Los 10 estrenos que ver este fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Este fin de semana las plataformas de streaming llegan con fuerza, porque nos traen un buen puñado de estrenos para disfrutar tanto en Netflix como en HBO MAX, Prime Video o Movistar Plus+. De hecho, esta última plataforma es la que más títulos diferentes nos trae. Podremos ver el remake-reboot de 'Sé lo que hicisteis el último verano', con el regreso de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. O 'Devuélvemela', uno de los éxitos de terror de 2025. Además de 'Los Tigres', una de las nominadas en los premios Goya de este año.

Y es que este fin de semana está repleto de historias de tensión, thrillers de esos que te dejan pegado al asiento. Como, por ejemplo, el estreno de 'Cortafuego' en Netflix, con Belén Cuesta y Enric Auquer como protagonistas. O 'Me has robado el corazón', la película que confirma a Óscar Casas como perfecto heredero del trono de rompecorazones de su hermano Mario. E incluso ahí tenemos el primer spin-off de una serie brasileña de Netflix con 'Hermandad: Estado de terror', o el clásico de ciencia-ficción 'Prometheus', que llega también a Netflix.

Cortafuego

Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Protagonizada por Belén Cuesta ('La trinchera infinita'), Enric Auquer ('Casa en llamas'), Joaquín Furriel ('El refugio atómico') y Diana Gómez ('Valeria'), 'Cortafuego', construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. David Victori ('Sky Rojo') es el creador, y completa el reparto con Candela Martínez y Mika Arias. Producida por Anxo Rodríguez y Ferran Tomás, nos encontramos ante un thriller psicológico que podría recordar en algunos puntos a la película de Angelina Jolie 'Aquellos que desean mi muerte'. Los incendios forestales siempre dan mucho juego en ficción, porque ponen a los personajes contra las cuerdas. Y en eso, Victori es un maestro, como ha demostrado en sus otros proyectos. Llega el 20 de febrero y es una apuesta firme de Netflix, al nivel de otras producciones españolas como 'El hoyo' o 'Nowhere'.

"Yo diría que es un tipo solitario, básicamente. Se dedica a estar solo en el bosque, con el que siente alguna clase de conexión. Con él he querido crear un personaje que, a lo mejor, podría rozar algún tipo de patología, aunque no sé muy bien cómo definirla… Es un tipo especial, pero al que le cuesta mucho conectar con otras personas. Está fuera de la norma, por así decirlo: es tímido, nada sociable, pero al mismo tiempo tiene su propio mundo. Me gustaba que fuese alguien dedicado a sus hobbies, volcado en las cosas que le gustan", cuenta Enric Auquer sobre su personaje en una entrevista para GQ. La película, según Auquer, tiene un punto de partida desgarrador. "Un terror gigante que lo consume todo: el de una madre que ha perdido a su hija. Creo que es la excusa perfecta para una película como esta, porque es algo así como el miedo más grande que podemos albergar. Un miedo que justifica cualquier respuesta".

Plataforma: Netflix

Me has robado el corazón

Sinopsis: Eric, un joven ingeniero, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora. Huyen hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Óscar Casas y Ana Jara son dos de los protagonistas de esta comedia romántica, que finalmente se acaba convirtiendo en una road movie dirigida por Chus Gutiérrez. Una original mezcla de géneros basada en una idea original de Alberto Arruty, que se inspiró en una noticia real ocurrida en EE.UU. Pero es que el reparto está repleto de estrellas: Luis Zahera, Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutierrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo, Xurxo Carreño y Francis Lorenzo, entre otros. Y, pese a ser uno de esos rompecorazones oficiales de nuestro cine, Óscar Casas confesó en una entrevista reciente para Fotogramas que ni siquiera usa apps de citas. "Nunca he utilizado una app de citas, me daría mucha vergüenza, pero tengo amigas que las usan para conocer gente porque no tienen tiempo de hacerlo de la manera convencional".

"Es uno de los rodajes que más he disfrutado porque me ha permitido sacar el niño interior que tengo muy latente, y que a veces debo controlar. Que ya soy un tipo de 27 años y quiero parecer más adulto. Además, venía de hacer 'El gran salto', que fue un trabajo muy duro, sobre todo emocional, y aquí no había traumas ni lloros… tuve la sensación de que podía respirar, vibrar", confesó el actor en la misma entrevista, sobre cómo fue el rodaje de 'Me has robado el corazón', que no acabó de despegar en taquilla y ni siquiera llegó al millón en recaudación. Pero quizá tenga una nueva vida en su paso por el streaming.

Plataforma: Prime Video

Los Tigres

Sinopsis: Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo, como ellos. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es "el Tigre", un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre el hoy, sin pensar nunca en el mañana, y su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

Rodada en la provincia de Huelva, nos lleva a conocer un poco más el duro trabajo del buzo industrial (segunda profesión más peligrosa del mundo), contado con la férrea mano de Alberto Rodríguez, triple ganador del Goya (por 'La Isla Mínima' y 'El hombre de las mil caras'). Uniendo fuerzas con dos titanes como son Antonio De la Torre y Bárbara Lennie, es un duro drama con tintes de thriller que nos habla no solo de la presión de una profesión tan dura, sino de la familia, de las deudas... de todo. "He estado pensando en realizar esta cinta desde que conocimos la profesión del buzo", contó su director en una entrevista para RTVE. "La idea del thriller apareció cuando vimos que había una tubería que salía de la ría de Huelva y se metía ocho millas en el mar, hasta donde llegan los petroleros gigantescos que los buzos enlazan y cuidan".

Es una de las tapadas de esta gala de los Goya, pero nunca hay que descartar ni a Alberto Rodríguez ni a Antonio De la Torre, ambos nominados por su trabajo en la película. Y nos llega a Movistar Plus+ justo una semana antes de la 40ª gala de los premios.

Plataforma: Movistar Plus+

Devuélvemela

Sinopsis: Tras el fallecimiento de su padre, dos hermanos son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.

Michael y Danny Philippou saltaron al estrellato cinematográfico gracias a su debut en el cine de terror con 'Háblame'. Sí, la película de la mano que, cuando la tocas, entras en comunión con los espíritus. Los dos ex-youtubers australianos se han reconvertido y ahora mismo, hacen un cine de terror diferente y original, al que no estamos muy acostumbrados. Esta segunda película, 'Devuélvemela', también fue aplaudida por la crítica y por el público. De hecho, los gemelos confirmaron que habían trabajado a la vez en el guion de ambas. Visualmente poderosa, tiene una historia macabra y dura, con tintes dramáticos que la hacen especial. Y, además, cuenta con la increíble interpretación de Sally Hawkins.

"Trabajar con una actriz de ese calibre fue la experiencia más increíble de nuestra vida. Estamos obsesionados con el cine y ella también. Quiso explorar nuevos horizontes, y eso es precisamente lo que nos encanta hacer. Así que, desde el primer día, esa colaboración fue la experiencia más extraordinaria", contaron los hermanos en una entrevista para Aullidos. "Lo más importante era el compromiso con la película y con la historia. Y es muy emocionante, para todos, ser parte de esa forma de hacer cine", admitió la actriz en una entrevista para Bloody Disgusting.

Plataforma: Movistar Plus+

Sé lo que hicisteis el último verano

Sinopsis: Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano... y está empeñado en vengarse. A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

Jennifer Kaytin Robinson, guionista de 'Thor: Love and Thunder' junto a Taika Waititi, es la encargada de dirigir este soft reboot de la saga de uno de los slasher más famosos del cine de terror. Contando de nuevo con la presencia de sus protagonistas Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., trae la historia a la actualidad, y además con un toque muy divertido que le sienta genial a la saga. Es verdad que no consigue sorprender como otras (véase las nuevas entregas de 'Scream' o la propia 'Destino final' de la que hemos hablado antes), pero se divierte, no se toma demasiado en serio, y nos da un buen baño de sangre con referencias y un buen cast con caras nuevas.

"Sé que cuando estamos juntos, son las mejores escenas que hemos hecho de cualquiera de las tres películas. Sé que hay otra por ahí, pero nunca la he visto. Estoy realmente orgulloso del trabajo que Love y yo reflejamos en la pantalla. Creo que es lo mejor que hemos hecho en la saga. Y no creo que haya nada que se le acerque", comentó Prinze Jr. en una entrevista para People. La película consiguió hacer 64 millones en taquilla (de un presupuesto de 18 millones).

Plataforma: Movistar Plus+

Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová

Sinopsis: En cada rincón de nuestro país es fácil encontrarse con personas amables y bien vestidas conocidas como Testigos de Jehová, que distribuyen panfletos religiosos y predican la llegada de Jehová. En el pasado era normal que acudieran por parejas a nuestras casas, siempre con tono amigable y sonrisa perpetua. Pero detrás de esta apariencia inofensiva se oculta lo que muchos exmiembros de la organización describen como una realidad mucho más perturbadora.

Este documental (dividido en tres partes) desvela muchos de los "cuestionables métodos" que la organización de los Testigos de Jehová se ha empeñado en ocultar durante décadas. A partir de los testimonios de personas que han abandonado la organización y a expertos en sectas, el documental explora, según sus relatos, cómo funciona esta institución. Gracias a este documental de HBO MAX, recorreremos el camino de algunos de sus antiguos miembros: desde sus inicios en esa familia de amor y fe, pasando por su traumática expulsión o abandono y, posteriormente, cuando consiguen unirse en el dolor y autodenominarse "víctimas". Algo que desembocará en una feroz lucha judicial en 2022, donde gracias al apoyo del abogado Carlos Bardavío, empiezan, según sus propias palabras, a recuperar su dignidad y libertad.

El documental disecciona, gracias a imágenes de archivo, el juicio histórico celebrado en 2022 en Madrid, en el que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová se defiende ante la demanda interpuesta por los Testigos de Jehová -representado por numerosos abogados estadounidenses al servicio de la congregación- para obligarles a eliminar el término "víctimas" de su denominación. Se trata de un proceso clave porque, por primera vez, la sentencia de la jueza calificó de "secta destructiva" a la organización de Testigos de Jehová tras escuchar los testimonios de muchos de sus ex-miembros.

En esta batalla, el periodista José Ramón Navarro Pareja, que participa en el documental, se convierte en una figura clave, siendo el único reportero que sigue de cerca el juicio, publicando su cobertura. Esta producción cuenta además con el testimonio de numerosos extestigos, así como con voces autorizadas en la materia, como el abogado Carlos Bardavío, el teólogo y experto en sectas Luis Santamaría y el psicólogo Miqueas Henares. Esta serie documental está basada en el pódcast del Diario ABC "Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová".

Plataforma: HBO MAX

Prometheus

Sinopsis: Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

La saga de 'Alien', creada por Ridley Scott hace ya cincuenta años, que se dice pronto, sigue más viva que nunca, gracias a su serie 'Alien: Planeta Tierra', o a esa serie de películas que dirigió su creador en la pasada década. Todo ese regreso de los xenomorfos al cine actual fue gracias a 'Prometheus', que ahora llega a Netflix y ya se ha colado entre lo más visto de la plataforma. Fue una película muy polémica y divisoria entre los fans, porque planteaba cosas nuevas en el canon creado por Scott. Con Charlize Theron, Noomi Rapace y Michael Fassbender como protagonistas, la película esta repleta de buenos efectos especiales y momentos tenebrosos. Pero no acaba de armar un buen guion, y se pierde en demasiados agujeros que hacen que la calidad decaiga. De todos modos, es un gran espectáculo.

"Esta película no es ni una lección religiosa ni científica. Aunque haya algo de eso. Esto es simplemente una película de entretenimiento", confesó su director en una entrevista para El Mundo tras el estreno del film.

Plataforma: Netflix

Hermandad: Estado de terror

Sinopsis: Los miembros de la Hermandad se enfrentan a un momento crítico cuando el traslado de líderes clave a prisiones de máxima seguridad amenaza el equilibrio del grupo. Elisa, hija de Edson, fundador de la Hermandad, es una joven de 18 años criada al margen de la delincuencia y secuestrada por policías corruptos. Mientras su tía Cristina intenta rescatarla, la facción ordena la "Salve Geral": una ola de ataques violentos contra comisarías y fuerzas de seguridad, que sumen a la ciudad de São Paulo en el caos. En medio de este escenario, Elisa y Cristina se enfrentan a dilemas sobre la justicia y la violencia en una historia que cuestiona las decisiones y el legado que moldean sus vidas.

El cine brasileño está de moda desde hace unos años, y lo demuestra siendo nominado a grandes premios como los Oscar, o con producciones como esta para Netflix. Y es que esta película no deja de ser un spin-off de la serie 'Hermandad', que lleva dos temporadas en la plataforma. Pedro Morelli, creador de la serie, se encarga de dirigir este largometraje que puede verse independientemente de haber visto o no 'Hermandad', lo que es un punto a favor, para entrar mucho mejor en la historia. Naruna Costa retoma a Cristina, la abogada idealista; Camilla Damião da vida a Elisa; y Seu Jorge vuelve como Edson.

Plataforma: Netflix

Bikeriders: La ley del asfalto

Sinopsis: Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motoristas del medio oeste, "Los Vándalos". El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original.

Por fin llega a nuestras plataformas 'Bikeriders', que se estrenó en Estados Unidos en 2023. ¿Cómo no va a gustarnos una película con Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer y Mike Faist? Moteros guapos, rebeldes y años 60 en Estados Unidos. El director de la espléndida 'Take Shelter' (Jeff Nichols) vuelve a retratar el Medio Oeste americano, pero esta vez con la velocidad y las bandas como excusa perfecta. Pero no esperéis un 'Easy Rider', sino más bien una historia de cómo un grupo de inadaptados se entienden y pueden encontrar en ellos su propia familia.

"Antes de leer el guion, recurrí rápidamente a Google y eché un vistazo a estas imágenes [del libro de Danny Lyon], y después lo leí con aquellas imágenes en mente. Luego hablé por teléfono con Jeff Nichols [el director] y pasamos un par de horas hablando únicamente sobre ella [Kathy, la protagonista] y todos mis instintos y sentimientos al respecto. Dio la sensación de que estábamos completamente en sintonía. Y él dijo: 'En realidad, tengo 30 minutos de audio en los que ella está siendo entrevistada por Danny'. Y yo respondí: '¿Cómo es que no me lo has enviado todavía? ¡Envíamelo ahora mismo!'. Y lo hizo". Así explicó Jodie Comer en Vanity Fair su primer 'encuentro' con el personaje principal.

Plataforma: Prime Video

Singular

Sinopsis: Doce años después de la muerte de su hijo, Diana y Martín deciden reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Ella es especialista en Inteligencia Artificial, él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas. Del pasado de la familia podría depender la existencia de un futuro.

La película dirigida por Alberto Gastesi está protagonizada por Patricia López Arnaiz y Javier Rey y pasó por cines a finales del año pasado. Aunque tampoco tuvo un gran recorrido, la crítica alabó su forma de abordar el duelo desde una perspectiva bastante novedosa: la Inteligencia Artificial. Por momentos, parece que estemos ante un episodio digno de 'Black Mirror', con sus giros imposibles. Pese a que el guión en 'Singular' da demasiadas vueltas sobre lo mismo y hay veces que se queda encerrado en un bucle un tanto tramposo. Eso sí, visualmente es una película muy bien cuidada, sostenida sobre todo por una Patricia López Arnaiz inmensa.

"La irrupción de la IA en nuestras vidas como está ocurriendo en los últimos años creo que nos pone frente a un espejo y la manera de hablar de la IA es mirarnos y mirar cuál es nuestra particularidad que nos va a diferenciar siempre de la técnica y de la perfección"

Plataforma: HBO MAX