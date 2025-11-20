'De Viernes' anuncia a los dos invitados de esta semana que reavivan las polémicas del momento en Telecinco

Si hace dos semanas, Telecinco sorprendía al anunciar el regreso de Kiko Rivera a la televisión después de tres años desaparecido levantándole así el veto que le impuso durante mucho tiempo; esta semana será otro rostro muy cercano al DJ el que regrese a la cadena como invitada de 'De Viernes' con la intención de retener el liderazgo que consiguió el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona hace dos semanas superando a 'La Voz'.

Hablamos de Isa Pantoja, que volverá a sentarse a 'De Viernes' un año después regresando así por primera vez a Telecinco después de dejar su puesto como colaboradora de 'Vamos a ver' y fichar por TVE como colaboradora de 'La familia de la tele' y concursante de 'DecoMasters' junto a Asraf Beno.

De esta manera, Isa Pantoja se sentará en el plató de 'De Viernes' para responder a todas y cada una de las reflexiones y confesiones manifestadas por su hermano Kiko Rivera tanto en el scoop como en la entrevista en directo de la semana pasada, en la que entre otras cuestiones reconoció comportamientos reprobables con ella.

La hija de Isabel Pantoja abordará el famoso episodio de que tuvo lugar en Cantora, por el que Kiko Rivera pidió perdón públicamente, y el supuesto enfrentamiento entre ella y su madre en el que su hermano tuvo que mediar para separarlas. ¿Qué sucedió realmente?

Tras las duras revelaciones de Kiko Rivera, este viernes Isa Pantoja se sienta en plató para responder a sus disculpas.



🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/iBV6qwFXZt — De Viernes (@deviernestv) November 20, 2025

También responderá a las manifestaciones en las que Kiko Rivera reprochó ciertos comportamientos y actitudes del pasado de su hermana y valorará las supuestas tensiones entre la familia Pantoja y Asraf Beno. Tras reconocer haber recibido un mensaje de Kiko en los últimos días, Isa Pantoja desvelará si es posible una reconciliación.

La pareja de Lucas, la otra invitada de 'De Viernes'

Por otro lado, 'De Viernes' contará también en el plató con otra invitada muy esperada y buscada por muchos medios: la de María José, la pareja de Lucas González, el componente de Andy y Lucas para abordar todas la polémicas surgidas en torno al dúo artístico.

Asimismo, María José responder a los duros comentarios que el cantante ha recibido tras su operación de nariz y enfrentarse a las declaraciones de Álvaro Molina, el que fuera su pareja y promotor del grupo, en las que aseguró que su mujer le había sido infiel con el artista y en las que manifestó haber sido víctima de un grave incidente.