Lista de nominados a los Premios Iris 2025: 'Supervivientes', 'Querer', 'El hormiguero' y 'Late Xou' a la cabeza

La Academia de la TV ha anunciado los nominados a los Premios Iris 2025 con TVE, Telecinco, Antena 3 y Movistar Plus+ como los máximos favoritos

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha anunciado este jueves 6 de noviembre la lista de nominados de los Premios Iris 2025, cuya ceremonia se celebrará el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Y por primera vez como si de los Premios Goya se tratara se han leído los nominados en un acto público en los Cines Callao de Madrid con Ana Brito y Xuso Jones.

En esta edición son 20 categorías las que premiarán a lo mejor de nuestra televisión en este último año. Cabe decir que lo que se premia es toda la temporada de septiembre de 2024 a junio de 2025.

En la categoría de ficción las grandes favoritas son 'Querer' de Movistar Plus+ y 'Yo, adicto' de Disney+ aunque le siguen también otras como 'Mariliendre' de Atresplayer y 'La favorita 1922' de Telecinco.

Mientras que en la categoría de entretenimiento sin duda los grandes favoritos son 'El Hormiguero', 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes', 'El Intermedio', 'Late Xou' o 'Tu cara me suena', entre otros.

Lista completa de nominados a los Premios Iris 2025:

Mejor Ficción

  • 'Ángela' (Antena 3)
  • 'Querer' (Movistar Plus+)
  • 'Dos tumbas' (Netflix)
  • 'La favorita 1922' (Telecinco)
  • 'Su majestad' (Prime Video)
  • 'Yo, adicto' (Disney+)

Mejor Actor

  • Daniel Grao por 'Ángela' (Antena 3)
  • David Verdaguer por 'El mal invisible' (TV3 y Disney+)
  • Luis Fernández por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
  • Miguel Bernardeau por 'Querer' (Movistar Plus+)
  • Oriol Pla por 'Yo, adicto' (Disney+)
  • Pedro Casablanc por 'Querer' (Movistar Plus+)

Mejor actriz

  • Anna Castillo por 'Su Majestad' (Amazon Prime Video)
  • Candela Peña por 'Furia' (HBO MAX)
  • Carmen Machi por 'Celeste' (Movistar Plus+)
  • Verónica Echegui por 'A muerte' (Atresplayer)
  • Nagore Aranburu por 'Querer' (Movistar Plus+)
  • Verónica Sánchez por 'La Favorita 1922' (Telecinco)

Mejor programa de entretenimiento

  • 'El Hormiguero' (Antena 3)
  • 'First Dates' (Cuatro)
  • 'Late Xou' (La 1)
  • 'Supervivientes' (Telecinco)
  • 'The Floor' (La 1)
  • 'Tu cara me suena' (Antena 3)

Mejor presentador/a de entretenimiento

  • El Gran Wyoming por 'El intermedio' (La Sexta)
  • Marc Giró por 'Late Xou con Marc Giró' (La 1)
  • Miguel Ángel Muñoz por 'Pekín Express' (HBO Max)
  • Pablo Motos por 'El hormiguero' (Antena 3)
  • Paula Vázquez por 'Bake Off: Famosos al horno' (La 1)
  • Sandra Barneda por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Mejor programa de actualidad

  • 'El día después' (Movistar Plus+)
  • 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)
  • 'Espejo Público: cobertura de incendios en España' (Antena 3)
  • 'La Hora de La 1' (La 1 y Canal 24h)
  • 'La Sexta Xplica' (La Sexta)
  • 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

Mejor presentador/a de programas de actualidad

  • Adela González por 'Mañaneros 360' (La 1)
  • Ana Pastor por 'El objetivo de Ana Pastor' (La Sexta)
  • Ana Terradillos por 'La mirada crítica' (Telecinco)
  • José Luis Pérez por 'El cascabel' (TRECE)
  • Susanna Griso por 'Espejo Público' (Antena 3)
  • Susanna Guasch por 'Noche de Champions y Europa League (Movistar Plus+)

Mejor informativo

  • Antena 3 Noticias. Cobertura de la DANA (Antena 3)
  • Apagón informativo de RTVE [El informativo más largo de la historia] (La 1, Canal 24H y RTVE Play)
  • Aragón Noticias 1 (Aragón TV)
  • La Sexta Noticias. Cobertura de la DANA (La Sexta)
  • Noticias Cuatro fin de semana (Cuatro)
  • Telenotícies Vespre (TV3)

Mejor presentador/a de informativos

  • Alba Lago por 'Noticias Cuatro 14h'
  • Alejandra Herranz por 'Telediario 1'
  • María Casado por 'Informativos Telecinco fin de semana'
  • Rodrigo Blázquez por 'laSexta noticias 20h'
  • Sandra Golpe por 'Antena 3 noticias 1'
  • Vicente Vallés por 'Antena 3 noticias 2'

Mejor programa divulgativo

  • 'Aquí se hace' (Telemadrid)
  • 'Control de fronteras: España' (DMAX)
  • 'Generación Click' (TB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)
  • 'Las voces de la radio' (Movistar Plus+)
  • 'Lo de Évole' (La Sexta)
  • 'Órbita Laika' (La 2)

Mejor programa infantil

  • 'Agus y Lui, churros y Crafts' (Clan)
  • 'Equipo Planeta' (Castilla-La Mancha Media)
  • 'Irabazi Arte' (ETB 1)
  • 'Jotalent Zagales' (Aragón TV)
  • 'La casa de los retos' (Boing)
  • 'Tik Tak Factory' (SX3-3Cat)

Mejor programa documental

  • 'Alaska revelada' (Movistar Plus+)
  • 'El incendio del Windsor' (Cuatro)
  • 'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE)
  • 'Infiltrada en el búnker' (Prime Video)
  • 'La red' (laSexta)
  • 'Los Williams' (Netflix, Primeran)

Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero'

  • Alauda Ruiz de Azúa por 'Querer' (Movistar Plus+)
  • Elena Trapé por 'Celeste' (Movistar Plus+)
  • Enrique Urbizu por 'Cuando nadie nos ve' (HBO MAX)
  • Félix Sabroso por 'Furia' (HBO MAX)
  • Javier Ferreiro por 'Mariliendre' (Atresplayer)
  • Kike Maíllo por 'Dos tumbas' (Netflix)

Mejor dirección de programas

  • Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por 'Futuro imperfecto' (TVE)
  • Ángel Ludeña y David Linares por 'Supervivientes' (Telecinco)
  • Carles Porta por 'Crims' (TV3)
  • Laia Vidal y Tinet Rubira por 'Tu cara me suena' (Antena 3)
  • Meritxell Estruch por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
  • Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por 'Late Xou con Marc Giró' (TVE)

Mejor guion de entretenimiento

  • Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+)
  • David Navas y Edu García Eyo por 'El intermedio' (La Sexta)
  • Equipo de guionistas de 'Supervivientes' (Telecinco)
  • Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina por 'El hormiguero' (Antena 3)
  • Patricia Fernández y Vicente Florindo por 'MasterChef 12+1' (TVE)
  • Ramón Pardina por 'Futuro imperfecto' (TVE)

Mejor guion de ficción

  • Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero por 'Dos tumbas' (Netflix)
  • Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer' (Movistar Plus+)
  • Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo por 'Su Majestad' (Prime Video)
  • Javier Ferreiro y Paloma Rando por 'Mariliendre' (Atresplayer)
  • Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo por 'Yo, adicto' (Disney+)
  • Pepe Coira y Fran Araújo por 'La canción' (Movistar Plus+)

Mejor producción de entretenimiento

  • Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio por 'Pekín Express' (HBO MAX)
  • Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz por Eurovisión Junior 2024 (TVE)
  • Ángeles Villamarín y David Barriga por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
  • Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata por 'The Floor' (TVE)
  • David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas por 'Supervivientes' (Telecinco)
  • Jorge Salvador y Jorge Ventosa por 'El desafío' (Antena 3)

Mejor producción de ficción

  • Carlos Apolinario por 'Su Majestad' (Prime Video)
  • Espe García por 'Mariliendre' (Atresplayer)
  • José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña por 'Atasco' (Prime Video)
  • Ramón Campos y Ghislain Barrois por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
  • Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual por 'Yo, adicto' (Disney+)
  • Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por 'Querer' (Movistar Plus+)

Mejor realización

  • David F. Rivas por 'El hormiguero' (Antena 3)
  • Iván Prado y Vicente Peña por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
  • Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por 'Supervivientes' (Telecinco)
  • Joana García y Noelia Esteban por 'The Floor' (La 1)
  • Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por 'MasterChef 12+1' (La 1)
  • Joan Gregorio Rodríguez por 'El desafío' (Antena 3)

Mejor reportero

  • Alejandra Andrade por 'Fuera de cobertura' (Cuatro)
  • Enrique Obrero por 'Informativos Telecinco Fin de Semana' (Telecinco)
  • Ester Bertan por 'Tot es mou' (TV3)
  • Isma Juárez por 'El Intermedio' (La Sexta)
  • Jalis de la Serna por 'Apatrullando' (La Sexta)
  • Marc Campdelacreu, corresponsal del 'Telediario' de TVE en Jerusalén

