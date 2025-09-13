Nacho Abad polemiza con la seria advertencia que lanza contra las protestas propalestinas en La Vuelta

'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha analizado este pasado viernes las manifestaciones que se están llevando a cabo durante la emisión de La Vuelta Ciclista a España. Desde que diese comienzo, cada vez más personas se han ido concentrando en las diversas etapas para denunciar el genocidio en Gaza. Unas reivindicaciones apoyadas por unos y criticadas por otros.

El matinal de Cuatro ha conectado con Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos. Con él han analizado lo ocurrido un día antes durante el recorrido en Valladolid, cuando unos activistas fueron detenidos tras saltar las vallas de seguridad. "¿Sois conscientes de que estáis poniendo vidas en riesgo de deportistas en las calles?", le ha preguntado Nacho Abad.

El periodista ha explicado que un ciclista puede llegar a ponerse a 100 kilómetros por hora en la contrarreloj y que, en caso de que algún manifestante invada el recorrido, podría "acabar falleciendo o teniendo traumas graves". Sin embargo, Fernández no estaba a favor de este argumento: "Si 100, 200, 300 personas se quedan en la carretera, ya te digo yo que el ciclista se detiene. No es un kamikaze que vaya a estrellarse".

El mensaje de Nacho Abad ante Pablo Fernández (Podemos)

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, y Nacho Abad en 'En boca de todos'.

De hecho, el portavoz de la formación morada ha recordado que ya ha ocurrido esto en diversas etapas del recorrido, como en Galicia o en el País Vasco, donde "han conseguido impedir la etapa y no ha habido ni un herido". Nacho Abad sí que ha destacado que una persona había sufrido daños a consecuencia de estas protestas. Óscar Freire, tricampeón mundial de ciclismo, se ha sumado a la conversación. Lo ha hecho para salir en defensa de los deportistas, y pidiendo a los políticos que sean ellos los que actúen para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina.

A raíz de esto, el presentador de 'En boca de todos' ha hecho una reflexión en voz alta: "Estás diciendo que los políticos pueden, con su política internacional, hacer algo en Gaza o tratar de hacer algo contra Israel. Pero en realidad, os están poniendo a vosotros en la picota, a los profesionales. Mañana los trabajadores de los equipos de ciclismo se pueden quedar sin trabajo o irse al paro".

"Lo que están haciendo es perjudicar a personas individuales cuando se podría hacer política internacional en vez de ir a reventar La Vuelta Ciclista", ha sentenciado Nacho Abad.