Jorge Javier lanza un dardo directo a Joaquín Prat por quitarle minutos en la tarde de Telecinco

Este lunes 10 de noviembre, Telecinco ha vuelto a estrenar nuevas tardes con el estreno de 'GH: la vida en directo', un programa diario sobre 'Gran Hermano 20' con Jorge Javier Vázquez. Un movimiento que ha llevado a reducir la duración de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat y el cambio de horario tanto de 'El diario de Jorge' como de 'Agárrate al sillón'.
Pero sin duda si hay un gran perjudicado ante este nuevo reajuste en la programación vespertina de la cadena de Mediaset es Joaquín Prat. Y es que 'El tiempo justo' pasa de emitirse de 15:45 a 18:30 horas a concluir a las 17:45 horas perdiendo en total hasta 45 minutos.
Estos cambios han provocado que 'El tiempo justo' prescinda de la tertulia política y haya reducido la de actualidad en detrimento de la de crónica social, que es lo que gana aun más peso en esta nueva etapa del magacín de Unicorn Content que conduce Joaquín Prat.
No obstante, aunque en un principio 'El tiempo justo' tendría que haber acabado a las 17:45 horas, el programa de Joaquín Prat se ha alargado finalmente hasta las 17:55 horas retrasando 'El diario de Jorge' por su entrevista con Fabiola Martínez. Un retraso que ha llevado a que Jorge Javier Vázquez amenazara a su compañero de forma irónica.
El dardo de Jorge Javier Vázquez a Joaquín Prat
"Hola Jorge, buenas tardes, hoy estrenas horario y llegas un poquito antes de lo habitual", le decía Joaquín Prat al catalán. "Hombre, pero si llevo aquí desde menos diez que me han dicho corre, corre y se me estaba echando la tarde encima. Cuando te pille Joaquín te voy a cortar los mismísimos", le soltaba Jorge Javier. "Ah vale, no por favor", reaccionaba Prat.
Después, Jorge Javier Vázquez cebaba los contenidos de 'El diario de Jorge' con el resultado del test de ADN de Roque con sus tíos paternos para confirmar si José Luis pertenece a la familia de Rafael, el botines. Y justo inmediatamente, Joaquín Prat conectaba con Eugeni Alemany para cebar el cambio de horario de 'Agárrate al sillón' y finalmente de nuevo con Jorge Javier por el estreno de 'GH: la vida en directo'.
