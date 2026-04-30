Atresmedia cambia su programación prevista y anuncia la continuidad de Jordi Évole con su "entrevista del año" este domingo

Ya es oficial. La Sexta emitirá este próximo domingo 3 de mayo una nueva entrega de 'Lo de Évole' después de haber anunciado su final de temporada con la doble entrega protagonizada por Alejandro Sanz la semana pasada.

Así, después de que al final de esa entrega Jordi Évole recibiera una llamada de alguien a quién se nombraba como "la entrevista del año", la cadena ha decidido emitir un especial de 'Lo de Évole' con uno de los protagonistas de la actualidad de los últimos meses que dará mucho que hablar.

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Y es que Jordi Évole entrevistará por primera vez a Álvaro García Ortiz, el ex fiscal general del Estado, que rompe así su silencio en 'Lo de Évole' después de haberse visto implicado en el caso que investigaba a la ex pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal.

De esta manera, Álvaro García Ortiz protagonizará una doble entrega de 'Lo de Évole' que La Sexta emitirá este próximo domingo a partir de las 21:30 horas y que se enfrentará a La película de la semana en La 1, a 'Una nueva vida' en Antena 3, a 'Cuarto Milenio' en Cuatro y a 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Telecinco.

En diciembre de 2025 el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización. La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Álvaro García Ortiz, protagonista de la "entrevista del año" de Jordi Évole

Jordi Évole y Álvaro García Ortiz en 'Lo de Évole'

Jordi Évole se encuentra con el exfiscal general para repasar los hechos que acabaron con su salida de la institución en el primer programa y las consecuencias y su valoración del caso en el segundo.

El exfiscal general repasa de forma detallada los acontecimientos que desembocaron en su condena. Desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado.

García Ortiz niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, en el que el caso acabó desplazando el foco del presunto delito inicial hacia su propia figura.

Este domingo, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en @LoDeEvole pic.twitter.com/2vrhBxcpdK — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 30, 2026

En el segundo programa, Évole pregunta al exfiscal general del Estado por las motivaciones del caso, sus consecuencias y su opinión sobre todo lo sucedido. El exfiscal general defiende su decisión de no dimitir antes de la sentencia, de la filtración anticipada de su imputación y justifica que borrara todo el contenido de su móvil justo el día de su imputación.

El registro de su despacho por parte de la UCO, la participación de VOX y otras organizaciones de ultraderecha en la causa y su relación previa con los magistrados del Tribunal Supremo que lo juzgaron aparecen en la conversación.

García Ortiz asegura que estaba convencido de que sería absuelto y que la sentencia fue una sorpresa “muy dura”. Repasan el papel de figuras como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el hecho de que acertara al anticipar la condena del ex fiscal general.

Una entrevista que repasa con detalle todos los entresijos de un caso que acabó con una condena histórica y que se cierra con una pregunta que García Ortiz deja en el aire: "¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?".