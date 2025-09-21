El público dicta esta sentencia a 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix, y hay consenso

En Netflix acaba de aterrizar la serie más ambiciosa de la temporada en la plataforma con los creadores del fenómeno 'La Casa de Papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Se trata de 'El refugio atómico', estrenada el viernes 19 de septiembre.
Compuesta por 8 capítulos que prometían provocar emociones fuertes entre sus espectadores, se trata de una distopía que mezcla drama, ciencia ficción y thriller y que está protagonizada por los actores Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.
En 'El refugio atómico' la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar, y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado. Desde allí verán en pantallas cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. En ese caso, se emplea mucho la Inteligencia Artificial.
Mientras fuera de ese refugio la realidad es atroz, ellos disfrutan de su pequeña ciudad exclusiva con todo tipo de comodidades, lujos e incluso excentricidades. Pero con varios enigmas de por medio que harán resucitar las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por las heridas del pasado.
En una reciente entrevista para el diario El País, el responsable de contenidos de Netflix, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España". Sin embargo, tras su lanzamiento, el público ha dictado su veredicto y la mayoría coincide en señalar que no ha cumplido con las expectativas. La sensación que impera es que se trata de una apuesta que entretiene para pasar el rato pero que no sorprende, que es previsible, que adolece de originalidad y que no deja ninguna huella. Las reacciones en X, en líneas generales, son demoledoras.
"Es como meter en una batidora ingredientes de ‘La casa de papel’, ‘El barco’ y ‘El juego del calamar’. Es decir, una apuesta segura que no sorprende, pero entretiene. Todo se ha contado antes", dictamina Adolfo Rodríguez. "Es que es un reciclaje de La casa de papel y Vis a vis, pero peor", sentencia el periodista especializado en series Óscar Rus.
Varios espectadores apuntan que 'El refugio atómico' tiene "estereotipos por doquier". "Cero dudas que Netflix se ha metido en chat GPT y ha puesto 'hazme una serie que sea como Silo, Fallout y la peli La isla' y lo han rodado como un Michael Bay de Aliexpress", valora uno de los usuarios que la ha consumido.
"No termino de entrar en este universo. No empatizo con los personajes y aunque el giro inicial es genial, siento que va perdiendo todo el sentido. Y me sobra enormemente la parte telenovela", opina, por otro lado, el periodista Jorge Neila. "A nivel visual, sí que está chula pero el casting deja mucho que desear, es verdad que es como La Casa de Papel pero sin carisma alguna", añade otro de los que ya han visualizado esta apuesta de Netflix.
Sobre el resultado final de esta nueva serie, 'El Refugio Atómico' incorpora elementos de la exitosa 'La Casa de Papel', solo que, en lugar del atraco a la Real Casa de la Moneda, ahora el ambiente claustrofóbico se desarrolla en un refugio atómico como su propio nombre indica. No obstante, las comparaciones son odiosas y muchos aseguran que "no supera, ni tan solo la iguala".
Eso sí, a pesar de los comentarios negativos que está suscitando, hay quienes vienen destacando el gran papel de Miren Ibarguren. La actriz ha vuelto a conquistar a la audiencia con su interpretación. "Es camaleónica", "verla en otra faceta que no sea comedia es de agradecer" o "le han dado el papel de su vida" son algunas de las reacciones que está generando la intérprete.
