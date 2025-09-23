Netflix va a dar que hablar con esta serie que amenaza con destronar a 'El refugio atómico' del top 1

Con el estreno de 'El refugio atómico', apuesta de ficción en la que Netflix ha puesto toda la carne en el asador, es posible que a muchos se les pase por alto que a la plataforma van a llegar nuevos y grandes lanzamientos esta semana que acabamos de arrancar.

Y en este caso, destacamos 'La Huésped', una serie colombiana que tiene el cóctel de ingredientes perfecto para ser un auténtico bombazo. Se estrena este miércoles, 24 de septiembre, y su retorcida trama, que vamos a contar más adelante, combina el drama y el suspense psicológico y erótico.

A lo largo de sus 20 capítulos, esta nueva oferta explora los límites entre el deseo prohibido, la venganza y la destrucción, desafiando etiquetas y todo tipo de moralismos. Sin género de duda, va a ser una ficción que dará mucho, mucho que hablar y que amenazará con quitar el puesto a 'El refugio atómico', ahora en el top 1.

Laura Londoño, muy conocida mundialmente por el fenómeno 'Café con aroma de mujer' junto a William Levy, Carmen Villalobos y Jason Day encabezan un reparto de alto nivel. El resto del elenco artístico lo completan Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Kamila Zea, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García, Katherine Vélez, Johan Martínez, Álvaro García, Manuel Álvarez, y Nathaly Cadavid.

Creada por Lina Uribe y Darío Vanegas y con Klych López e Israel Sánchez Vargas al frente de la dirección, la historia en 'La Huésped' versa sobre la vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad. Sin embargo, esa vida da un vuelco radical cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa.

Sinopsis de 'La Huésped'

Silvia (Laura Londoño) está inmersa en una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo (Jason Day) y lidiando con los dilemas de su hija Isabela. En medio de esta complicada existencia, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia (Carmen Villalobos), una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario y que se presenta en su casa sin previo aviso en mitad de la noche.

Lo que para Silvia parecía un recuerdo íntimo y pasajero con una conocida, se transforma en una siniestra amenaza: Sonia llega a casa de Silvia y Lorenzo con un plan meditado para destruir a la familia desde dentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor. ¿Quién es esta extraña huésped? ¿A qué vino? y ¿Cuánto tiempo se quedará?

A continuación, el tráiler oficial de 'La Huésped', cuyo estreno -recordamos- tendrá lugar este miércoles, 24 de septiembre. 20 episodios que aspiran a ser consumidos en maratón.

Tráiler oficial de 'La Huésped'