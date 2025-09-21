Los 43 estrenos esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max del 22 al 28 de septiembre

El mes de septiembre llega a su final, y las plataformas de streaming parecen saberlo, porque esta semana es una de las que más estrenos tiene desde que comenzó el año. Y no estamos exagerando. Hasta 43 títulos diferentes nos llegan estos días, para volvernos locos y no saber qué decidir para ver. Porque la oferta que nos traen Netflix, HBO MAX, Prime Video o Disney Plus es enorme. Y para muestra, una lista en la que no vais a saber con qué quedaros.

Para empezar, tenemos a Netflix, que nos trae cinco de sus estrenos más potentes, comenzando por una de sus series más aclamadas de los últimos años, 'Alice in borderland', que llega con su tercera temporada. Pero es que también podremos ver la nueva serie de Toni Collette ('Incontrolables'); lo nuevo del creador de 'Peaky Blinders' ('La casa Guinness'), o las películas 'French Lover' y 'Rut y Booz'. ¿Os parece poco?

Pues ojo a Prime Video, que nos trae la serie 'Hotel Costiera' y la ficción nacional 'Romi'. Pero no solo eso, sino que podremos ver la última película de Pixar, 'Elio', en Disney Plus; una nueva temporada de 'Poquita fe' en Movistar Plus+ (junto con la película más depresiva del año, 'Vivir el momento'); o estrenos con Jessica Chastain en AppleTV+ ('The Savant') o Alfie Allen, el mítico Theon Greyjoy de 'Juego de tronos', que desembarca en SkyShowtime con su nueva serie 'Atomic'.

Estrenos en Netflix

Alice in Borderland (Temporada 3)

Sinopsis: Un joven obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos se ven atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir.

"Más juegos. Más jugadores. ¿Quién es exactamente el enemigo? ¿Quién sobrevivirá? Un viaje desconocido del que nadie conoce la respuesta". Así ha vendido la tercera temporada en Netflix TUDUM su creador Shinsuke Sato. Basada en el manga de Haro Aso, esta serie japonesa ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un auténtico fenómeno. No llega al nivel de 'El juego del calamar', pero se mantiene como una de las ficciones más interesantes (y con más giros) de Netflix. Estos nuevos episodios llegan en septiembre, a diferencia de las anteriores temporadas, que siempre se estrenaban en diciembre. Por supuesto que regresan Kento Yamazaki como Arisu y Tao Tsuchiya como Usagi, los dos grandes protagonistas. Porque si algo tenemos por seguro en 'Alice in borderland', es que ningún personaje está libre de morir de la forma más horrible y descabellada.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Incontrolables

Sinopsis: Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan.

La actriz canadiense Mae Martin, que también protagoniza la serie junto a Toni Collette, es la creadora de este thriller donde un pequeño pueblo parecer esconder secretos en cada esquina. "A menudo hablo de la adolescencia o escribo personajes que están viviendo su adolescencia. Fue una época tan intensa para mí, y lo es para todo el mundo, pero siempre he sabido que quería sumergirme más directamente en esa época y en todos los sentimientos viscerales de la adolescencia", contó su creadora en el evento TUDUM de Netflix.

"Yo era una adolescente caprichosa a principios de la década de 2000, y a mi mejor amiga la enviaron a uno de esos institutos para adolescentes problemáticos cuando tenía 16 años. Volvió y contaba historias de lo más disparatadas". Así que tomando eso como base, ha creado una historia que tiene su inspiración en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Inocencia interrumpida'.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

La casa Guinness

Sinopsis: House of Guinness' sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero, Sir Benjamin Guinness, y el gran impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne, Ben, y otros dublineses afectados por la expansión del imperio Guinness.

Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', regresa con esta nueva serie, centrada en la famosa marca de cerveza Guinnes, y cómo se convirtieron en un auténtico imperio. Luchas de poder, tramas familiares y esa Irlanda de finales del siglo XIX que tanto nos gusta. Visualmente será increíble, por supuesto. Y, en el reparto principal, nos encontramos a Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton y Jack Gleeson (este último, Joffrey en 'Juego de tronos').

"Es la extraordinaria historia de una familia que resulta ser la heredera de la mayor fábrica de cerveza del mundo. Son jóvenes y se les ha encomendado la tarea de hacerse cargo de esta marca de increíble éxito. La primera prioridad es: no la fastidien. Y la segunda prioridad es hacer que Guinness sea aún más grande", contó su creador en el evento de Netflix TUDUM. Estamos quizá ante una de esas series 'tapadas' que generarán culto entre los fans. Netflix sabe qué botones tocar, y Knight por supuesto que también.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Rut y Booz

Sinopsis: La prometedora artista de hiphop Ruth Moably deja atrás su glamurosa vida en Atlanta para empezar de cero en una zona rural de Tennessee, donde cuida de Naomi, su madre subrogada y encuentra al hombre de sus sueños.

En esta versión contemporánea de la historia bíblica, una talentosa cantante abandona la agitada escena musical de Atlanta para comenzar de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee. Y, en medio de ese entorno tranquilo, encuentra no solo amor sino también un propósito más profundo al conectar con la comunidad y con su propia fe. Sin embargo, su pasado en la música no la deja del todo y trae consigo recuerdos y decisiones que deberá enfrentar para poder avanzar. Así define Netflix una de sus nuevas películas para este mes de septiembre.

Producida por Tyler Perry y DeVon Franklin, la película cuenta con un reparto estelar encabezado por Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad, junto a nombres como Kenneth “Babyface” Edmonds, Jermaine Dupri y Lecrae, entre otros.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

French Lover

Sinopsis: Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

'French Lover' es una comedia romántica francesa dirigida por Nina Rives, su primer largometraje. La trama sigue a Abel Camara, una estrella de cine interpretada por Omar Sy, quien conoce a Marion (Sara Giraudeau), una mujer común con la que comienza una historia de amor tan inesperada como encantadora. La grabación comenzó en París en mayo de 2024, y por supuesto que la capital francesa funcionará como entorno de lujo para esta comedia romántica que tan bien saben hacer en Francia.

"Estoy encantada de asociarme con los talentos extraordinarios de Omar Sy y Hugo Gélin (guionista) en en mi primer filme. Sencillamente, es una comedia romántica hecha por personas que se quieren y que se hacen reír mutuamente", dijo la directora Nina Rives para el medio Dakar.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en Prime Video

Hotel Costiera

Sinopsis: El exmarine Daniel De Luca regresa a Italia, la tierra de su infancia, y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano.

Jesse Williams saltó a la fama gracias a 'Anatomía de Grey', serie en la que estuvo once temporadas. Ahora se mete en la piel de un exmarine reconvertido en detective, y en una de las localizaciones más mágicas y bellas: la costa de Positano, en Italia. Pensad en 'White Lotus' mezclado con 'Se ha escrito un crimen' y tendréis la mezcla perfecta para este 'Hotel Costiera'. Y ya en el avance se puede ver que no solo va a haber acción o misterio, sino también grandes dosis de comedia. Además, rodeado de un reparto de intérpretes italianos para completar el conjunto.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Romi

Sinopsis: Romina Goitia, Romi, es una detective privada treintañera con un don innato para la investigación: es sorda, motivo por el que ha desarrollado una capacidad única para interpretar la comunicación no verbal y detectar la mentira. Romi complementa esta extraordinaria destreza con cierta tendencia a bordear la ley para cumplir sus objetivos, en contraste con el perfil extremadamente disciplinado y responsable de Patricia Irureta, su nueva compañera en prácticas.

María Cerezuela (Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2022 por ‘Maixabel) protagoniza esta ficción, que también cuenta en su reparto con Natalia Millán, Edurne Azkarate, Unax Ugalde, Elena Irureta, Asier Etxeandia, Iñaki Font, Jon Olivares, Alvar Gordejuela, Mikele Urroz y Verónika Moral, entre otros actores. Creada por Iker Azkoitia y dirigida por Inés París, es una nueva serie procedimental desarrollada a partir del proyecto seleccionado en la primera edición del programa ‘SHOWRUNNER: Aula de Ficción’, creado por la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) y Mediaset España. Uno de los puntos fuertes de esta serie no solo es que la protagonista sea sorda, algo que da pie a situaciones muy surrealistas, sino su relación con su madre, inspectora en la Ertzaintza, a la que da vida Natalia Millán.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus+

Poquita fe (Temporada 2)

Sinopsis: Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas) siguen luchando por salvar su relación, pero, efectivamente, se quedan sin piso y la solución de emergencia no parece la más ideal: mudarse con los padres de ella. Y con la cuñada. Y, por supuesto, con el vecino siempre al acecho. A eso se suman Pilar, recién llegada de sus aventuras tailandesas, la madre de él, y un compañero del trabajo que no ayuda demasiado. Y un jersey de alpaca... pero esa historia ya se verá.

A Berta y José Ramón los echan del piso y les toca vivir con los suegros y la cuñada: ¿qué puede salir mal? Esa es la pregunta que engloba toda esta segunda temporada de la serie de Movistar Plus+. Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán y protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, fue una de las grandes sorpresas de 2023 con su primera temporada, ganadora del Premio Ondas y del Feroz a la Mejor serie de comedia. "Cuando hacemos el mapa de tramas, producramos que estén equilibrados y que salgan todos más o menos lo mismo", dijeron sus creadores en el FesTVal de Vitoria de este año. "Es una comedia romántica neoyorquina, pero en Moratalaz”. Mientras, Raúl Cimas, su protagonista, afirmó que "los dos personajes demuestran una resiliencia enorme. Es un amor contra viento y marea. Lo pone tan difícil el entorno, el conflicto de la vivienda que es un tema no menor...".

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Vivir el momento

Sinopsis: Almut y Tobias se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común −se enamoran, construyen un hogar, forman una familia− se nos revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, los protagonistas aprenderán a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor, que abarca una década.

John Crowley, director de 'Brooklyn', junto al guionista de 'The Crown', Nick Payne, estrenaron a principios de año uno de esos dramas que te hacen llorar a moco tendido. Con Andrew Garfield y Florence Pugh teniendo una química brutal en pantalla, la película explora el duelo, vivir con una enfermedad, y sobre todo, la paternidad cuando la pareja es demasiado joven para gestionar los enormes problemas que nos da este mundo cada vez más desquiciado.

"Algo cambió en mí cuando mi madre murió hace cinco años, y la herida causada por su marcha aún no se ha curado del todo. Al mismo tiempo, me resulta muy desconcertante el empeño con el que las sociedades occidentales evitamos afrontar la muerte y la tratamos como un tabú. Al fin y al cabo, una de las pocas cosas de las que podemos estar seguros es que todos nos encontraremos con ella más tarde o más temprano", contó Garfield en una entrevista a El Periódico, dejando claro que esa pérdida fue la que le hizo aceptar su papel en 'Vivir el momento'.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en HBO MAX

Pubertat

Sinopsis: La armonía de una comunidad se ve truncada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a tres adolescentes como culpables. Los adultos a cargo de los señalados, como agresores y como víctima, tendrán que lidiar con la tensión de la situación y enfrentarse a su propia relación con la sexualidad. En el proceso descubrirán que quizá no solo las tradiciones pasan de generación en generación, sino también los tabúes y los traumas.

Ambientada en pleno verano, alrededor de la noche de San Juan, en el contexto cultural de la tradición castellera catalana, 'Pubertat' es un drama familiar creado y dirigido por Leticia Dolera. Esta explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidos de generación en generación. La serie está protagonizada por Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco y Vicky Peña, entre otros. El reparto adolescente lo componen principalmente actores debutantes y Carla Quílez. "En la pubertad, la sexualidad y los cambios en el cuerpo nos hacen vulnerables. En un contexto donde los adultos parecemos no tener todavía resuelto un tema tan crucial como el consentimiento, ¿cómo podemos esperar que lo tengan resuelto los adolescentes? ¿cómo se aproximan ellos hoy en día a algo tan íntimo como la sexualidad? ¿Cómo lo hacemos nosotros, los adultos? ¿Estamos preparados para acompañarlos?", explicó Leticia Dolera a HBO MAX.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Elio

Sinopsis: La historia de Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una enorme obsesión por los extraterrestres, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado al espacio y es identificado por error como el embajador galáctico de la Tierra.

La última película de 'Pixar', estrenada este verano de 2025, ha sido uno de sus fracasos más importantes desde que comenzó el estudio. 150 millones en taquilla para un presupuesto de exactamente lo mismo: 150 millones. Una historia menor, que contó con muy poca promoción, y muy poco respaldo por parte del estudio. Es verdad que no es su historia más brillante u original, y que recicla varias ideas de otros títulos más potentes. Aún así, y como siempre en Pixar, es una película con mucho corazón, y que entretiene desde el primer minuto. Su director original, Adrian Molina, se marchó del proyecto después de que desde las altas esferas de Disney le obligaran a "bajar el tono LGTBI". Así que fue sustituido por Domee Shi y Madeline Sharafian.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Estrenos en AppleTV+

The Savant

Sinopsis: Cuenta la historia de la investigadora encubierta «The Savant», que se infiltra en grupos de odio en internet para intentar detener a los extremistas del país antes de que actúen.

Lo curioso de esta nueva serie de Apple no solo es que cuente con Jessica Chastain como protagonista, sino que está basada en el impactante reportaje de Cosmopolitan publicado en 2019 por Andrea Stanley. Este llevaba por título: '¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?'. "La historia de esta mujer me conmovió profundamente", contó Chastain para L'Officiel, quien también ha producido la serie a través de su compañía, Freckle Films.

"La idea de que pase la mayor parte del tiempo leyendo comentarios increíblemente sexistas, racistas y cargados de odio, y que de alguna manera tenga que adoptar un personaje similar para poder moverse en esas aguas, pero lo haga por el bien común, me pareció realmente fascinante". Y es que es una propuesta arriesgada y que cuadra mucho con el mundo que tenemos que vivir hoy en día.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en SkyShowtime

Atomic

Sinopsis: Max es un narcotraficante de espíritu libre que recorre Oriente Medio, y Mohammed es un hombre atormentado por su pasado que huye de quienes están decididos a matarle. Desesperados por encontrar la redención, sus caminos convergen en el desierto de Libia cuando se ven envueltos en el complot de un cártel venezolano para transportar uranio con el que fabricar una bomba nuclear.

Alfie Allen y Samira Wiley protagonizan esta serie de acción, dividida en cinco episodios, y que adapta el libro de no ficción 'Atomic Bazaar'. La ficción sigue al narcotraficante Max y al enigmático forastero JJ mientras son arrastrados a una caótica misión de alto riesgo en la que nunca pensaron involucrarse. Y la misión es traficar uranio altamente enriquecido a través del norte de África y Oriente Medio. "La idea de que un gobierno intente hacerse con ese tipo de poder, y que eso pueda pasar a una organización… ¿cómo distinguir a veces entre ambos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos?", comentó Alfie Allen a Radio Times. "Y con los personajes que interpretamos, son dos antihéroes. Creo que siempre es muy interesante presentar esa elección al público".

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Más estrenos semanales: