El mal rato de Isa Pantoja en 'De Viernes' ante lo que no se esperaba ver: "No me encuentro bien, no puedo hablar de esto"

Isa Pantoja ha regresado este 26 de junio a 'De Viernes'. Lo ha hecho junto a su marido, Asraf Beno, para hablar entre otros temas de las nuevas provocaciones de su hermano Kiko Rivera y de su actual relación con su madre. Sin embargo, la joven fue testigo de algo que no se esperaba.

Santi Acosta y Bea Archidona anunciaron al arranque del programa que tanto los colaboradores, como la audiencia, y la propia Isa Pantoja iban a descubrir durante el directo una noticia que daría mucho que hablar durante los próximos meses. "Tengo en esta Tablet un contenido audiovisual que afecta a toda tu familia, Isa. Yo creo que incluso a ti te va a remover muchos sentimientos. Se va a hablar mucho de estas imágenes, yo diría que en los próximos meses. No es humo", le explicaba la presentadora del espacio nocturno.

A lo largo de todo el programa se estuvo cebando la noticia, pero sin compartirla con la audiencia. Primero fueron los colaboradores los privilegiados que pudieron ver las polémicas imágenes. "Yo me he imaginado esto durante 40 años de profesión y me parece de película de miedo", reconocía Terelu Campos, mientras que Antonio Rossi confesaba: "Tengo los pelos de punta". Pero todos coincidían en lo mismo, Isabel Pantoja "va a poner el grito en el cielo".

Hacia el final de la entrega de 'De viernes', los presentadores colocaron a Isa Pantoja en el centro del plató y, acto seguido, Santi Acosta daba paso a un vídeo en el que se desvelaba cuál será el eje central de la nueva entrega de 'El precio de…', que se emitirá próximamente en Telecinco. "Hemos sido el primer programa de televisión que ha conseguido entrar en Cantora. Después de 40 años vamos a ver cada rincón de la finca, cada rincón del interior de Cantora, pero es que además, Cantora ha recibido cuatro visitas: Canales Rivera, Laura Cuevas, Pepi Valladares y Dulce", explicaba el presentador.

Isa Pantoja, en shock al ver unas imágenes de Cantora en 'De Viernes'

Isa Pantoja en 'De viernes'.

Cuando Isa Pantoja vio las imágenes del avance, en el que se ve a su exniñera dentro de la finca recreando el famoso episodio de la manguera, la hermana de Kiko Rivera ha tenido que sentarse, visiblemente indispuesta. "Ahora mismo no me encuentro bien, esto no me lo esperaba, no puedo ver eso ni volver a hablar de ese asunto. Lo siento, no puedo", ha reconocido la joven. Y es que el episodio de la manguera fue uno de los momentos más traumáticos de su vida, y le duele recordarlo.

Cuando ya se sintió mejor, Isa Pantoja ha explicado lo que significa para ella volver a ver la casa que fue su hogar durante su infancia y su juventud: "Lo que he visto… no parece la misma. Lo veo más triste que como yo lo dejé. Parece como si la hubiesen desvalijado. Estaba en mal estado y la forma que yo he visto es como si lo hubiesen tirado todo. Para mí es impactante ver esas imágenes. Ver la que fue mi casa en ese estado no es fácil. Nunca pensé que ella (su madre) llegara a deshacerse de esa casa porque para ella era muy importante", asegura la hija de Isabel Pantoja.

Además, Santi Acosta ha desvelado que el programa ha logrado entrar en todas las estancias de Cantora, incluida la habitación de Paquirri. En el avance mostrado por 'De viernes' también se puede ver un momento de la visita de Canales Rivera. El torero pasó muchos veranos en la finca junto a su tío Paquirri. "Esto antes era una buena finca, una buena plaza, ahora es un corral de mierda, estoy muy enfadado", confiesa, visiblemente indignado, el primo de Kiko Rivera.