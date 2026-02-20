Crítica a 'Cortafuego', el nuevo thriller de Netflix con Belén Cuesta que presenta un problema principal

El cine español, pese a ciertas críticas continuas de la sociedad, que solo se centra en los éxitos de taquilla dirigidos por Santiago Segura, vive una buena época. Ya no solo en cines (este año pasado tuvimos la magnífica 'Los domingos'), sino en el mundo de las plataformas de streaming. Y en Netflix funcionan muy bien. Ahí tenemos los ejemplos que han triunfado fuera, como 'El hoyo' o 'Nowhere'. Y la nueva apuesta de la plataforma, que llega este 20 de febrero, promete convertirse en un nuevo triunfo. Estamos hablando de 'Cortafuego', dirigida por David Victori, y que llega con todo para hacernos vibrar al borde del sofá.

La premisa nos lleva a un bosque español, donde una familia va a vender la casa en la que ha pasado toda su vida ya que el padre ha muerto y los recuerdos son demasiados. Belén Cuesta es Mara, la madre de dicha familia, que ahora tiene que cuidar a su hija pequeña mientras tiene que lidiar con pasar página a la fuerza. El hermano de su marido, Luis (interpretado por Joaquín Furriel), acude a ayudarla, con su mujer y su hijo, para pasar esa última noche en la casa, antes de hacer la mudanza.

Pero un incendio en el bosque echa todo por los aires. Así empieza 'Cortafuego' de hecho, con un incendio accidental (demasiado, la verdad. Habría sido más interesante otro tipo de detonante, pero quizá la película tendría que haber seguido otro camino de ser así). Y, aunque parece que ese incendio forestal va a ser el protagonista, lo cierto es que solo sirve como catalizador de las acciones de los protagonistas, y le vemos ya hacia el final de la historia. Aunque sí que es verdad que su presencia sobrevuela continuamente el metraje, metiendo tensión y agobio tanto a la trama como a los personajes.

'Cortafuego', un thriller de tensión al que le falta un poco de chispa

Porque cuando van a salir de la casa más precipitadamente tras iniciarse el incendio, la niña pequeña desaparece tras una bronca con su madre. Y esta, del primero que sospecha es de su vecino Santi (interpretado por Enric Auquer). Le consideran un chico raro, de esos que fuma hierba, habla lento y va vestido como si fuera a darte un masaje tailandés. Es ahí cuando la película cambia por completo. Lo que pensábamos que iba a ser una historia de supervivencia del hombre contra la naturaleza, buscando a la niña en el bosque mientras se enfrentan a un incendio implacable, gira hacia un thriller de tensión que da vueltas todo el rato sobre lo mismo.

Por momentos, 'Cortafuego' nos puede recordar a 'Prisioneros', de Denis Villeneuve. Esa obra maestra tan perturbadora que protagonizaron Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Terrence Howard y Melissa Leo. Pero donde una película triunfaba en hacernos apartar la mirada de la pantalla, aquí tenemos una trama que no acaba de explotar todo lo que debería. Quizá de haber hecho al incendio más protagonista, la tensión podría haber sido más grande. O de hacer al personaje de Mara más simpático para la audiencia, porque a lo largo de la trama, te cae mal. Sí, empatizamos con la locura a la que puedes llegar si pierdes a tu hija y crees que tu vecino rarito la ha secuestrado. Pero tanto Mara como la interpretación de Belén Cuesta se hacen un poco antipáticas hacia el público.

Enric Auquer, por otro lado, conecta mejor con el espectador, sobre todo porque no dudamos ni un solo segundo que sea inocente, pese a las continuas trampas del guion, sobre todo en términos de diálogo. De todos modos, la tensión se mantiene, y no dejamos de elucubrar sobre qué le habrá pasado a la niña, sobre todo después de un flashback muy tramposo pero efectivo. Los últimos 20 minutos tienen mucha fuerza, sobre todo ciertas escenas en el cortafuego que da título a la película, aunque los efectos especiales dejan mucho que desea.

Belén Cuesta, ante el infierno de un incendio forestal en 'Cortafuego'. / Netflix

Y, sobre todo, una moralina extraña que rodea al personaje de Santi (Enric Auquer), que pese a todo lo que le ocurre, sigue teniendo buenas palabras y empatía hacia el resto. Algo que no se entiende, sobre todo después de ciertas acciones. Pero quitando esas decisiones de guion (que, por otro lado, se entienden, porque así suelen funcionar estas historias), 'Cortafuego' es un buen thriller para ver por la tarde, que te mantendrá en tensión pero que, tras terminar, olvidarás en pocas horas. Podría haber sido algo mucho más grande, sobre todo de haber arriesgado más, y no haber tenido miedo a hacer algo diferente.

Salvo algunos momentos con efectos especiales bastante mejorables, 'Cortafuego' está a un muy buen nivel técnico y visual, y la ubicación en el bosque es un punto a favor. Los bosques de la sierra de Madrid y, sobre todo, de El Espinar en Segovia, le dan una ambientación perfecta, y añade realismo y dramatismo a la historia, demostrando que nada tenemos que envidiar a otras localizaciones estadounidenses.

De qué va 'Cortafuego'

Tras la muerte de su marido, Mara viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.