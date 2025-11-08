'De Viernes' da la vuelta a las audiencias con Kiko Rivera y arrebata el liderazgo a 'La Voz' con distancia

'De Viernes' arrebató el liderazgo a 'La Voz' en el duelo de este viernes, 7 de noviembre. La entrevista documental a Kiko Rivera, que supuso su vuelta a Telecinco más de tres años después, dio un gran impulso al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y giró las tornas en audiencias.

La emisión, monopolizada con esas declaraciones de Kiko sobre su ruptura con Irene Rosales o la relación con su madre Isabel Pantojas, su tío Agustín y su hermana Isa Pi, alcanzó un 14,3% de cuota de pantalla y casi 1,1 millones de telespectadores de media.

Se trata del segundo mejor dato de la temporada y del año en cuota para 'De Viernes', solo por detrás del 14,9% que obtuvo con la aparición en el plató de Rocío Flores el pasado 12 de septiembre. Eso sí, en espectadores la cifra de anoche sí que se convierte en máximo del presente curso.

Así, el formato experimenta una importante subida de 3,3 puntos respecto a la semana pasada (11%) y roba el liderazgo a los asaltos de 'La Voz', que firmaron un 12,9% en Antena 3, siendo la peor marca de la temporada para el talent musical. Por su lado, La 1 no tuvo una buena noche con el 8% anotado con el cine.

Los buenos registros cosechados por 'De Viernes' permitieron que Telecinco cogiera oxígeno y lograra colocarse en el doble dígito por fin en el cómputo global del día con un 10,3%. No obstante, no le valió para salir de la tercera posición por detrás de Antena 3 (13,9%) y La 1 de TVE (11,3%).