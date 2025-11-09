'La Promesa' acoge la entrada de un nuevo personaje y destituye a una de sus protagonistas principales

'La Promesa' sigue sorprendiendo a sus fans con nuevos giros de guion con los que revoluciona alguna de sus tramas. Y eso es lo que vimos el pasado viernes con lo que sucedió con Petra (Marga Martínez). Además la serie de TVE ha anunciado la llegada de un nuevo personaje que podría ser clave.

Fue al final del capítulo del pasado viernes cuando Cristóbal tuvo que trasladarle una mala noticia a Petra. "Dejará el puesto de ama de llaves para desempeñar el de doncella", le dijo de forma rotunda. Algo que dejó a la mujer completamemte en shock pues esto supone una auténtica degradación para ella.

Fue Leocadia (Isabel Serrano) la que ordenó a Cristóbal (Fernando Coronado) que despidiera a Petra pues considera que debido a la enfermedad que ha estado a pubro de costarle la vida no está en condiciones y podría dar mala imagen al palacio. Pero él se negó y solo admitió degradarla de su puesto.

Ahora habrá que esperar a los próximos capítulos para saber quién tomará el relevo de Petra como nueva ama de llaves de La Promesa y cómo la mujer reacciona a su nueva vida como simple doncella.

'La Promesa' recibe a don Luis (Carlos Viaga)

Asimismo, la ficción de Josep Cister sigue ampliando su reparto con la incorporación de Carlos Viaga ('La Favorita 1922', 'Cuéntame cómo pasó' 'Amar en tiempos revueltos'), a quién ya pudimos ver en el último episodio.

El actor da vida a don Luis, el hombre que ha llegado al palacio para ayudar a Manuel (Arturo García Sancho), Toño ('Alvaro Quintana) y Enora (Sara Font) a producir y ensamblar los motores para los aviones.