, por ‘Los fontaneros de la Casa Blanca’ David Oyelowo , por ‘Lawmen: Bass Reeves’

, por ‘Lawmen: Bass Reeves’ Steven Yeun, por ‘Bronca’

Mejor actor de reparto en serie de televisión

Billy Crudup , por ‘The Morning Show’

, por ‘The Morning Show’ Matthew Macfadyen , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ James Marsden , por ‘El Jurado’

, por ‘El Jurado’ Ebon Moss-Bachrach , por ‘The Bear’

, por ‘The Bear’ Alan Ruck , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Alexander Skarsgård, por ‘Succession’

Mejor actriz en serie dramática

Helen Mirren , por ‘1923’

, por ‘1923’ Bella Ramsey , por ‘The Last of Us’

, por ‘The Last of Us’ Keri Russell , por ‘La diplomática’

, por ‘La diplomática’ Sarah Snook , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Imelda Staunton , por ‘The Crown’

, por ‘The Crown’ Emma Stone, por ‘The Curse’

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri , por ‘The Bear’

, por ‘The Bear’ Natasha Lyonne , por ‘Poker Face’

, por ‘Poker Face’ Quinta Brunson , por ‘Colegio Abbott’

, por ‘Colegio Abbott’ Rachel Brosnahan , por ‘La maravillosa señora Maisel’

, por ‘La maravillosa señora Maisel’ Selena Gomez , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Elle Fanning, por ‘The Great’

Mejor actriz en miniserie o serie antológica

Riley Keough , por ‘Todos quieren a Daisy Jones’

, por ‘Todos quieren a Daisy Jones’ Brie Larson , por ‘Cocina con química’

, por ‘Cocina con química’ Elizabeth Olsen , por ‘Love and Death’

, por ‘Love and Death’ Juno Temple , por ‘Fargo’

, por ‘Fargo’ Rachel Weisz , por ‘Inseparables’

, por ‘Inseparables’ Ali Wong, por ‘Bronca’

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión