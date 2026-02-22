El público dicta sentencia a 'Cortafuego', el nuevo thriller de Netflix con Belén Cuesta, y la crítica es mayoritaria

Netflix ha estrenado este fin de semana uno de los thrillers más llamativos en lo que llevamos de año: 'Cortafuego', una película española que pone sobre la mesa un terrible drama de una familia desesperada en el marco de un incendio devastador en el bosque, dirigida por David Victori ('No matarás', 'Sky Rojo') y protagonizada por Belén Cuesta y que ocupa ya la primera posición en la categoría de películas más populares en España.
Este inquietante thriller psicológico de 107 minutos de duración que combina drama familiar, desaparición y un incendio forestal cuenta también en su reparto artístico protagonista con Enric Auquer ('Sky Rojo', 'Quien a Hierro Mata'), Joaquín Furriel ('El refugio atómico'), Diana Gómez ('Valeria') o Candela Martínez entre otros.
El punto de partida de 'Cortafuego' nos lleva a un bosque español, donde una familia acude a vender la casa en la que ha pasado toda su vida, ya que el padre ha muerto y los recuerdos son demasiados. La madre de dicha familia, Mara (Belén Cuesta), viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado.
Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.
Pues bien, tras los primeros días disponible en el catálogo de Netflix, los espectadores que ya han podido ver 'Cortafuego' están dictando su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que está habiendo mucha división entre las críticas recabadas hacia esta nueva película de la plataforma de streaming, pero con una queja muy repetida: la trama no acaba de explotar todo lo que debería.
La repetida crítica de los usuarios de Netflix a 'Cortafuego': "Mediocre película"
"Tiene una trama tan básica y tan estirada que acaba resultando muy repetitiva. Le falta impacto tanto por una resolución que se ve venir de lejos como porque el incendio no es tan protagonista como el título sugiere", ha apuntado un usuario de X. "Todo se ve venir desde el inicio y el incendio es una excusa sin más", "Se hace larguita" o "El guion es demasiado plano" o son algunas de las reacciones más sonadas.
Por su parte, las reacciones de la prensa especializada también van en la misma línea. El crítico de Espinof, Mikel Zorrilla, sentencia que "Cortafuego es otra decepcionante película española de Netflix", y añade que "se estrena con una premisa prometedora, pero termina en tierra de nadie. La ejecución resulta poco estimulante y la trama se vuelve monótona. Una oportunidad perdida".
En cambio, la crítica del blog Fuera de series señala que es una película "muy disfrutable", aunque tenga "algún giro que se ve venir antes de que llegue, que no arruina la experiencia, pero le quita sorpresa y eso siempre es una pequeña punzada". Y resalta que Belén Cuesta es "uno de los grandes aciertos de la película", cuya interpretación "no cae en el exceso" y "va modulando la angustia poco a poco".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el director de El Televisero y el creador de este medio en mayo de 2009, donde cada día tratamos de contaros todas las noticias sobre la televisión con una visión analítica, reflexiva y cercana.