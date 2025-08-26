David Aleman dice 'hasta aquí' por lo que sucede con un invitado en 'En boca de todos': "Más cara que espalda"

'En boca de todos' ha puesto el foco este martes en el caso de un supuesto piso-prostíbulo en Palma de Mallorca que ha recibido numerosas denuncias de vecinos por el constante ruido y la salida y entrada de personas. El magacín conducido por David Aleman conectaba entonces en directo con los supuestos okupas del inmueble, pero el presentador se vio obligado a finalizar la entrevista ante las reiteradas faltas de respeto.

Tras hacerse eco de las denuncias de los inquilinos, el programa de Cuatro conectó con una reportera que se había desplazado hasta la calle del inmueble donde pudo comprobar el ambiente del que los vecinos se habían estado quejando. Rubén y Nicole, los supuestos okupas que residen en el piso no dudaron en atender a las cámaras del magacín.

David Aleman se deslengua contra un entrevistado de 'En boca de todos': "¿Nos has tomado por tontos?

"Son mis amigas, son colombianas y es la manera de vestir. Las colombianas se visten así, las españolas se tapan más", ha comenzado defendiendo el inquilino ante las insinuaciones de que dentro del inmueble se regenta un prostíbulo. "Desde las 12 de la noche eso es un completo infierno", ha subrayado David Aleman recordando a los supuestos okupas las imágenes que había emitido el programa y las quejas de los vecinos sobre la elevada música y el ambiente.

David Aleman en 'En boca de todos'

Así, Rubén trató de defenderse de las críticas asegurando que los residentes del edificio no entendían su estilo de vida. "Siempre me gustan las luces de colores en casa. Desde chiquito pongo colores y lo de las fiestas solo es a veces. Estábamos hablando, ni siquiera había música alta. Soy masajista postquirúrgico y unas amigas vienen a que les haga masajes. Tengo muchas amigas, son como 300.000", ha insistido el supuesto okupa.

Ha sido entonces cuando David Aleman ha perdido la paciencia ante la versión del entrevistado. "¿Tú nos estás tomando por tontos? ¿De verdad crees que nos chupamos el dedo?", ha preguntado con gesto serio el conductor de 'En boca de todos', desatando la tensión con los entrevistados. "Si tú me dices a mí que yo tengo un prostíbulo y tú tienes cómo demostrarlo… Yo pongo luces en mi casa porque siempre me ha gustado hacerlo, poner luces por todas las habitaciones", ha replicado Rubén.

"Tienes más cara que espalda"

"Tienes una cara… Tienes más cara que espalda", ha sentenciado el rostro de Cuatro antes de que una de las vecinas del bloque, de avanzada edad, irrumpiese en la conexión para insistir en la firmeza de sus quejas por lo que ocurre en el inmueble. "Qué vergüenza, que esté ahí delante y sea incapaz de reaccionar", condenaba el presentador, visiblemente sobrepasado por la situación.

Y Carlos Segarra, presente en la mesa de debate de 'En boca de todos', no ha dudado en echar más leña al fuego dirigiéndose al supuesto okupa. "Eres el claro ejemplo de que habría que retirarte el servicio de residencia y mandarte para tu país", espetaba el colaborador. "Lo que está haciendo él es homofobia… Me da igual quién seas, eres un grosero, no sabes trabajar. Yo he accedido a hablar con vosotros porque vuestra reportera me ha dado buenas vibras, para que tengáis contenido del que hablar, pero esto no son formas", le respondía el entrevistado.

"Sigo pensando lo mismo, tienes más cara que espalda. Muchísimas gracias por atendernos", ha terminado sentenciando David Aleman, plantándose ante la salida de tono de los entrevistados y la excéntrica versión de lo sucedido que estaban relatando. Así, el presentador daba por finalizada la conexión y avanzaba con el resto de temas de la mañana tratando de recuperar la compostura.