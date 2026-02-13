Lío en 'Malas lenguas': Jesús Cintora manda callar a una colaboradora por insultar a Sarah Santaolalla: "No lo permito"

La polémica en torno al ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla, al referirse a ella en 'El Hormiguero como "mitad tonta, mitad tetas", sigue dando que hablar. Este viernes, 'Malas lenguas' conectaba con su colaboradora a raíz de lo que ha dicho Federico Jiménez Losantos sobre ella. Pero lo que nadie esperaba es lo que iba a pasar con Montserrat Nebrera y lo que obligaba a Jesús Cintora a ponerse más serio que nunca.
Y es que Montserrat Nebrera ha defendido durante toda la tarde que para ella lo que dijo Rosa Belmonte de Sarah Santaolalla no era machista. "Yo entiendo la sensación y el mal rollo que genera este tipo de ataque pero creo que solamente ofende quién puede y no quién quiere y dar pábulo es hacer crecer al que lo hace y para mí es mucho más importante que hablen de tu intelecto que de tus tetas", defendía la abogada y profesora de universidad.
"Tú dices que no hay un componente machista cuando se comenta el pecho de Sarah Santaolalla", trataba de saber Jesús Cintora. "Yo creo que hay mucha gente que se mete con el físico de otros y que cuando uno habla de una parte de la anatomía femenina está hablando de la anatomía femenina y no masculina pero se han hecho muchos ataques de mucha gente por su físico y desde mi punto de vista eso banaliza lo que es el machismo", aseveraba la colaboradora.
Al escucharla, Sarah Santaolalla no podía contener una risa irónica. "Yo lo siento no me puedo callar, yo creo que lo que banaliza el machismo es lo que estás diciendo tú", le decía Cintora. "Qué pena que te estén escuchando tantas personas en el programa líder de las tardes tanto mujeres por la crueldad del argumento que estás dando como hombres por la impunidad que les estás otorgando", le replicaba la analista política.
"A mí me jode cuando hablan de mis tetas tanto como cuando hablan de mi cerebro. Me jode mi cerebro porque se pone en duda todo lo que he estudiado y toda mi capacidad y todo lo que llevo trabajando desde que tengo 18 años y me jode cuando hablan de mis tetas porque lo que hacen es cosificarme como si no valiese nada y solo valgo por un físico y lo que tú estás haciendo es muy peligroso. Yo ya te he escuchado decir comentarios machistas muchas veces pero lo que estás haciendo es tan peligroso y tan cómplice que si no existiesen mujeres como tú y como Rosa Belmonte los hombres no podrían caminar con tanta impunidad a la hora de atacarme. Es tan peligroso cuando un hombre o una mujer nos señala que cuando una mujer calla y aplaude todo eso", incidía.
Jesús Cintora se encara con Montserrat Nebrera por lo que suelta de Sarah Santaolalla
"Yo no he aplaudido nada", se defendía Montserrat Nebrera. "No has entendido nada", le decía Sarah. "No, la que no ha entendido nada de lo que he dicho eres tú. Y al final acabarás por hacerme pensar que una mitad si es verdad porque si no entiendes lo que estoy diciendo", soltaba sin miramientos la colaboradora. "¿Una mitad a qué te refieres?", le replicaba Jesús Cintora. "Pues que no entiende lo que estoy diciendo, ¿Quién está aplaudiendo? Lo que digo es que me resbala", respondía Nebrera a gritos.
Algo que provocaba que Jesús Cintora se pusiera más serio que nunca en 'Malas Lenguas'. "Vamos a ver Montse. Permitidme, permitidme por favor, si con esa mitad te estás refiriendo a lo de tonta", le cortaba el presentador. "Claro, ¿a cuál va a ser?", sostenía ella. "Pues Montse permíteme porque porque grites más no me vas a callar. Igual hay otras mesas donde se dice eso, pero en esta no lo voy a permitir", le advertía Cintora a su compañera.
"Yo creo que podemos reconducir esto, ni tonta ni...", añadía el presentador. "Bueno pues no es ni tonta ni tiene tetas", respondía Nebrera. "Te llamo a la cautela y a la mesura", incidía Cintora mientras Sarah Santaolalla se revolvía en su silla destacando el "asco" que le estaban dando sus comentarios. "Es que has empezado considerando que no era machista lo de comentar su pecho y ahora dices que puede tener razón con lo de tonta, así que yo lo siento pero esto aquí no lo permito", sentenciaba Jesús Cintora.
