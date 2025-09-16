Enganchón de Nacho Abad con el influencer Borja Escalona: "Yo no rompo narices ni soy un caradura"

Borja Escalona ha regresado este martes a 'En boca de todos' y su reencuentro con Nacho Abad ha estado aún más cargado de tensión que su primera aparición en el espacio de Cuatro hace años. El polémico influencer ha reaparecido en el magacín para aclarar su historia de okupación, pero el presentador ha terminado poniéndose serio ante las reiteradas burlas del entrevistado.
El creador de contenido, conocido por sus controvertidos vídeos en los que consumía en todo tipo de locales sin pagar, ha regresado al centro de la polémica tras conocerse que actualmente ha sido víctima de okupación en la vivienda de su exnovia que él había okupado con anterioridad. "Borja Escalona, ¿Eres okupa?", le preguntaba directamente el conductor de 'En boca de todos' para abrir la entrevista.
Borja Escalona increpa a Nacho Abad y al equipo de 'En boca de todos': "Seguís siendo la misma mierda"
"Fíjate que pensé qué ibais a tener un poquito de rigor pero seguís siendo la misma mierda de siempre. Lo primero decir que 'free Palestine' y que genocida Netanyahu", ha comenzado sentenciando el influencer, que no tardaba entonces en atacar a Nacho Abad y su equipo. "Viendo por dónde vais... Joder ¿No podíais haber gastado tres minutos de esta mierda de programa en intentar tener un poquito de rigor en la información que dais? Nachito no aprendes", señalaba.
Ha sido entonces cuando el periodista ha interrumpido de lleno a Escalona para defenderse de sus ataques. "Yo no rompo narices, no dejo de pagar en los locales y pago lo que consumo y no soy un caradura. Ni tengo antecedentes Borja, y te pregunto, que esto es periodismo: ¿Eres okupa?", le replicaba el rostro de Cuatro, visiblemente alterado por la actitud del influencer.
"Teóricamente sí", contestaba el entrevistado sin alterarse. "¿Y te parece bien ocupar una propiedad de la que no eres propietario?", insistía Nacho Abad antes de que el supuesto okupa echase por tierra una vez más el trabajo del programa. "La única persona que ha ocupado esta propiedad es la única persona a la que le estabais dando credibilidad, y por cierto, te tengo que decir que en todos esos vídeos que habéis puesto es él y su voz, no yo", ha explicado Borja.
"Escucha, no me vaciles"
"Vale, pero te pregunto, me has dicho que teóricamente eres okupa, entonces estás ocupando una propiedad de una persona que no te corresponde", reiteraba el conductor de 'En boca de todos', sin saber que el creador de contenido le sorprendería casi rompiéndose en lágrimas. "Qué barbaridad Nacho, veo que vuelves a incurrir en lo mismo y me vuelves a hacer el mismo daño", ha señalado Escalona, fingiendo malestar.
Un espectáculo ante el que Nacho Abad se ha plantado de lleno paralizando la conexión. "¿Me vas a hacer el mismo show de la otra vez de echarte a llorar y hacerte la víctima? Escucha, no me vaciles", le ha advertido el periodista, cada vez más al límite en su paciencia sin que este reculase en su actitud.
"No me estás dando la dosis de respeto que yo te pedí, esta relación Nacho, tiene puntos en la que se quebranta constantemente, y así no...", ha continuado explicando el influencer antes de que Abad diese la causa por perdida y diese paso a su elenco de colaboradores para tratar de desmontar el teatro del "rey del simpa", nombre con el que se le conocía por los vídeos que le hicieron famoso.
