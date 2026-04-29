Confirmado por RTVE: Jordi Évole salta de Atresmedia a este programa de La 1 en horario de máximo audiencia

Si bien David Broncano suele mantener en secreto la identidad de sus invitados hasta horas antes de 'La Revuelta', este miércoles no ha podido evitar anunciar a bombo y platillo el invitado estelar que cerrará la semana y el mes de mayo. Jordi Évole acudirá al espacio de TVE por primera vez este jueves pocos días después de 'Sidosa', su nueva película junto a Eduardo Casanova.

Pese a ser uno de los rostros más destacados de Atresmedia por su longeva trayectoria en La Sexta, donde continúa con las entregas de la séptima temporada de 'Lo de Évole', el periodista se ha saltado su cita con 'El Hormiguero' para presentar este nuevo documental que pretende luchar contra el estigma social del VIH a través de la historia personal del actor de 'Aída', que recibió su diagnóstico a los 17 años.

Jordi Évole acudirá por primera vez a 'La Revuelta' este jueves 30 de abril

"Es verdad que nos cae bien pero esto es una cosa excepcional", ha anunciado David Broncano este miércoles en 'La Revuelta' antes de desvelar entre aplausos que Jordi Évole visitará por primera vez el programa este jueves 30 de abril. Y es que, si bien el rostro de La Sexta acudió en alguna ocasión a 'La Resistencia' durante la etapa del humorista en Movistar Plus+, desde su desembarco en TVE, el periodista no ha acudido en ninguna ocasión hasta ahora.

Se trata de un movimiento significativo en plena guerra de audiencias entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', pero no es la primera vez en la que el conductor de 'Lo de Évole' acude a TVE en período promocional. Ya en enero de 2024, el comunicador visitó a Marc Giró en el extinto 'Late Xou' para presentar las nuevas entregas de su espacio en La Sexta, escogiendo el formato de prime time encabezado por el catalán en lugar del programa de David Broncano.