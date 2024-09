Joaquín Prat pone en su sitio al hijo de Carmen Borrego en 'Vamos a ver': "No vale criticar y luego..."

Tras los nuevos ataques de Paola Olmedo, José María Almoguera ha decidido resucitar de lleno el drama familiar cargando contra su madre. La entrevista del hijo de Carmen Borrego para Lecturas ha sido uno de los temas del día en ‘Vamos a ver’. Y ante la ausencia de Carmen Borrego en plató, Joaquín Prat no ha tardado en señalar al sobrino de Terelu Campos como el principal motivo.

Las incendiarias declaraciones de la exnuera de Carmen Borrego para la revista Semana volvieron a situar al clan Campos en el centro de la polémica. Ahora, es el propio José María Almoguera el que coge el testigo de su exmujer para señalar de nuevo a su madre por la exclusiva sobre su primer hijo, que terminó por romper su confianza.

El Club Social arrancó este miércoles con una importante baja entre los colaboradores. Carmen Borrego no se encontraba en plató para contestar a las últimas acusaciones de su hijo, pero Joaquín Prat salió en su defensa. «Vamos a ser serios. Eres el nieto de María Teresa Campos, tu madre es Carmen Borrego y tu tía Terelu Campos«, comenzó señalando el presentador de Telecinco, dirigiéndose muy serio al hijo de la malagueña.

Joaquín Prat, tajante con José María Almoguera: «Tienes que saber en qué mundo vives»

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Todas han trabajado y trabajan en los medios. Si nace tu hijo y tu madre lleva la prensa detrás, esto es lo que hay. Tienes que saber en qué mundo vives y quién es tu familia. Que a lo mejor no te apetece, pero uno tiene que saber dónde está», continuó explicando Prat, que se refirió también a las declaraciones de Almoguera en las que asegura «nunca» haber girado la cara a su madre en las instalaciones de Mediaset.

«No vale criticar a tu madre y luego tú hacer lo mismo»

«Yo te he visto pasar por aquí y mirar a ver si mamá estaba por aquí fumando en la calle», añadió Joaquín Prat, que insistió en no entender la cosa «tan grave» que Carmen Borrego le había hecho a él y a su familia. Aunque, el periodista, al igual que Alessandro Lequio, tiene más que claro el motivo por el que José María Almoguera se ha animado a reavivar la polémica. «Ha dejado claro que el problema es el dinero. Se cabrearon por dinero y por dinero no se van a reconciliar», sentenció el conductor de ‘Vamos a ver’.

Fue ahí cuando señaló el gran interés económico detrás de las portadas y exclusivas que tanto el hijo de Borrego como Paola Olmedo están protagonizando estas últimas semanas. «Lo que no vale es criticar a tu madre por vender tus llantos y luego tú hacer lo mismo con tus rencores», espetó el presentador en forma de recado para Almoguera, dictando una sentencia que parecía unánime entre el resto de colaboradores.

«Tiene que saber dónde está y donde se está metiendo», añadió Adriana Dorronsoro mientras en pantalla se podían leer titulares como «No sé dónde empieza mi madre y dónde el personaje» o «No confío en mi madre», todos sacados de las nuevas declaraciones de José María Almoguera para la revista Lecturas.