En ‘TardeAR’ airean la tremenda reacción de José María Almoguera a la exclusiva de Paola Olmedo

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera y, por lo tanto, exnuera de Carmen Borrego, ha cargado contra la que fuera su familia política vía exclusiva en la revista ‘Semana’. Lo ha hecho justo un día antes del primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos, un duro golpe para uno de los clanes más conocidos de nuestro país.

Entre las muchas declaraciones que da Paola Olmedo en la citada revista critica la inmadurez del padre de su hijo: «José es un chico muy inmaduro. Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien, si me está haciendo daño…». Además, aseguraba que jamás le iba a perdonar Carmen Borrego que hubiera vendido la exclusiva de su embarazo.

Este miércoles, 4 de septiembre, el mismo día que amanecíamos con la entrevista de Paola, ‘TardeAR’ desvelaba cuál había sido la reacción de José María Almoguera a la exclusiva. Era María Martín Blázquez explicaba que había un trato entre Carmen Borrego y Paola Olmedo que ella había incumplido: «No solamente está muy enfadado por el hecho de las cosas que ha dicho sobre él, sino también por haber hecho una entrevista».

«Parece que había un pacto hablado de que no se iba a hacer nada más con los medios. Sabe que Carmen va a tener que hablar del tema, pero tampoco quiere que su madre siga hablando de este tema porque eso lo que hace es seguir distanciando más la relación entre ellos», ha comentado la colaboradora del magacín vespertino de Telecinco.

José María Almoguera se enteró de la entrevista de su ex por ‘TardeAR’

Por su parte, Leticia Requejo también ha aportado más información al respecto. Según la periodista, a José María Almoguera «le ha sentado fatal esta entrevista». Porque, además, asegura que el hijo de Carmen Borrego se enteró de la entrevista gracias a ‘TardeAR’, que lo anunció este pasado martes. Tras ver que su exmujer iba a aparecer en portada en la revista ‘Semana’, el único nieto de María Teresa Campos se puso en contacto con ella.

Así lo ha explicado Leticia Requejo en el programa presentado por Ana Rosa Quintana: «Ayer por la tarde hubo un intercambio de mensajes entre José María Almoguera y Paola. Él le escribió muy enfadado a Paola pidiéndole una explicación de por qué lo ha hecho. Sé que hay un momento de tensión en esas conversaciones. El tono que usan tampoco es el mejor».