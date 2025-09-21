El público dicta esta sentencia a 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix, y hay consenso

En Netflix acaba de aterrizar la serie más ambiciosa de la temporada en la plataforma con los creadores del fenómeno 'La Casa de Papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Se trata de 'El refugio atómico', estrenada el viernes 19 de septiembre.

Compuesta por 8 capítulos que prometían provocar emociones fuertes entre sus espectadores, se trata de una distopía que mezcla drama, ciencia ficción y thriller y que está protagonizada por los actores Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

En 'El refugio atómico' la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar, y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado. Desde allí verán en pantallas cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. En ese caso, se emplea mucho la Inteligencia Artificial.

Mientras fuera de ese refugio la realidad es atroz, ellos disfrutan de su pequeña ciudad exclusiva con todo tipo de comodidades, lujos e incluso excentricidades. Pero con varios enigmas de por medio que harán resucitar las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por las heridas del pasado.

En una reciente entrevista para el diario El País, el responsable de contenidos de Netflix, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España". Sin embargo, tras su lanzamiento, el público ha dictado su veredicto y la mayoría coincide en señalar que no ha cumplido con las expectativas. La sensación que impera es que se trata de una apuesta que entretiene para pasar el rato pero que no sorprende, que es previsible, que adolece de originalidad y que no deja ninguna huella. Las reacciones en X, en líneas generales, son demoledoras.

"Es como meter en una batidora ingredientes de ‘La casa de papel’, ‘El barco’ y ‘El juego del calamar’. Es decir, una apuesta segura que no sorprende, pero entretiene. Todo se ha contado antes", dictamina Adolfo Rodríguez. "Es que es un reciclaje de La casa de papel y Vis a vis, pero peor", sentencia el periodista especializado en series Óscar Rus.

Varios espectadores apuntan que 'El refugio atómico' tiene "estereotipos por doquier". "Cero dudas que Netflix se ha metido en chat GPT y ha puesto 'hazme una serie que sea como Silo, Fallout y la peli La isla' y lo han rodado como un Michael Bay de Aliexpress", valora uno de los usuarios que la ha consumido.

"No termino de entrar en este universo. No empatizo con los personajes y aunque el giro inicial es genial, siento que va perdiendo todo el sentido. Y me sobra enormemente la parte telenovela", opina, por otro lado, el periodista Jorge Neila. "A nivel visual, sí que está chula pero el casting deja mucho que desear, es verdad que es como La Casa de Papel pero sin carisma alguna", añade otro de los que ya han visualizado esta apuesta de Netflix.

Sobre el resultado final de esta nueva serie, 'El Refugio Atómico' incorpora elementos de la exitosa 'La Casa de Papel', solo que, en lugar del atraco a la Real Casa de la Moneda, ahora el ambiente claustrofóbico se desarrolla en un refugio atómico como su propio nombre indica. No obstante, las comparaciones son odiosas y muchos aseguran que "no supera, ni tan solo la iguala".

#ElRefugioAtómico de @NetflixES es como meter en una batidora ingredientes de ‘La casa de papel’, ‘El barco’ y ‘El juego del calamar’. Es decir, una apuesta segura que no sorprende, pero entretiene. Todo se ha contado antes.

Me quedo con Miren, la gran protagonista



⭐️⭐️••• pic.twitter.com/mqG8iSQxgn — Adolfo Rodríguez 🔴🏳️‍⚧️🍉 (@AdolfoRH) September 21, 2025

Vista la mitad de la temporada, no termino de entrar en este universo. No empatizo con los personajes y aunque el giro inicial es genial, siento que va perdiendo todo el sentido. Y me sobra enormemente la parte telenovela. Eso sí, Miren es lo mejor de la serie. Hipnótica. https://t.co/9fBG3yHT47 — jorge (@jorgeneila_) September 20, 2025

Qué bochorno #ElRefugioAtómico. De verdad, ¿quién o quiénes dan luz verde a las series españolas en Netflix? Es que es un reciclaje de La casa de papel y Vis a vis, pero peor. Y esa comedieta de hombres/mujeres tan de Los Serrano/Los hombres de Paco. — Óscar Rus (@OscarRusVicente) September 16, 2025

Visto el primer capítulo de El refugio atómico. Hacía tiempo que no veía un arranque de serie tan malo. Lo tiene todo: actores que sobreactúan y susurran, personajes que exponen todas sus tramas y motivaciones sin venir a cuento, estereotipos por doquier... pic.twitter.com/m0fivImr3p — David Sanz (@SanzDavid) September 21, 2025

Estaba viendo "El refugio Atómico" y cero dudas que netflix se ha metido en chatgpt y ha puesto "Hazme una serie que sea como silo, fallout y la peli la isla" y lo han rodado como un Michael Bay de aliexpress.

Espero que mejore tras el 1er capítulo...#ElRefugioAtomico pic.twitter.com/bjaT3Bw1OH — Pol Turrents (@polispol) September 19, 2025

Decepcionado con la serie d @netflix "El refugio atómico". Se deja ver, pero para nada una serie q pasará a la historia.

Se nota la mano d los creadores d "La casa d papel" pero había levantado muchas expectativas q no cumple. pic.twitter.com/QM696lNaRA — Pencho Efesé 🏴🏳️🏴🏳️🇩🇰 (@PenchoEfese1) September 20, 2025

Series como El Refugio Atómico vienen muy bien porque sirve para detectar a la gente que la recomienda y habla bien de ella porque le han pagado o regalado cosas, quiere hacerle la pelota a Netflix o ha trabajado en ella.



Nadie la recomendaría porque le ha gustado. — Gabriel Cebrián (@Gaceru) September 21, 2025

Madre mía, estoy viendo la serie esta nueva de #ElRefugioAtómico y uf. A nivel visual sí que está chula pero el casting deja mucho que desear, es verdad que es como La Casa de Papel pero sin carisma alguna. pic.twitter.com/o7aKpWqRC1 — Sara G. (@heminguay_) September 20, 2025

El refugio atómico en Netflix, me parece más de lo mismo, esta cuestión de odio eterno contra los ricos y un macabro odio humano. Agotado el tema, autores de la Casa de Papel. FIN. pic.twitter.com/DpsqvX43RB — Maria Mocchetti (@MariaMocchetti) September 20, 2025

#ElRefugioAtomico no es la caña, pero engancha y no puedes dejar de verla.

6/10 — José (@Javgnz) September 20, 2025

#ElRefugioAtomico no supera, ni tan solo iguala a #lacasadepapel.

A la trama se le podía haber sacado mucho más jugo centrándose en el motivo del refugio y en la estrategia para alcanzar el objetivo. — Encarna IIIRepública💜🔻🇵🇸 (@Encarna_ag) September 20, 2025

Que mala es #ElRefugioAtomico por favor 😭😭 han intentado hacer otra Casa del Papel 2 y pfff para nada — Eduardography🇪🇸🇮🇨🏳️‍🌈 (@Eduardography) September 20, 2025

Tenía de ganas de #ElRefugioAtómico, pero es mala con ganas y súper previsible TODO, sí, hasta eso,… pero oye, para pasar el rato, tiempillo perdido que no se quedará en la retina, ni espero que en la memoria, 🙂 — Lituca (@Litucaca) September 20, 2025

Eso sí, a pesar de los comentarios negativos que está suscitando, hay quienes vienen destacando el gran papel de Miren Ibarguren. La actriz ha vuelto a conquistar a la audiencia con su interpretación. "Es camaleónica", "verla en otra faceta que no sea comedia es de agradecer" o "le han dado el papel de su vida" son algunas de las reacciones que está generando la intérprete.

Lo bien que le sienta a Miren Ibarguren hacer de villana en #ElRefugioAtómico. Verla en otra faceta que no sea comedia es de agradecer.



Le han dado un gran papel y esperemos seguir viéndola así. pic.twitter.com/joH9QJDY2z — Eduardo Real (@Edu_Real_) September 21, 2025

Empezando #ElRefugioAtómico. QUÉ BUENA ES mi querida Miren Ibarguren: "Aquí, mando yo"



En @NetflixES pic.twitter.com/cxBeaGPUGx — Luis Endera (@Luis_Endera) September 20, 2025

Acabada la T1 de #ElRefugioAtómico. Puro #ÁlexPina. Puro #EstherMartínezLobato. Puro @VancouverMed. Emoción elevada a la máxima potencia. Estética impecable e icónica. Giros imposibles. Adrenalítica. Le han dado a #MirenIbarguren el papel de su vida. Y ella lo sabe y se entrega. pic.twitter.com/OtE3kZpirY — Diego Cabrales (@diegales96) September 20, 2025

Miren Ibarguren está camaleónica en "El Refugio Atómico" — A🪻 (@liyo_____) September 21, 2025