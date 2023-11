Así están actualmente los protagonistas de ‘Matrimonio con hijos’ 35 años después

En 1987 llegó con fuerza una sitcom diferente a todas. Estamos hablando de ‘Matrimonio con hijos’. Y en ella conocíamos la vida de los Bundy, una familia disfuncional que vive en Chicago, Illinois, conformada por Al, Peggy, Kelly, Bud y Buck, su perro. En ‘Matrimonio con hijos’ se parodiaba la familia norteamericana de los años 80: un marido al que poco le importaba su familia; la señora, una impulsiva compradora; la hija, que era el estereotipo de «rubia sexy y tonta»; y el hijo, un perdedor que busca ser atractivo.

La serie se convirtió, tras ‘Los Simpson‘, en la serie más larga de la historia de FOX. Su crítica sagaz y cínica al sueño americano (en ello compartía mucho con la serie de animación de Matt Groening) consiguió que fuera un fiel retrato a esa sociedad desencantada de finales de los 80 y comienzos de los 90. Aquí nos llegó gracias a La 2, y fue ampliamente imitada. De hecho, hasta apareció una serie, ‘Infelices para siempre’, que jugaba con la misma premisa. La llegaron a acusar incluso de plagio los fans de la primera. Pero también consiguió un nivel de fama importante, aunque para nada similar a ‘Matrimonio con hijos’.

La serie se estrenó en 1987 y se extendió a lo largo de 11 temporadas y 264 episodios. Las audiencias mandaban en aquella época, y ‘Matrimonio con hijos’ funcionaba muy bien. Tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, y sentó las bases para un tipo de serie más desvergonzada y cínica con la vida. Pero, ¿qué ha sido de sus cuatro protagonistas 25 años después del final de la serie?

Ed O’Neill (Al Bundy)

Ed O’Neill, antes y después.

Quizá hoy le conozcamos más como el patriarca de ‘Modern Family‘, Jay Pritchett, pero lo cierto es que O’Neill ya era famoso varias décadas antes. Y, curiosamente, también por dar vida a un marido y padre cascarrabias y algo chapado a la antigua. El actor fichó por la serie cuando tenía 41 años y consiguió sus dos únicas nominaciones a los Globos de Oro.

Pero no es lo único que ha hecho. A parte de ‘Modern Family’, también participó en la película de Denzel Washington ‘El coleccionista de huesos’, o en la multipremiada serie ‘El ala oeste de La Casa Blanca’. Aunque, actualmente, vive retirado de la actuación tras finalizar su papel en la popular sitcom de la ABC.

Katey Sagal (Peggy Bundy)

Katey Sagal, antes y después.

La actriz Katey Sagal era la gran protagonista de ‘Matrimonio con hijos’. No solo gracias al personaje de Peggy, que era hilarante, sino a la magnífica interpretación de Katey, que le valió el aplauso de la crítica (3 nominaciones a los Globos de Oro) y el cariño del público. Pero su gran papel no fue el de Peggy Bundy. Ni siquiera el de Gemma Teller Morrow en ‘Sons of anarchy’ (que le valió su único Globo de Oro, en 2011). No, realmente el papel más importante de Sagal es el de Turanga Leela en la serie de ‘Futurama‘.

Aunque no sea tan reconocido por el gran público, su personalidad le dio vida a Leela desde 1999 hasta nuestros días. Más de 140 episodios, convirtiendo su voz en una de las más famosas de la animación. ¡Y hasta hizo una parodia de Peggy en uno de los episodios! Porque también participó en ‘La banda del patio’, interpretando a la madre de Spinelli.

Christina Applegate (Kelly Bundy)

Christina Applegate, antes y después.

Quizá Applegate sea el nombre más famoso de esta lista. Cuando llegó a ‘Matrimonio con hijos’, su carrera estaba empezando a despegar. La popular sitcom le sirvió como plataforma perfecta para introducirse en nuevos proyectos. De ahí salió ‘La cosa más dulce’, que puede que sea su trabajo más recordado, junto a Cameron Díaz.

Desde entonces, no ha parado de trabajar, con series como ‘Samantha… who?’ o ‘Dead To Me’ en Netflix. Aunque su carrera se frenó de golpe tras ser diagnosticada recientemente con esclerosis múltiple.

David Faustino (Bud Bundy)

David Faustino, antes y después.

Probablemente Faustino sea el menos famoso de los protagonistas de ‘Matrimonio con hijos’. Aunque lo intentó en el mundo de la música, haciéndose llamar D ‘Lil (y llegó a lanzar el álbum Balistyx en 1992), donde realmente ha conseguido un trabajo continuado ha sido en el mundo del doblaje. Faustino, siguiendo los pasos de su hermana en la ficción, Katey Sagal, ha participado en series como ‘Robot Chicken’, ‘Winx Club’ o ‘La Leyenda de Korra’, donde puso voz a Mako.