'La Promesa', avance del capítulo del martes 11 de noviembre: Un plan de desenmascaramiento

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 10 de noviembre, tras interrogar a Curro sobre el asunto, Jacobo exige vigilancia extrema sobre las cartas que se recepcionan en palacio para intentar averiguar cómo llegan las de Catalina. Y Manuel informa a la familia del éxito empresarial con el motor, mientras Don Luis anuncia avances en la producción.

El servicio se conmociona al conocer que Petra ha sido degradada a doncella por órdenes de Leocadia. Samuel y Pía intentan apoyar a la señora Arcos, quien se siente injustamente tratada con este giro de 180 grados en su estatus.

Gracias a las averiguaciones de Manuel, Simona y Candela descubren cómo se publican las recetas robadas, pero Lope decide no actuar. Lorenzo, por su parte, investiga los movimientos de Ángela y Curro en sus días de ausencia y termina descubriendo toda la verdad sobre el viaje de despedida. El capitán no duda en enfrentar a Leocadia.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del martes 11 de noviembre

Lorenzo enfrenta a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro, pero ella le hace ver que todo forma parte de una estrategia. ¿Acabará descubriendo el capitán el verdadero plan? Ángela y Curro intentan mantener la distancia tras su escapada, aunque ambos sufren en silencio.

Los enfrentamientos entre Toño y Enora van a peor. La chica le encara porque no ha sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios… Lope ha bajado los brazos, pero Simona, Candela y Vera siguen dispuestas a desenmascarar al autor de las filtraciones de recetas, por lo que trazan un plan para conseguirlo.

Jacobo está cada vez más seguro de que las cartas de Catalina provienen del interior de La Promesa. Leocadia le da a Jacobo los escritos para que verifique su autenticidad.