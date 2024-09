Carmen Borrego tiene que abandonar ‘De Viernes’ tras el inesperado gesto de su hijo en directo

El pasado jueves, 5 de septiembre, se cumplió un año de la muerte de María Teresa Campos. Por tal motivo, esta semana ‘¡De viernes!’ ha querido rendirle un homenaje contando con la presencia en el plató de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Pero lo que nadie se esperaba es lo que iba a pasar en pleno directo.

Y es que, en un momento de la noche, José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, llamó al programa, dejando atónita a su madre y a su tía. Cabe recordar que el único nieto varón de María Teresa Campos siempre ha querido mantenerse alejado de los focos. A esto se le suma la nula relación que mantiene con su madre.

«Tenemos precisamente una llamada. Ahora mismo, de alguien que también recuerda a María Teresa. Buenas noches», dijo Santi Acosta, dando paso al hijo de la colaboradora. «Buenas noches», saludó José María Almoguera. La cara de Carmen era un poema. «Quería, lo primero, dar las gracias a la productora, al programa y a Mediaset por dejarme colaborar en este homenaje, ya que no pude estar el día 2 en Málaga», empezó diciendo, excusando así su ausencia en la misa en honor a su abuela.

Carmen Borrego afea a su hijo su desprecio en directo

«Sólo quiero decir que mi abuela ha sido lo más grande en mi vida. Que la echo mucho de menos y que siempre la querré mucho», reconoció el hijo de Carmen Borrego, mientras su madre no podía reprimir las lágrimas de la emoción. Eso sí, cuando Santi Acosta le preguntó si quería decirla algo, ya que estaba en el plató, él se negó en rotundo: «Ahora mismo no. Muchas gracias, ya lo haremos en privado cuando haya que hablar».

«Aunque tú no me quieras decir nada, yo sí quiero darte las gracias en nombre de tu abuela que tanto quisiste y tanto te quiso a ti», le replicó la hija menor de María Teresa Campos, sin obtener respuesta por parte de su vástago. Cuando José María colgó, su madre no dudó en afearle el gesto: «Le agradezco lo que ha hecho, pero creo que saludar no cuesta nada. Es que parece que he matado a alguien».

Antes de que el programa terminase, Carmen Borrego sorprendió al desvelar que su hijo le había escrito disculpándose, alegando que estaba «nervioso». Un nuevo e inesperado paso al frente por parte de José María Almoguera que podría ser el inicio de la esperada reconciliación con su madre.