Lista de nominados a los Premios Iris 2025: 'Supervivientes', 'Querer', 'El hormiguero' y 'Late Xou' a la cabeza

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha anunciado este jueves 6 de noviembre la lista de nominados de los Premios Iris 2025, cuya ceremonia se celebrará el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Y por primera vez como si de los Premios Goya se tratara se han leído los nominados en un acto público en los Cines Callao de Madrid con Ana Brito y Xuso Jones.
En esta edición son 20 categorías las que premiarán a lo mejor de nuestra televisión en este último año. Cabe decir que lo que se premia es toda la temporada de septiembre de 2024 a junio de 2025.
En la categoría de ficción las grandes favoritas son 'Querer' de Movistar Plus+ y 'Yo, adicto' de Disney+ aunque le siguen también otras como 'Mariliendre' de Atresplayer y 'La favorita 1922' de Telecinco.
Mientras que en la categoría de entretenimiento sin duda los grandes favoritos son 'El Hormiguero', 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes', 'El Intermedio', 'Late Xou' o 'Tu cara me suena', entre otros.
Lista completa de nominados a los Premios Iris 2025:
Mejor Ficción
- 'Ángela' (Antena 3)
- 'Querer' (Movistar Plus+)
- 'Dos tumbas' (Netflix)
- 'La favorita 1922' (Telecinco)
- 'Su majestad' (Prime Video)
- 'Yo, adicto' (Disney+)
Mejor Actor
- Daniel Grao por 'Ángela' (Antena 3)
- David Verdaguer por 'El mal invisible' (TV3 y Disney+)
- Luis Fernández por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
- Miguel Bernardeau por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Oriol Pla por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Pedro Casablanc por 'Querer' (Movistar Plus+)
Mejor actriz
- Anna Castillo por 'Su Majestad' (Amazon Prime Video)
- Candela Peña por 'Furia' (HBO MAX)
- Carmen Machi por 'Celeste' (Movistar Plus+)
- Verónica Echegui por 'A muerte' (Atresplayer)
- Nagore Aranburu por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Verónica Sánchez por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
Mejor programa de entretenimiento
- 'El Hormiguero' (Antena 3)
- 'First Dates' (Cuatro)
- 'Late Xou' (La 1)
- 'Supervivientes' (Telecinco)
- 'The Floor' (La 1)
- 'Tu cara me suena' (Antena 3)
Mejor presentador/a de entretenimiento
- El Gran Wyoming por 'El intermedio' (La Sexta)
- Marc Giró por 'Late Xou con Marc Giró' (La 1)
- Miguel Ángel Muñoz por 'Pekín Express' (HBO Max)
- Pablo Motos por 'El hormiguero' (Antena 3)
- Paula Vázquez por 'Bake Off: Famosos al horno' (La 1)
- Sandra Barneda por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
Mejor programa de actualidad
- 'El día después' (Movistar Plus+)
- 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)
- 'Espejo Público: cobertura de incendios en España' (Antena 3)
- 'La Hora de La 1' (La 1 y Canal 24h)
- 'La Sexta Xplica' (La Sexta)
- 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)
Mejor presentador/a de programas de actualidad
- Adela González por 'Mañaneros 360' (La 1)
- Ana Pastor por 'El objetivo de Ana Pastor' (La Sexta)
- Ana Terradillos por 'La mirada crítica' (Telecinco)
- José Luis Pérez por 'El cascabel' (TRECE)
- Susanna Griso por 'Espejo Público' (Antena 3)
- Susanna Guasch por 'Noche de Champions y Europa League (Movistar Plus+)
Mejor informativo
- Antena 3 Noticias. Cobertura de la DANA (Antena 3)
- Apagón informativo de RTVE [El informativo más largo de la historia] (La 1, Canal 24H y RTVE Play)
- Aragón Noticias 1 (Aragón TV)
- La Sexta Noticias. Cobertura de la DANA (La Sexta)
- Noticias Cuatro fin de semana (Cuatro)
- Telenotícies Vespre (TV3)
Mejor presentador/a de informativos
- Alba Lago por 'Noticias Cuatro 14h'
- Alejandra Herranz por 'Telediario 1'
- María Casado por 'Informativos Telecinco fin de semana'
- Rodrigo Blázquez por 'laSexta noticias 20h'
- Sandra Golpe por 'Antena 3 noticias 1'
- Vicente Vallés por 'Antena 3 noticias 2'
Mejor programa divulgativo
- 'Aquí se hace' (Telemadrid)
- 'Control de fronteras: España' (DMAX)
- 'Generación Click' (TB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)
- 'Las voces de la radio' (Movistar Plus+)
- 'Lo de Évole' (La Sexta)
- 'Órbita Laika' (La 2)
Mejor programa infantil
- 'Agus y Lui, churros y Crafts' (Clan)
- 'Equipo Planeta' (Castilla-La Mancha Media)
- 'Irabazi Arte' (ETB 1)
- 'Jotalent Zagales' (Aragón TV)
- 'La casa de los retos' (Boing)
- 'Tik Tak Factory' (SX3-3Cat)
Mejor programa documental
- 'Alaska revelada' (Movistar Plus+)
- 'El incendio del Windsor' (Cuatro)
- 'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE)
- 'Infiltrada en el búnker' (Prime Video)
- 'La red' (laSexta)
- 'Los Williams' (Netflix, Primeran)
Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero'
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Elena Trapé por 'Celeste' (Movistar Plus+)
- Enrique Urbizu por 'Cuando nadie nos ve' (HBO MAX)
- Félix Sabroso por 'Furia' (HBO MAX)
- Javier Ferreiro por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- Kike Maíllo por 'Dos tumbas' (Netflix)
Mejor dirección de programas
- Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por 'Futuro imperfecto' (TVE)
- Ángel Ludeña y David Linares por 'Supervivientes' (Telecinco)
- Carles Porta por 'Crims' (TV3)
- Laia Vidal y Tinet Rubira por 'Tu cara me suena' (Antena 3)
- Meritxell Estruch por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por 'Late Xou con Marc Giró' (TVE)
Mejor guion de entretenimiento
- Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+)
- David Navas y Edu García Eyo por 'El intermedio' (La Sexta)
- Equipo de guionistas de 'Supervivientes' (Telecinco)
- Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina por 'El hormiguero' (Antena 3)
- Patricia Fernández y Vicente Florindo por 'MasterChef 12+1' (TVE)
- Ramón Pardina por 'Futuro imperfecto' (TVE)
Mejor guion de ficción
- Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero por 'Dos tumbas' (Netflix)
- Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo por 'Su Majestad' (Prime Video)
- Javier Ferreiro y Paloma Rando por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Pepe Coira y Fran Araújo por 'La canción' (Movistar Plus+)
Mejor producción de entretenimiento
- Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio por 'Pekín Express' (HBO MAX)
- Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz por Eurovisión Junior 2024 (TVE)
- Ángeles Villamarín y David Barriga por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata por 'The Floor' (TVE)
- David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas por 'Supervivientes' (Telecinco)
- Jorge Salvador y Jorge Ventosa por 'El desafío' (Antena 3)
Mejor producción de ficción
- Carlos Apolinario por 'Su Majestad' (Prime Video)
- Espe García por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña por 'Atasco' (Prime Video)
- Ramón Campos y Ghislain Barrois por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
- Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por 'Querer' (Movistar Plus+)
Mejor realización
- David F. Rivas por 'El hormiguero' (Antena 3)
- Iván Prado y Vicente Peña por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por 'Supervivientes' (Telecinco)
- Joana García y Noelia Esteban por 'The Floor' (La 1)
- Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por 'MasterChef 12+1' (La 1)
- Joan Gregorio Rodríguez por 'El desafío' (Antena 3)
Mejor reportero
- Alejandra Andrade por 'Fuera de cobertura' (Cuatro)
- Enrique Obrero por 'Informativos Telecinco Fin de Semana' (Telecinco)
- Ester Bertan por 'Tot es mou' (TV3)
- Isma Juárez por 'El Intermedio' (La Sexta)
- Jalis de la Serna por 'Apatrullando' (La Sexta)
- Marc Campdelacreu, corresponsal del 'Telediario' de TVE en Jerusalén
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram