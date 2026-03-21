Rocío Flores apunta y dispara contra Gloria Camila en 'De Viernes': "Lo que ha hecho es deleznable"

Hace unos días saltaba una sorprendente noticia: Rocío Flores y su sobrina, Gloria Camila, que hasta ahora habían sido uña y carne, se dejaban de seguir en redes sociales. Algo gordo debía haber pasado entre ellas para que llegaran a ese punto. Como cabía esperar, las especulaciones sobre lo sucedido no tardaban en llegar, y las reacciones tampoco.

En 'El tiempo justo' se dijo que esto podía deberse a que Gloria se habría enfadado con su tía por apoyar a Manuel Cortés en su triángulo amoroso con él y Álvaro Ávila. Sobre todo esto habló Rocío Flores la pasada noche en '¡De viernes!'. Visiblemente emocionada por todo lo que está pasando, la hija de Rocío Carrasco aseguró que el hecho de que su tía la hubiese bloqueado en redes era "surrealista e infantil": "Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios".

Además, la joven reconocía que se ha "preocupado durante toda mi vida que todas las cosas que pasen en mi familia se queden dentro de mi casa. Ninguna polémica que ha habido en mi familia ha sido creada por mí, nunca. Siempre me ha puesto en el disparadero". Lo que más le ha molesto es que Gloria dijese que "la pelota está en su tejado", y que ella no tenía que dar ninguna explicación al respecto. "Lo siento mucho, pero yo no he empezado", se quejaba Rocío.

"No soy la persona que ha creado esto, no tengo que dar ningún tipo de explicación. Llevo una semana aguantando y he explotado. Si ella quiere dar las explicaciones, que sea ella la que las de", añadía, contundente. Acto seguido, Rocío Flores mandaba una advertencia a Gloria Camila: "Espero que absolutamente nadie más vuelva a dudar de mí, ni de que todo lo que se está hablando en televisión no viene filtrado de mi parte". "Si ha habido alguien en mi familia que ha dado todo y más por Gloria, soy yo", deja claro.

Lo que paso es grande entre estas dos y esa chica la pegamadre es una odiadora profesional la cogió hasta con Ortega 🍑🍑 pic.twitter.com/HBUCFe0TW8 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) March 21, 2026

Rocío Flores, decepcionada y dolida con Gloria Camila: "Que hable con la verdad"

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se mostraba muy decepcionada con su tía: "Llevo desde el miércoles que ha salido todo esto, que mi teléfono va a explotar. Por cuestión de educación y por vergüenza he cogido el teléfono, he contestado educadamente y mi respuesta a todo el mundo ha sido la misma: 'Sabéis cómo soy, no voy a entrar en esto, no tengo nada que decir'". Una de las cosas que más le han dolido, es que su tía haya "dicho delante de toda España que lo que se está contando viene por su parte", algo que ella asegura que "es mentira".

Por todo ello, Rocío Flores no duda en mandar otro mensaje a la hija de Ortega Cano: "La próxima vez que se siente en un plató para hablar de mí, que procure hablar con la verdad, porque lo que ha hecho conmigo me parece deleznable". "Lo único que he hecho con Gloria durante toda mi vida ha sido dejarme la piel y partirme la cara por defender públicamente a lo que considero mi familia. Como soy incapaz de hacer eso con nadie de mi familia, tampoco me gusta que me lo hagan porque no me lo merezco", lamentaba la joven.

Pese a todo esto, confiesa no estar "enfadada, te lo juro. Es un tema que me duele y no quiero tratar. Me podrías decir de cualquier persona, pero ella sabía muy bien lo que iba a provocar esto. Lo que yo discuto se queda en mi casa", sentencia Rocío Flores.