Gran estupor por el momento más surrealista de la historia de 'El Grand Prix' en TVE: "Nunca había visto algo así"

'El Grand Prix' vivió este domingo su tercera entrega en el prime time de La 1 con un Quintanar del Rey (Cuenca) arrollando a sus rivales de San Juan de la Rambla (Tenerife). Pero si hubo algo que desató la risa entre la audiencia en redes sociales y que provocó el estupor hasta de Ramón García fue el momento de los superbolos con Secun de la Rosa y el tirador de Quintanar del Rey.

Y es que si hay una prueba que suele generar momentazos es precisamente la de "los superbolos" sobre todo cuando el padrino o madrina está poco acertado en sus indicaciones. Pasó hace tres años con Lolita Flores o Belinda Washington y volvió a pasar este domingo con Secun de la Rosa y Culete, el tirador del pueblo de Cuenca.

Desde el minuto 1, Secun de la Rosa demostró tener ganas para conseguir tirar el máximo número de bolos posible y de hecho se dejó la voz gritando todo el rato "¡Culete!". Pero no estuvo acertado en sus indicaciones. Y es que más allá de que el tirador estaba medio sordo y hacía un poco lo que le daba la gana, el actor y director no sabía más que decir "delante, delante" en lugar de guiar al tirador hacia la derecha o hacia la izquierda. "¡Culete escúchame a mí!", le llegó a gritar en un momento dado.

Eso sí, en una de sus tiradas, Culete consiguió derribar a dos bolos del tirón. Pero después todo fue un caos con el tirador llegando incluso a caerse en las colchonetas como si un bolo más se tratara obligando a Ramón García a acercarse para ayudarle y que supiera recomponerse. Precisamente, tras ponerse en pie, el tirador volvía a soltar la bola y gracias a la suerte pudo abatir a otros dos bolos, entre ellos el dorado.

Así fue como a pesar del desastre de prueba y de los momentos tan surrealistas que se habían vivido, Quintanar del Rey conseguía ganar también el juego de los superbolos después de haber tirado 4 bolos más el dorado que vale doble frente a los 4 bolos que habían tirado los canarios.

Al acabar esa ronda, nadie daba crédito a lo que se había vivido en el plató y a cómo el equipo conquense podía haber conseguido el triunfo con lo mal que se había dado todo. "La verdad que os voy a decir una cosa. No sé qué decir. Qué lanzamiento, que forma de andar por la pista, Secun se ha quedado sin voz posiblemente. Ha dado poco por culete", aseveraba Ramón García con sorna. "Yo la verdad no había visto lanzamiento igual en la vida", sentenciaba el presentador.

Posteriormente, al ver la repetición, Ramón García insistía en comentar lo especial que había sido todo. "Lo mejor es ver la repetición de un lanzamiento caótico y divertido porque Culete ha hecho cosas increíbles. Pero luego ha hecho cosas increíbles. Ha hecho de todo. Y Secun ha perdido la cabeza y va a soñar con Culete", añadía Ramonchu.

Miradlo bien. Se llama Culete: el hombre que pone a temblar a los bolos.

Ha nacido una estrella. 🎳#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/xjfPB12Jsm — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 2, 2026

Culete acaba de entrar en la historia del #GrandPrixTVE 🐮🎳



Guiado por Secun de la Rosa, el tirador de Quintanar del Rey brilló en los Súper bolos y nos regaló uno de los momentazos de la noche.



Imposible no quererlo ✨https://t.co/thXqazdtiB pic.twitter.com/OZ8RioueHB — La 1 (@La1_tve) August 3, 2026

La audiencia no da crédito con Culete y Secun de la Rosa en 'El Grand Prix'

Como era de esperar, este momento tan surrealista y brillante de 'El Grand Prix' generó un sinfín de reacciones entre los espectadores en "X". "Esto es HISTORIA, grande CULETE y Viva Quintanar del Rey", destacaba un usuario. "Ha sido una risión absoluta Entre Culete y Secun....nada podía salir mal. De los mejores bolos que recuerdo", confesaba otro fan del concurso de TVE.

Esto es HISTORIA, grande CULETE y Viva Quintanar del Rey 😂😂😂 #GrandPrixTVE pic.twitter.com/clId9CnVHY — Agustín Durán Cómico (@agusduran) August 2, 2026

Ha sido una risión absoluta 😂😂

Entre Culete y Secun....nada podía salir mal. De los mejores bolos que recuerdo.#GrandPrixTVE https://t.co/QcuUxtMLJk — Javier 🚂 (@javimartc) August 2, 2026

Los mejores bolos de la historia, culete eres increíble!!!! 🤣🤣🤣❤️❤️❤️#grandprixtve https://t.co/3PUgGZCAjw — Turras 🫰🏽 (@dandolaturra_) August 2, 2026

Grandísimos bolos patrocinados por “Culete”. Hacía tiempo que no veíamos tanta maravilla 😂😂😂😂#GrandPrixTVE — Carmen RE (@CRodriguezEnd) August 2, 2026

Secun, disléxico e incapaz, Culete, héroe del grand prix#GrandPrixTVE — Mr.Sabelotodo (@sabelotodo_mr) August 2, 2026

Culete dando espectáculo y además sacándose la chorra en la prueba. 2 lanzamientos y 4 bolos. Pa' qué se necesita más, más esfuerzo es tontería#GrandPrixTVE — Juan Pedro (@JuanPe9518) August 2, 2026

Por favor, que caos de dirección de Secun en los bolos, y van y gana la prueba

El gran culete 🤣🤣🤣🤣 @GrandPrix_tve #GrandPrixTVE — Sandra Pérez García (@sandradespacho) August 2, 2026

Increíble que Quintanar del Rey haya ganado la prueba de los superbolos después de cómo ha lanzado Culete (y de cómo le ha guiado Secun de la Rosa) 🤣🤣🤣. #GrandPrixTVE — Jose Caballero (@Riflinho) August 2, 2026

Lo que escuchaba el amarillo en los bolos: ¡CULETEEEEEEE! #GrandPrixTVE pic.twitter.com/Pu3dp832FN — Cork Alchemist (@CorkAlchemist) August 2, 2026

A Culete había que recordarle que hay que tirar los bolos, no a si mismo, que no puntúa 😂😂 #GrandPrixTVE — Fran Montero (@SalteadorFran82) August 2, 2026

No tengo pruebas pero tampoco dudas de que culete es un infiltrado del equipo azul para intentar recortar distancias en el marcador #GrandPrixTVE — Kache (@Kache) August 2, 2026

Hacía siglos que no me reía canto con el #GrandPrixTVE y el culete 🤣🤣🤣 — 노엘리아 •ɞ• 💸 (@Noeluski) August 2, 2026

LO SABÍA, ES QUE LO SABÍA 🤣🤣🤣🤣

Media vuelta, media vuelta, pa tras, pa tras, ¡escúchame Culete!, sigue mi voz...

El tío mientras dando vueltas tropezándose con las colchonetas y la repisa de los bolos, y en dos putos tiros, hace 5 puntos y gana el juego jajaja.#GrandPrixTVE — José Manuel JM7 JM10 (@josito714) August 2, 2026