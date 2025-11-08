Las últimas noticias sobre 'Oasis', la nueva serie de Ana Garcés ('La Promesa') para Netflix, y su reparto completo

Tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva, Netflix y Bambú Producciones trabajan en la producción de 'Oasis', una nueva serie protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa') y Tommy Aguilera ('Bienvenidos a Edén').

Esta nueva ficción creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego ha concluido su rodaje en Tenerife y ya se encuentra en su fase de postproducción de cara a su estreno en la plataforma en 2026.

'Oasis', la nueva serie con la que Netflix y Bambú Producciones se vuelven a unir tras 'El caso Asunta' y 'Manual para señoritas', combina el magnetismo visual del paisaje isleño con el ritmo y la tensión de un thriller contemporáneo y cuenta con la producción de Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Pinillos junto a Ramón Campos.

Tommy Aguilera en el rodaje de 'Oasis' (Fuente: Netflix)

'Oasis' está protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa'), Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén'), Victoria Kantch ('Por tus muertos'), y completan el reparto Berta Castañé ('La Moderna', 'Sigue mi voz'), Manel Duarte, Ada Molina, Alex Mola ('La Calima'), Cande Méndez, Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve'), quienes dan vida a los huéspedes y empleados de este exclusivo resort en el que nada es lo que parece. Además, cuenta con la colaboración especial de Paco Tous ('30 monedas') y Verónica Sánchez ('La Favorita 1922').

"Cuando empezamos Oasis le dije al equipo de Netflix que quería hacer una serie para mis hijas, que tienen 14 años. Una historia que hablara de lo que viven ahora: la amistad, los secretos, las dudas, las primeras decisiones que te empiezan a definir. El misterio es un vehículo. Oasis es mi forma de decirles: os veo, entiendo este momento y quiero contar algo que os hable de verdad", destaca Ramón Campos, productor y creador de la serie.

¿De qué va 'Oasis', la nueva serie de Netflix con Ana Garcés?

Imagen del rodaje de 'Oasis' (Fuente: Netflix)

Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.