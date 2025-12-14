Crítica 'Los Protegidos: Un nuevo poder': la mejor temporada del regreso, con la familia Castillo salvando la Navidad

'Los Protegidos' es una de las series más míticas de Antena 3 de las últimas dos décadas. Inició sus andanzas en 2010, creada por Darío Madrona y Ruth García, y tuvo tres temporadas hasta 2012, año de cancelación de la serie. Más tarde, una década después, llegaría a Atresplayer la continuación, 'Los Protegidos: El regreso', y su secuela 'Los Protegidos: A.D.N.'. Pero ninguna de estas continuaciones consiguió replicar el aura de las primeras temporadas. Por eso celebramos la llegada de 'Los Protegidos: Un nuevo poder'. Porque es la primera de las secuelas de esta saga de niños con poderes que, por fin, se asemeja a lo que nos enamoró la primera vez de la familia Castillo.

Este 14 de diciembre llega su primer episodio a Atresplayer, y como dato para celebrar, es que consigue reunir a toda la familia al completo. Vuelven todos los personajes (y sus respectivos intérpretes), además de nuevos fichajes, destacando el de Elena Furiase como una policía que tratará de desenmascarar a esos extraños niños con poderes. La ambientación es clave: Navidad. Y precisamente con esa excusa, toda la familia se reúne en casa de Mario (que recordemos es abuelo, ya que Culebra y Sandra han tenido una hija, Dora). Esta tercera temporada del regreso de ‘Los Protegidos’ tendrá nuevas amenazas y, claro que sí, nuevos poderes.

Todo comienza con los hermanos haciendo frente, unidos, por supuesto, a un carterista en el metro de Madrid. El humor y los efectos especiales (un tanto cochambrosos en algunos momentos) ya son marca de la casa, y verles a todos unidos nos hace empezar la temporada con una sonrisa. Más aún cuando llegan a casa de Mario. Antonio Garrido, que es el que da vida al patriarca de la familia Castillo, es el que parece disfrutar más de este regreso. Está muy cómodo en su papel y, junto a Gracia Olayo, son los dos que más destacan en la serie.

Por su parte, a Lucho Fernández se le ve desganado, y Mario Marzo ha perdido un poco el pulso de su personaje. Así que destacan mucho más las chicas en esta temporadas, mucho más implicadas en la trama, con Ana Fernández y Maggie García a la cabeza. Esta tercera temporada mejora el desaguisado de la anterior, con toda la trama enrevesada de A.D.N., que acababa por embarrar una serie que siempre fue más familiar, y que tampoco se metía muy de lleno en teorías conspiranoicas.

Hay veces que ir a más puede funcionar al revés de lo que esperamos, y eso es lo que pasó en la segunda temporada. Pero en 'Los Protegidos: Un nuevo poder' se corrige el rumbo, y nos devuelve el alma y el corazón de la serie, con peleas continuas entre hermanos, y Mario siempre tratando de interceder en ellas. Eso sí, aunque el primer capítulo es ingenuo y navideño, el avance de lo que viene promete secuencias de acción y mucha más complejidad de la que se nos ha enseñado hasta ahora.

"Fíjate que la serie empezó con la Navidad y en 'Los Protegidos: Un nuevo poder' tienen que salvar la Navidad", cuenta Lucho Fernández en una entrevista para El Palomitrón. “Es la temporada que más se parece al mundo mágico de las primeras temporadas. Tiene ese punto de tragicomedia familiar, de gente diferente que al final resuelve los problemas juntos". Y es que ese es precisamente su punto fuerte y por eso funciona tan bien esta nueva temporada.

Culebra y Sandra, en problemas.

Sí, sigue teniendo sus problemas (los nuevos fichajes de niños actores no están a la altura, empezando por la actriz que interpreta a Dora), y hay alguna subtrama que parece que se quedará en nada. Pero sumando las partes, el conjunto funciona, y es de celebrar el volver a reencontrarnos con la familia Castillo. Curiosa la elección del 'villano', por ahora siendo una especie de elfo travieso, de esos que están tan de moda, y puedes encontrar en el Lidl o Ale-Hop (y un malvado niño con poderes detrás). De hecho, la visita a una fábrica de juguetes puede recordar perfectamente al remake de 'Muñeco diabólico' que se estrenó en 2019.

También se establecen otros puntos que serán importantes para el resto de temporada, como las visiones de Lucas en los espejos, o los problemas con el poder de Sandra. En este primer episodio se ven pinceladas de lo que puede ser, y son suficientes como para crear un interés genuino. El acabado visual sigue a buen nivel, con un formato mucho más cinematográfico que la serie original emitida en Antena 3. De dar el salto a Netflix, como tantas otras producciones de Atresmedia, podría convertirse en un auténtico fenómeno global. ¿Superhéroes marca España? No tenemos muchos ejemplos de eso.

En definitiva, 'Los Protegidos: Un nuevo poder' es un añadido perfecto a la saga, y mejora mucho el rumbo que había tomado la historia después de una grandilocuente pero floja segunda temporada.

De qué va 'Los Protegidos: Un nuevo poder'

Los Castillo dejan por unos días los laboratorios de ADN para volver al hogar familiar y celebrar una Navidad tranquila. O eso creen. Pero en cuanto Rosa Ruano llama a su puerta con un extraño caso —el del Elfo Travieso—, la calma se esfuma. Borja, convertido ahora en policía, necesita su ayuda para resolver el misterio y ganar puntos en el cuerpo.

Sin embargo, lo que empieza como un favor inocente se convierte en un desastre: un vídeo comprometedor los expone ante todo el país y se vuelve viral en cuestión de horas. Pronto descubren que tras el caso del Elfo se esconde algo mucho más oscuro: Max, un niño con inquietantes poderes, está usando el muñeco para manipular a otros niños y ejecutar un perverso plan… destruir la Navidad.