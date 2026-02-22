El público dicta sentencia a 'Cortafuego', el nuevo thriller de Netflix con Belén Cuesta, y la crítica es mayoritaria

Netflix ha estrenado este fin de semana uno de los thrillers más llamativos en lo que llevamos de año: 'Cortafuego', una película española que pone sobre la mesa un terrible drama de una familia desesperada en el marco de un incendio devastador en el bosque, dirigida por David Victori ('No matarás', 'Sky Rojo') y protagonizada por Belén Cuesta y que ocupa ya la primera posición en la categoría de películas más populares en España.

Este inquietante thriller psicológico de 107 minutos de duración que combina drama familiar, desaparición y un incendio forestal cuenta también en su reparto artístico protagonista con Enric Auquer ('Sky Rojo', 'Quien a Hierro Mata'), Joaquín Furriel ('El refugio atómico'), Diana Gómez ('Valeria') o Candela Martínez entre otros.

El punto de partida de 'Cortafuego' nos lleva a un bosque español, donde una familia acude a vender la casa en la que ha pasado toda su vida, ya que el padre ha muerto y los recuerdos son demasiados. La madre de dicha familia, Mara (Belén Cuesta), viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado.

Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Pues bien, tras los primeros días disponible en el catálogo de Netflix, los espectadores que ya han podido ver 'Cortafuego' están dictando su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que está habiendo mucha división entre las críticas recabadas hacia esta nueva película de la plataforma de streaming, pero con una queja muy repetida: la trama no acaba de explotar todo lo que debería.

La repetida crítica de los usuarios de Netflix a 'Cortafuego': "Mediocre película"

"Tiene una trama tan básica y tan estirada que acaba resultando muy repetitiva. Le falta impacto tanto por una resolución que se ve venir de lejos como porque el incendio no es tan protagonista como el título sugiere", ha apuntado un usuario de X. "Todo se ve venir desde el inicio y el incendio es una excusa sin más", "Se hace larguita" o "El guion es demasiado plano" o son algunas de las reacciones más sonadas.

Por su parte, las reacciones de la prensa especializada también van en la misma línea. El crítico de Espinof, Mikel Zorrilla, sentencia que "Cortafuego es otra decepcionante película española de Netflix", y añade que "se estrena con una premisa prometedora, pero termina en tierra de nadie. La ejecución resulta poco estimulante y la trama se vuelve monótona. Una oportunidad perdida".

En cambio, la crítica del blog Fuera de series señala que es una película "muy disfrutable", aunque tenga "algún giro que se ve venir antes de que llegue, que no arruina la experiencia, pero le quita sorpresa y eso siempre es una pequeña punzada". Y resalta que Belén Cuesta es "uno de los grandes aciertos de la película", cuya interpretación "no cae en el exceso" y "va modulando la angustia poco a poco".

#Netflix estrena "Cortafuego" con una premisa prometedora, pero termina en tierra de nadie. La ejecución resulta poco estimulante y la trama se vuelve monótona. Una oportunidad perdida. 🎬🔥 #CríticasDeCinehttps://t.co/m9Kjg9Yu02 — Daniel Hs (@DHackermans) February 21, 2026

CORTAFUEGO 🔥| Crítica SIN SPOILERS | Netflix

Analizamos sin spoilers #Cortafuego, el nuevo thriller dirigido por @DavidVictori y protagonizado por Belén Cuesta que se estrena en @NetflixES el 20 de febrero. Ambientada en un bosque amenazado por un incendio forestal, la… pic.twitter.com/DbV9zRURoc — Fuera de Series 📺 (@fueradeseries) February 18, 2026

"CORTAFUEGO", un inquietante thriller muy entretenido,con una historia de un bosque,un incendio y una desaparición.Buena tensión, intriga y misterio hasta el final. pic.twitter.com/gyuJZfysx7 — FRANCISCO BLANCA (@franblanca67) February 22, 2026

#Cortafuego tiene la mano de David Victori y eso se nota.

La tensión palpable e in crescendo es el pilar central de la película y desde luego logra crearte una sensación de angustia tremenda.

Ahora bien, todo se ve venir desde el inicio y el incendio es una excusa sin más. pic.twitter.com/x9NITfv2jv — Guilty Remnant (@MikelMetal) February 21, 2026

SÚPER RECOMENDACİÓN!!! La película #Cortafuego, en Netflix!!

Te engancha de inicio a fin, intriga y suspense hasta el final. Buenísima 👌 pic.twitter.com/tcHrNm22so — JuLeyla Revolution 🌼🗝• ⚓• 🌹🧵•⚙️ (@TheDiziFan1) February 20, 2026

La premisa de #Cortafuego es interesante, pero llega un momento que se hace repetitiva y no avanza la trama.

Lo único bueno es la tensión de saber si el vecino es culpable o no.

Las escenas del incendio son de ciencia ficción, no son para nada creíbles. pic.twitter.com/nr8JUCTjQl — Moe Roronoa (@MoeRoronoa) February 22, 2026

#Cortafuego tiene una trama tan básica y tan estirada que acaba resultando muy repetitiva. Le falta impacto tanto por una resolución que se ve venir de lejos como porque el incendio no es tan protagonista como el título sugiere. Belén Cuesta y Enric Auquer, muy flojitos. — Javi Castañeda (@javi_casta) February 22, 2026

#Cortafuego tiene un incendio forestal como telón de fondo y aunque parezca que va a ser un Lost Bus se queda en un drama desapariciones y acusaciones que se vuelve monótono, exagerad y poco aprovechado por unos actores que no se encuentran en su mejor actuación. Se hace larguita pic.twitter.com/Gd6PrcKNtd — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) February 19, 2026

Furriel me parece muy buen actor, pero qué decisión estúpida la del director de no ponerle un coach para que hable con acento español ni escribirle un texto que parezca argentino. Queda una mezcla horrible. #cortafuego — Ariel Bendersky (@aribender) February 22, 2026

Mediocre la película #Cortafuego de Netflix. Hecha con nos cuantos duros y con "Valeria" de personaje secundario. El final se sabe desde el inicio. Solo mas "relleno" para tu suscripción. 5/10 estrellas. pic.twitter.com/GpkWFlI1oH — Steelyhead (@powerpymes) February 21, 2026

75. #Cortafuego (2026)



-Director: David Victori



-Duración: 1 hora 47 minutos



-Es una comedia, esta llena de tonterías y tropiezos estúpidos de la trama, el guion tan burdo, tan sencillo, sin pies ni cabeza. Los personajes, un total despropósito.



-Puntuación: 1/10 pic.twitter.com/GYKJjCSk7S — Alejo (@AlejoStrack) February 21, 2026

David Victori ya demostró en No Matarás que maneja la tensión perfectamente y en #Cortafuego lo intenta de nuevo, pero le sale a medias... El guion es demasiado plano y se salva gracias a esos primeros planos para reflejar la angustia y, un escenario que roza lo claustrofóbico. pic.twitter.com/uUGWTtDqrl — Tania (@TaniaPenasalv) February 21, 2026

vista ayer la película de cortafuego, pensaba q iría de otra cosa, está bien para pasar la tarde aunq el principio es MUY lento — irene ~ (@ireeeenee08) February 22, 2026

Acabo de terminar de ver “CORTAFUEGO”

Tremendo, pero tremendo, peliculon.

Me súper emocioné y tuve diez millones de sentimientos encontrados.

Desde el miedo, la desconfianza, el amor de madre, la desesperación, la ira e impotencia, los límites sobrepasados como mamá, todo. — SOY CAN (@dsbt_caan) February 22, 2026