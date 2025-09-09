Jesús Cintora se pronuncia claro tras la polémica de Pedro Delgado en La Vuelta con las protestas propalestinas

Este martes, La Vuelta 2025 ha vuelto a verse afectada por las protestas propalestinas condenando el genocidio en Gaza y como queja por la participación de un equipo israelí. Así, la organización decidía acabar la etapa a ocho kilómetros de la meta. Una decisión que no gustaba nada a Pedro Delgado, a quien han criticado de lo lindo en redes tal y como recogía Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Y es que Perico Delgado no ha dudado en cuestionar que este tipo de protestas estén impidiendo que la vuelta ciclista a España se esté desarrollando con normalidad. "Creo que no son buenas noticias para La Vuelta y los corredores estas protestas que son manifiestas pero que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo", soltaba el comentarista.

Unas palabras que volvió a repetir al dejar claro que este tipo de protestas no sirven, según él, para acabar con el conflicto en Gaza, tildando el genocidio de Israel como un simple "problema político". Por si fuera poco, Pedro Delgado también ironizaba con que el que haya vendido las banderas de Palestina está haciendo buen negocio. Lo que llevaba a que las redes se echaran encima de él pidiendo incluso su despido.

La reacción de Jesús Cintora a lo sucedido con Pedro Delgado en La Vuelta

Poco después, Jesús Cintora se hacía eco de lo sucedido en La Vuelta en 'Malas Lenguas' y hacía referencia de forma velada a la polémica con ex ciclista español y uno de los comentaristas del evento en RTVE. Lo hacía al mostrar como el ayuntamiento de Mos (Pontevedra) había decidido borrar las banderas de Palestina que los manifestantes habían pintado en la carretera.

"En la localidad de Mos donde la alcaldesa es del PP y también senadora han decidido borrar las banderas que habían decidido pintar en la calzada como símbolo de apoyo al pueblo palestino, que insistimos está siendo masacrado ante los ojos del mundo por el gobierno ultra de Netanyahu", empezaba explicando el presentador.

"Ahí ven a operarios del ayuntamiento decidían borrar las banderas que se habían pintado en la carretera. Ustedes saben que en las rutas ciclistas se suelen pintar cosas, desde ánimo Perico, con el que no está todo el mundo contento en las redes también, pero oye, cada uno... Y las banderas ahí están, se han dedicado a eso. Anda que no hay mierda que limpiar y no precisamente lo que pintan con las banderas palestinas. Desde aquí todo el apoyo al pueblo palestino. Si hay mierda que limpiar, que se limpie otra antes, queda claro, ¿no?", sentenciaba.