Así quedan las nuevas tardes de Telecinco: Los horarios de 'El Tiempo Justo', 'El Diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón'

Telecinco reestructura sus tardes desde este lunes, 10 de noviembre, con la inclusión de un nuevo formato diario sobre 'Gran Hermano 20' que obliga a ajustar horarios y duración de las ofertas ya vigentes: 'El Tiempo Justo', 'El Diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón'. Cambios que desgranamos a continuación para que no te pierdas.

Este nuevo programa sobre el reality que llevará por título 'GH: La vida en directo' se ofrecerá de 20:15 a 21:00 horas como telonero de la edición nocturna de 'Informativos Telecinco', ahora conducida por Ángeles Blanco y Carlos Franganillo.

'El tiempo justo' con Joaquín Prat será el mayor damnificado al sufrir un recorte de hasta 45 minutos. El espacio de actualidad irá de 15:45 a 17:45 horas. Acto seguido, recogerá el testigo 'El Diario de Jorge' hasta las 19:15 horas, es decir, el formato de testimonios cambiará de franja pero no perderá minutos de emisión como sí va a ocurrir con el magacín de Unicorn Content. Eso sí, el talk show tendrá el duro reto de competir de lleno con los seriales de La 1 de TVE ('Valle Salvaje' y 'La Promesa').

Después, 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany conservará su duración aproximada pero, igualmente, pasará a ofrecerse en otra franja. En su caso, de 19:15 horas -nada más concluir 'El Diario'- a 20:15 horas. En otras palabras, huirá del todopoderoso 'Pasapalabra' con la intención de coger algo de oxígeno en su nueva ubicación.

Así es como se hará el hueco en la programación a 'GH: La vida en directo', formato que cubrirá el final de la tarde de Telecinco de 20:15 a 21:00 horas. Esto supondrá un redoble en la presencia de Jorge Javier Vázquez en las tardes del canal. Primero, con 'El Diario' y, después, con este nuevo espacio (a excepción de los viernes, cuando Nagore Robles será la presentadora). Sin duda, será un alto riesgo enfrentar esa tira diaria de 'Gran Hermano' contra el imbatible concurso de Antena 3.

Así quedan las nuevas tardes de Telecinco de lunes a viernes a partir de este 10 de noviembre:

15:45 horas - 'El Tiempo Justo '

' 17:45 horas - 'El Diario de Jorge '

' 19:15 horas - 'Agárrate al Sillón '

' 20:15 horas - 'GH. La Vida en Directo'



