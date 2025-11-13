El futuro de Bea Archidona como presentadora en 'De Viernes', en el aire en Telecinco por este motivo

Casi dos años después de que Beatriz Archidona diese el salto al prime time de Telecinco tomando las riendas de 'De Viernes' junto a Santi Acosta, su futuro en la cadena es una incógnita, a la espera de rubricar su renovación con Mediaset España. La presentadora firmó un contrato en exclusiva con el grupo audiovisual que ha llegado a su fecha de vencimiento, por lo que las negociaciones por su renovación determinarán su futuro en la cadena.

Fue en noviembre de 2023 cuando la comunicadora se despidió de sus compañeros del extinto 'TardeAR', donde sustituyó durante los primeros meses de vida del programa a Ana Rosa Quintana durante las tardes de los viernes, para sumarse a la nueva apuesta de Telecinco: 'De Viernes'. Tres temporadas después, la presentadora se ha convertido en un rostro reconocido por la audiencia y uno de los principales reclamos de la oferta de la cadena.

Ahora, a pocos días de que 'De Viernes' cumpla los dos años de vida en el prime time de los viernes, según ha adelantado El Confi TV, Beatriz Archidona estaría negociando su continuidad en la cadena, manteniendo conversaciones con Mediaset España sobre la renovación de su contrato de exclusividad con el grupo.

Y aunque se espera que Telecinco se asegure su permanencia debido a los resultados positivos que el programa de entrevistas ha cosechado estos dos años, aún quedan días para que se conozca la decisión del grupo y su continuidad tanto en la cadena como en el programa producido por Mandarina podría dar un vuelco si otras ofertas entran en la ecuación.

Aunque según apunta el citado medio, la relación entre la comunicadora y el grupo de Fuencarral es más que cordial, este período de negociaciones podría ser la excusa perfecta para que las cadenas de la competencia sorprendan a la presentadora con alguna que otra invitación a formar parte de nuevos proyectos. Sin embargo, se espera que Bea Archidona continúe ligada a Telecinco al menos durante los dos próximos años.