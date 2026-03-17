Gloria Camila se rebela ante Joaquín Prat por lo planteado sobre Rocío Flores: "Ya está. No voy a entrar"

Este martes ha saltado la noticia: Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores se han dejado de seguir en redes sociales. Algo que ha provocado que se desaten los rumores sobre si ambas que siempre han sido uña y carne han tenido algún desencuentro que ha hecho que se hayan peleado hasta el punto de no querer saber nada la una de la otra.
Por si fuera poco, tras saltar la noticia, ha llamado la atención cómo tanto Gloria Camila como Rocío Flores compartían el mismo mensaje en sus redes sociales. "Y por paz mental uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos de cosas y personas", era la reflexión que ambas compartían en sus stories. Mientras Gloria Camila destacaba que "es tan necesario", la hija de Rocío Carrasco acompañaba esa reflexión con este mensaje: "Y menos mal".
Como era de esperar, aprovechando que es colaboradora de 'El tiempo justo', Joaquín Prat no ha dudado en preguntarle a Gloria Camila por lo que ha pasado y si es cierto que ha tenido algún problema con su sobrina, Rocío Flores, con la que hasta ahora siempre ha tenido muy buena relación.
"Fue pura casualidad", empezaba diciendo Gloria Camila sobre el hecho de que tanto ella como Rocío Flores compartieran la misma reflexión. "Es un escrito que no tiene dueño, le das a compartir y fin", insistía la colaboradora. "¿Por qué os habéis dejado de seguir?", repreguntaba Joaquín Prat. "Yo no voy a entrar en ese tema, ni voy a hablar ni voy a aclarar ni voy a explicar, creo que forma parte de mi intimidad y mi vida privada con Rocío", contestaba ella.
"¿O sea que ha habido movida?", insistía Joaquín Prat dándose cuenta de la actitud de su compañera. "No, es que no voy a entrar en detalles", volvía a repetir Gloria Camila. Tras ello, era Leticia Requejo la que revelaba que había podido hablar con Rocío Flores y que ella también le había dicho que no iba a entrar en detalles. "Algo ha tenido que pasar porque una cosa es que tengáis un roce y otra cosa es dejarte de seguir que es marcar una distancia con una persona", le replicaba Leticia Requejo.
Mientras, Jorge Borrajo confesaba que a él varios invitados del cumpleaños de Gloria Camila le habían dicho que ese día ella y su sobrina Rocío Flores no se hablaron. Algo que Gloria Camila desmentía y dejaba entrever que el problema que ha provocado todo sucedió este mismo lunes. "Pero algo tiene que motivar, porque tú no dejas de seguir a alguien porque sí", comentaba por su parte Antonio Rossi tratando de saber más detalles.
"También aparte de dejaros de seguir me ha dicho Rocío que tú la has bloqueado", aportaba Leticia Requejo. "Entonces lo de que no iba a entrar en detalles es falso porque si ha entrado en detalles", reaccionaba Gloria Camila. "Somos uña y carne cuando hay tanto contacto tiene que haber un debate, hasta en los mejores matrimonios hay discusiones. Puede ser un calentón del momento, hoy puede ser esto y mañana mato por Rocío, sigue siendo mi sobrina y la hermana que nunca he tenido", aseguraba después la colaboradora tratando de cambiar de tema.
Gloria Camila, a la defensiva en 'El tiempo justo'
Pero en 'El tiempo justo' nadie se daba por vencido y trataba de saber qué es lo que ha ocurrido entre ellas y cuando Joaquín Prat recordaba cómo en su momento Rocío también dejó de hablarse con Olga Moreno por su relación con Agustín Ettiene, ahora podría haber hecho lo mismo con su tía por su relación con Álvaro García, Gloria se ponía a la defensiva y aseguraba que no tenía nada que ver con eso.
"Os estáis yendo. Yo no tengo por qué aclarar algo que no he sacado a la luz. Entiendo que queráis preguntar y que tengáis muchas dudas. Es que ya está, no voy a entrar", sentenciaba la hija de José Ortega Cano. "¿Pero se puede arreglar?", trataba de saber Jorge Borrajo. "No lo sé, os he dicho que Rocío sigue siendo mi sobrina y la sigo queriendo y seguiré dando la vida por ella, no va a ser un nunca más como con mi hermana", sentenciaba la colaboradora.
Finalmente, Joaquín Prat le pedía que por favor hablara ella antes de que el motivo de la discusión saliera por otro lado. "Esto va a terminar trascendiendo y yo te agradecería que tienes la oportunidad de contarnos a tu manera y hasta donde quieras llegar qué es lo que ha pasado", le solicitaba el presentador. "No voy a entrar en nada de lo que ha pasado, si Rocío lo quiere contar que lo haga, pero yo por lo menos no voy a entrar", zanjaba. "Yo respeto que no quieras contarlo, pero no lo entiendo", le contestaba Joaquín Prat.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.