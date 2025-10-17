Bambú Producciones, la productora de 'La Promesa', está trabajando en dos nuevas series para Netflix y curiosamente en ambas una de las actrices que forma parte del reparto es Verónica Sánchez, que sigue ligada a la compañía tras protagonizar 'La favorita 1922' en Telecinco y que también se puede ver en la plataforma de streaming.

Si este jueves conocíamos que Verónica Sánchez formará parte del reparto de 'El crimen de Pazos', la nueva serie true crime de la productora tras 'El caso Asunta' y 'La viuda negra' con Tristán Ulloa como protagonista; ahora Yotele avanza que la actriz sevillana será también una de las protagonistas de 'Oasis'.

De esta forma, Verónica Sánchez se suma al reparto de la serie que prepara Netflix junto a Bambú Producciones al más puro estilo 'The White Lotus' y en el que también figuran otros rostros como Ana Garcés ('La Promesa') y Tommy Aguilera ('Bienvenidos a Edén'), tal y como confirmó El Televisero en exclusiva. Otra de las protagonistas será Victoria Kantch ('Pura sangre', 'El mal invisible').

'Oasis' es una serie que mezcla misterio, lujo y secretos en un entorno paradisíaco. La ficción, que ya se encuentra en pleno rodaje entre Madrid y Tenerife, está creada por Ramón Campos junto a David Orea, Javier Chacártegui y Jon de la Cuesta, y cuenta con la dirección de David Pinillos.

Con su fichaje por 'Oasis', Verónica Sánchez no para de encadenar proyectos desde que protagonizara 'Ángela', la serie de Antena 3 que ha triunfado también en numerosos países gracias a Netflix. Tras ello llegó 'La favorita 1922' y una participación en 'Atasco'. Próximamente la veremos también al frente de 'las hijas de la criada', la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega que ganó el Premio Planeta 2023 y que llegará en noviembre a atresplayer.

Así es 'Oasis', la nueva serie de Netflix por la que ficha Verónica Sánchez

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.