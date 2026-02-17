RTVE, Marc Giró y la serie 'Querer', los grandes triunfadores de los Premios Iris 2026: Lista completa con los galardonados

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes celebró este lunes, 16 de febrero, su gala de entrega de los Premios Iris. Entre los grandes triunfadores en esta edición destacaron el presentador Marc Giró, que se llevó cuatro galardones, y la serie de Movistar Plus+ 'Querer', que consiguió seis.

Además, la Academia de Televisión concedió a Carmen Machi el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida, por toda una vida ligada a la pequeña pantalla. La actriz se mostró muy orgullosa de este galardón: "Soy quién soy gracias a la televisión". "Llegar a la plenitud de la felicidad en interpretación fue gracias a la tele. Rememorando para este discurso pensé que tras pasar por el teatro, este premio se lo tengo que agradecer a Luis San Narciso, que me cogió de la mano y me llevó a Globomedia y ahí despegó mi carrera como actriz", confesó la protagonista de 'Aída'.

Además, también dedicó el galardón a "Nacho García Velilla (guionista), que creó un personaje (Aída) que pasó de episódica a recurrente y de ahí a protagonista en dos series distintas". Carmen Machi también recordó a Los Javis, a Diego San José y a Félix Sabroso, quienes confiaron en ella, además de a otros muchos profesionales con los que se ha cruzado en televisión a lo largo de los años. Aunque acabó dedicando su premio a sus padres, "sus creadores de verdad".

Marc Giró arrasa en los Premios Iris 2026

Los grandes triunfadores de la noche fueron la serie de Movistar Plus+ 'Querer', que se llevó seis Premios Iris, y Marc Giró, que se hizo con cuatro, entre los propios y los que ganó su programa de TVE 'Late Xou’. El comunicador catalán fue galardonado como Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por 'Late Xou', que también recibió el premio a Mejor Programa.

Con su habitual ironía, Marc Giró se refirió así a su abandono de TVE para dar el salto a La Sexta: "Le he dicho a María Eizaguirre: '¡Vente a La Sexta, mujer!'". Siguiendo con la broma, el presentador ha aprovechado la ocasión para agradecerle también su galardón a "Pedro Sánchez, que es mi guionista". En la categoría de Mejor Presentador, además de Giró, también estaban nominados El Gran Wyoming por 'El Intermedio'; Pablo Motos por 'El Hormiguero'; Miguel Ángel Muñoz por 'Pekín Express. Objetivo Angkor'; Paula Vázquez por 'Bake Off'; y Sandra Barneda por 'La Isla de las Tentaciones'.

Marc Giró también recibió el Premio Iris a la Prensa Especializada. "Basta ya, por favor. Al final me vuelvo gilipollas con tanto premio", bromeó el catalán al recoger el galardón, que quiso dedicar a la audiencia. Un público que, está convencido, de que ahora le "van a seguir a La Sexta". Y concluyó su discurso con un "Stop fascismo, viva la televisión, viva la Academia de la Televisión".

Pero todavía le faltaba por recibir un premio más, el de Mejor Dirección de Programas junto a Santi Villas y Rebeca Rodríguez. Nada más salir a recoger este galardón, el cómico advirtió que ya no estaban nominados "a nada más" y que ese "es el último". "Si nosotros estamos aquí es porque nos han dejado dirigir como hemos querido, en libertad y sin ningún tipo de nada. Así que me gustaría compartir este premio con José Pablo López y Sergio Calderón por dejarnos dirigir como nos no ha dado la gana", sentenció Marc Giró.

Lista de galardonados con los Premios Iris 2026

Así quedó la lista con los ganadores de los Premios Iris 2026 en sus respectivas categorías