RTVE lo confirma: Así quedarán 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' en su programación hasta mitad de año

La apuesta por la actualidad ha supuesto todo un éxito para TVE. La 1 cerró el pasado mes de enero con un liderazgo sólido en las mañanas gracias a 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' mientras que en la tarde, 'Directo al grano' cerró con máximo mensual y 'Malas Lenguas' sigue alcanzado récords tanto en La 1 como en La 2. Por ello, desde RTVE seguirán apostando por ambos programas para su tarde.

Así, a través del Portal de Transparencia, RTVE ha confirmado que tanto 'Directo al grano' como 'Malas Lenguas' han sido renovados y han ampliado sus emisiones hasta la primavera y el verano de este 2026 respectivamente y ha avanzado además el presupuesto de ambos formatos.

Una renovación que no sorprende porque como decimos los números son claros. Tanto 'Directo al grano' está consolidándose en la difícil franja de sobremesa como 'Malas lenguas' en la tarde después del gran fiasco que supuso en ambas franjas 'La familia de la tele'.

Por ello, RTVE firmó con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media, las productoras de ambos formatos, la renovación de los dos programas. En concreto, se renovó 'Directo al grano' por 62 entregas más garantizando su continuidad hasta el 30 de marzo de 2026. Mientras que 'Malas Lenguas' se garantiza su continuidad hasta el 30 de junio tras haber renovado por 127 entregas.

Por otro lado, tal y como recoge El Independiente, RTVE también ha actualizado los presupuestos que ha desembolsado en los programas de tarde. Así, por el espacio que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró paga 88.000 euros por entrega, o lo que es lo mismo un desembolso total de 6,8 millones de euros. Y por el espacio de Jesús Cintora paga 86.000 euros por entrega sumando en total 15,3 millones de euros.

'Directo al grano' y 'Malas lenguas', dos productos de éxito en las tardes de TVE

Como decimos, la confianza de TVE en sus dos formatos de infoentretenimiento es total después de que 'Directo al grano' haya cumplido 100 programas tras cerrar el pasado mes de enero con un 11.1% de cuota y 979.000 espectadores, lo que le otorgó a La 1 su mejor dato en la franja de sobremesa desde 2018. Además en su tramo final desde las 17:00 horas el espacio de La Osa Producciones es líder con un 11,8%. Además, en la primera semana de febrero ha crecido en audiencia y revalida nuevo récord semanal con una cuota del 11,7% y 1.068.000 espectadores.

Por su parte, 'Malas Lenguas' se ha convertido en todo un éxito en su segundo bloque en La 1 tras 'La Promesa' y antes de 'Aquí la tierra' anotando una media del 11.7% y 1.104.000 el pasado mes de enero. Mientras que en el tramo principal que se emite en La 2 alcanzó un 7% y 586.000 espectadores.