El abogado de Cayetano Rivera explota en directo por lo visto en 'El Tiempo Justo': "Esto es un escándalo"

Cayetano Rivera continúa acaparando titulares a medida que salen a la luz más detalles del 'palmerazo' que protagonizó este fin de semana al estrellarse contra una rotonda. Este martes, Joaquín Prat hablaba en directo con Joaquín Moeckel, abogado del torero para esclarecer en 'El tiempo justo' la información sobre la supuesta prueba de alcoholemia que el hijo de Francisco Rivera habría evitado, sin saber que el letrado acabaría formando toda una escena.

"Le veo circunspecto... ¿Hay algo que no comparta?", comenzaba advirtiendo el presentador nada más conectar con el abogado al ver su gesto serio. "Me ve cansado porque estoy desde las ocho de la mañana explicando lo mismo y llega un momento en el que cansa. Cuando ya empiezas a no consultar ni a preguntar sino a debatir, esto ya... Apaga y vámonos", respondía el invitado endureciendo su tono.

"Afortunadamente no es el caso de ustedes ni sus colaboradores que son gente bastante seria. Todo lo que han dicho hasta ahora es correcto y me parece muy respetable", ha señalado a continuación el abogado de Cayetano Rivera, tranquilizando a Joaquín Prat y dejando claro que llegaba en son de paz para discutir sobre el caso. Sin embargo, el talante del letrado no tardaba en torcerse después de que el presentador mencionase una de sus fuentes.

El abogado de Cayetano Rivera se revuelve contra el atestado policial que Joaquín Prat saca a relucir

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

El conductor de 'El tiempo justo' sacaba a relucir cómo el atestado policial indica que el torero se negó en reiteradas ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia, algo que choca con la versión de Rivera, que asegura no recordar que le pidiesen realizar una. "Yo hay una cosa que tengo que decir. Estamos en España, me parece un país serio todavía...", ha advertido entonces el abogado parando los pies al presentador.

"Aunque alabo la labor de los periodistas de tener sus fuentes ¿Usted cree que es serio que ustedes sepan del atestado más que yo que soy el abogado del implicado? Esto es de vergüenza", ha sentenciado entonces el portavoz de Cayetano Rivera en el espacio de Telecinco, cargando contra la difusión de la Policía local del municipio sobre los detalles de incidente.

"Que un ayuntamiento haga de portavoz de la Policía local, que se haga un comunicado... ¿Pero esto qué es? Estamos hablando de datos de carácter estrictamente personal. Hay que recordar a la policía local y al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira que hay un fiscal general de estado procesado por dar información que es muy delicada", ha insitido Joaquín Moecker antes de comenzar a invalidar la versión de las autoridades sobre lo ocurrido.

"¿Esto qué es? Dando atestados, dando nombres... A parte de que me parece un escándalo, hay tres cosas que quiero destacar: hay que ser riguroso en las noticias, una cosa es la versión que de alguien y otra es inventarse algo. Yo he visto cómo se ha dicho que dio positivo en la prueba de alcohol, eso no se puede decir, es grave porque es hacer noticia de una mentira", señalaba indignado el letrado de Cayetano Rivera.

Sin embargo, Joaquín Prat no ha dudado en pararle los pies. "Pero el atestado sostiene que los agentes aprecian síntomas de embriaguez en Cayetano cuando acuden a su casa", le recordaba el presentador sin que este reculase en su reprimenda. "El olor a alcohol no significa que esté borracho, el olor a alcohol te lo da una cerveza o cinco. Ojos vidriosos, eso qué significa... ¿Habla nerviosa? Esa sintomatología, que nosotros llamamos la quiniela, es muy relativo y no sé hasta qué punto los policías del municipio tienen un curso de especialización en ello", señalaba entonces.

"Es como si digo que creo que Joaquín Prat está borracho... ¿Eso qué apreciación es? ¿Cómo podemos decir según los policías?", ha insistido el invitado en defensa de Cayetano Rivera antes de que el presentador lanzase un inevitable apunte tratando de contener la risa. "Por eso se implantaron las pruebas de alcoholemia", señalaba el conductor de 'El tiempo justo' mientras el letrado continuaba