Natalia Millán se revuelve con Miquel Valls por su pregunta en 'Espejo Público': "¿Por qué dices eso?"

Natalia Millán ha asistido al plató de 'Espejo Público' este viernes para promocionar la obra de teatro 'Conspiranoia' de Marc Angelet y Jordi Casanovas en la que es protagonista junto a Luis Merlo o Clara Sanchís, y que está siendo un gran éxito.

Tras hacer un juego con las conspiraciones más extendidas, como que la Tierra es plana, que el hombre no llegó a la Luna, que los aviones fumigan o que los pájaros son drones, el copresentador del programa le ha hecho una pregunta sobre la función que no ha gustado nada a la actriz.

"Oye, en la obra de teatro todo termina mal. ¿Por qué?", le ha cuestionado Miquel Valls. "No, no, ¿quién te ha dicho eso?", le ha replicado Natalia Millán sorprendida y extrañada. "No lo sé", ha acertado a responder el comunicador, igualmente descolocado. "¿Se lo has dicho tú?", ha interpelado la intérprete a Pilar Vidal, que minutos antes había revelado su asistencia a la obra de teatro.

"Qué va, tiene un final felicísimo", ha asegurado. "¿Sí? ¿No salen las cosas mal?", ha insistido Miquel Valls. "¿Pero por qué dices eso?", se ha revuelto Natalia, que no entendía a dónde quería llegar el periodista. "Porque lo he leído", ha defendido él. "¿Que has leído que las cosas salen mal al final? No, no, no", le ha refutado la actriz, dejándole callado.

"Al revés, tiene final feliz y, en realidad, la palabra 'conspiranoia' es un poco el título y el pretexto para contar qué les pasa a cuatro amigos que han dejado de comunicarse de una forma sana y que han dejado de escucharse", ha rematado Natalia Millán.