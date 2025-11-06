Lista de nominados a los Premios Iris 2025: 'Supervivientes', 'Querer', 'El hormiguero' y 'Late Xou' a la cabeza

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha anunciado este jueves 6 de noviembre la lista de nominados de los Premios Iris 2025, cuya ceremonia se celebrará el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Y por primera vez como si de los Premios Goya se tratara se han leído los nominados en un acto público en los Cines Callao de Madrid con Ana Brito y Xuso Jones.

En esta edición son 20 categorías las que premiarán a lo mejor de nuestra televisión en este último año. Cabe decir que lo que se premia es toda la temporada de septiembre de 2024 a junio de 2025.

En la categoría de ficción las grandes favoritas son 'Querer' de Movistar Plus+ y 'Yo, adicto' de Disney+ aunque le siguen también otras como 'Mariliendre' de Atresplayer y 'La favorita 1922' de Telecinco.

Mientras que en la categoría de entretenimiento sin duda los grandes favoritos son 'El Hormiguero', 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes', 'El Intermedio', 'Late Xou' o 'Tu cara me suena', entre otros.

Lista completa de nominados a los Premios Iris 2025:

Mejor Ficción

'Ángela' (Antena 3)

'Querer' (Movistar Plus+)

'Dos tumbas' (Netflix)

'La favorita 1922' (Telecinco)

'Su majestad' (Prime Video)

'Yo, adicto' (Disney+)

Mejor Actor

Daniel Grao por 'Ángela' (Antena 3)

David Verdaguer por 'El mal invisible' (TV3 y Disney+)

Luis Fernández por 'La Favorita 1922' (Telecinco)

Miguel Bernardeau por 'Querer' (Movistar Plus+)

Oriol Pla por 'Yo, adicto' (Disney+)

Pedro Casablanc por 'Querer' (Movistar Plus+)

Mejor actriz

Anna Castillo por 'Su Majestad' (Amazon Prime Video)

Candela Peña por 'Furia' (HBO MAX)

Carmen Machi por 'Celeste' (Movistar Plus+)

Verónica Echegui por 'A muerte' (Atresplayer)

Nagore Aranburu por 'Querer' (Movistar Plus+)

Verónica Sánchez por 'La Favorita 1922' (Telecinco)

Mejor programa de entretenimiento

'El Hormiguero' (Antena 3)

'First Dates' (Cuatro)

'Late Xou' (La 1)

'Supervivientes' (Telecinco)

'The Floor' (La 1)

'Tu cara me suena' (Antena 3)

Mejor presentador/a de entretenimiento

El Gran Wyoming por 'El intermedio' (La Sexta)

Marc Giró por 'Late Xou con Marc Giró' (La 1)

Miguel Ángel Muñoz por 'Pekín Express' (HBO Max)

Pablo Motos por 'El hormiguero' (Antena 3)

Paula Vázquez por 'Bake Off: Famosos al horno' (La 1)

Sandra Barneda por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Mejor programa de actualidad

'El día después' (Movistar Plus+)

'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)

'Espejo Público: cobertura de incendios en España' (Antena 3)

'La Hora de La 1' (La 1 y Canal 24h)

'La Sexta Xplica' (La Sexta)

'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

Mejor presentador/a de programas de actualidad

Adela González por 'Mañaneros 360' (La 1)

Ana Pastor por 'El objetivo de Ana Pastor' (La Sexta)

Ana Terradillos por 'La mirada crítica' (Telecinco)

José Luis Pérez por 'El cascabel' (TRECE)

Susanna Griso por 'Espejo Público' (Antena 3)

Susanna Guasch por 'Noche de Champions y Europa League (Movistar Plus+)

Mejor informativo

Antena 3 Noticias. Cobertura de la DANA (Antena 3)

Apagón informativo de RTVE [El informativo más largo de la historia] (La 1, Canal 24H y RTVE Play)

Aragón Noticias 1 (Aragón TV)

La Sexta Noticias. Cobertura de la DANA (La Sexta)

Noticias Cuatro fin de semana (Cuatro)

Telenotícies Vespre (TV3)

Mejor presentador/a de informativos

Alba Lago por 'Noticias Cuatro 14h'

Alejandra Herranz por 'Telediario 1'

María Casado por 'Informativos Telecinco fin de semana'

Rodrigo Blázquez por 'laSexta noticias 20h'

Sandra Golpe por 'Antena 3 noticias 1'

Vicente Vallés por 'Antena 3 noticias 2'

Mejor programa divulgativo

'Aquí se hace' (Telemadrid)

'Control de fronteras: España' (DMAX)

'Generación Click' (TB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)

'Las voces de la radio' (Movistar Plus+)

'Lo de Évole' (La Sexta)

'Órbita Laika' (La 2)

Mejor programa infantil

'Agus y Lui, churros y Crafts' (Clan)

'Equipo Planeta' (Castilla-La Mancha Media)

'Irabazi Arte' (ETB 1)

'Jotalent Zagales' (Aragón TV)

'La casa de los retos' (Boing)

'Tik Tak Factory' (SX3-3Cat)

Mejor programa documental

'Alaska revelada' (Movistar Plus+)

'El incendio del Windsor' (Cuatro)

'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE)

'Infiltrada en el búnker' (Prime Video)

'La red' (laSexta)

'Los Williams' (Netflix, Primeran)

Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero'

Alauda Ruiz de Azúa por 'Querer' (Movistar Plus+)

Elena Trapé por 'Celeste' (Movistar Plus+)

Enrique Urbizu por 'Cuando nadie nos ve' (HBO MAX)

Félix Sabroso por 'Furia' (HBO MAX)

Javier Ferreiro por 'Mariliendre' (Atresplayer)

Kike Maíllo por 'Dos tumbas' (Netflix)

Mejor dirección de programas

Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por 'Futuro imperfecto' (TVE)

Ángel Ludeña y David Linares por 'Supervivientes' (Telecinco)

Carles Porta por 'Crims' (TV3)

Laia Vidal y Tinet Rubira por 'Tu cara me suena' (Antena 3)

Meritxell Estruch por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por 'Late Xou con Marc Giró' (TVE)

Mejor guion de entretenimiento

Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+)

David Navas y Edu García Eyo por 'El intermedio' (La Sexta)

Equipo de guionistas de 'Supervivientes' (Telecinco)

Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina por 'El hormiguero' (Antena 3)

Patricia Fernández y Vicente Florindo por 'MasterChef 12+1' (TVE)

Ramón Pardina por 'Futuro imperfecto' (TVE)

Mejor guion de ficción

Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero por 'Dos tumbas' (Netflix)

Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer' (Movistar Plus+)

Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo por 'Su Majestad' (Prime Video)

Javier Ferreiro y Paloma Rando por 'Mariliendre' (Atresplayer)

Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo por 'Yo, adicto' (Disney+)

Pepe Coira y Fran Araújo por 'La canción' (Movistar Plus+)

Mejor producción de entretenimiento

Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio por 'Pekín Express' (HBO MAX)

Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz por Eurovisión Junior 2024 (TVE)

Ángeles Villamarín y David Barriga por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata por 'The Floor' (TVE)

David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas por 'Supervivientes' (Telecinco)

Jorge Salvador y Jorge Ventosa por 'El desafío' (Antena 3)

Mejor producción de ficción

Carlos Apolinario por 'Su Majestad' (Prime Video)

Espe García por 'Mariliendre' (Atresplayer)

José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña por 'Atasco' (Prime Video)

Ramón Campos y Ghislain Barrois por 'La Favorita 1922' (Telecinco)

Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual por 'Yo, adicto' (Disney+)

Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por 'Querer' (Movistar Plus+)

Mejor realización

David F. Rivas por 'El hormiguero' (Antena 3)

Iván Prado y Vicente Peña por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por 'Supervivientes' (Telecinco)

Joana García y Noelia Esteban por 'The Floor' (La 1)

Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por 'MasterChef 12+1' (La 1)

Joan Gregorio Rodríguez por 'El desafío' (Antena 3)

Mejor reportero