Los 3 grandes estrenos de Netflix tras 'El refugio atómico', con una miniserie que prevé ser el thriller del año

Tras 'El refugio atómico', una de las series de la temporada en Netflix que está generado bastante ruido en las redes sociales, la plataforma nos trae nuevos títulos de ficción en esta semana del 22 al 28 de septiembre. Los más destacados, los vamos a desgranar en el presente artículo.

Para empezar, la tercera temporada de una de las series más aclamadas de los últimos años en Netflix. Hablamos de 'Alice in Borderland', que llega con su tercera tanda de episodios este próximo jueves, 25 de septiembre; a diferencia de las anteriores temporadas, que siempre se estrenaban en diciembre. Kento Yamazaki como Arisu y Tao Tsuchiya como Usagi continúan como los dos grandes protagonistas de esta serie japonesa que recuerda, salvando las distancias, a 'El Juego del Calamar'.

Sinopsis: Un joven obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos se ven atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir. A continuación, el tráiler de la tercera temporada de 'Alice in Borderland'.

'Incontrolables', la nueva apuesta de ficción de Netflix que aspira a colocarse en el top mundial de tendencias

Pero si hay que poner el foco en uno de esos estrenos de la semana es en la nueva apuesta de ficción de Netflix que aspira a colocarse en el top mundial de tendencias. Se llama 'Incontrolables' y se trata de un thriller explosivo creado y protagonizado por el actor canadiense Mae Martin, que encabeza el reparto junto a Toni Collette ('El sexto sentido' y 'Hereditary').

Sus ocho capítulos, que narran una inquietante historia de adolescentes problemáticos en un pequeño pueblo que parece esconder secretos en cada esquina, desembarcan en la plataforma este mismo jueves, 25 de septiembre. La historia tiene su inspiración en títulos como 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Inocencia interrumpida'.

Además, Mae Martín ha tomado como base sus propias experiencias y vivencias. "A menudo hablo de la adolescencia o escribo personajes que están viviendo su adolescencia. Fue una época tan intensa para mí, y lo es para todo el mundo, pero siempre he sabido que quería sumergirme más directamente en esa época y en todos los sentimientos viscerales de la adolescencia", contó en su momento en el evento TUDUM de Netflix.

"Yo era una adolescente caprichosa a principios de la década de 2000, y a mi mejor amiga la enviaron a uno de esos institutos para adolescentes problemáticos cuando tenía 16 años. Volvió y contaba historias de lo más disparatadas", relató. Y esto ha sido otra de sus fuentes de inspiración para crear 'Incontrolables'.

Sinopsis: Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan. A continuación, el adelanto de 'Incontrolables', que, como decimos, prevé ser uno de los thrillers del año.

Por otro lado, esta semana también aterriza en Netflix otra gran oferta: lo nuevo del creador de 'Peaky Blinders'. Se trata de 'La casa Guinness'. Se estrena también el jueves 25 de septiembre y se basa en la historia real de la familia Guinness, creadores del conocido imperio cervecero irlandés.

Luchas de poder y tramas familiares vertebran la ficción, ambientada en esa Irlanda de finales del siglo XIX que tanto nos gusta. En el reparto principal, nos encontramos a Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton y Jack Gleeson ('Juego de tronos').

Sinopsis: House of Guinness' sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero, Sir Benjamin Guinness, y el gran impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne, Ben, y otros dublineses afectados por la expansión del imperio Guinness. Los secretos, rencores y ambiciones harán que los cimientos del imperio se tambaleen. Este es un avance: