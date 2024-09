Carmen Borrego sentencia todo esto contra Paola Olmedo en ‘Vamos a ver’ tras su exclusiva

Este miércoles, la portada de la revista Semana llegaba a los quioscos en forma de nueva entrega de drama familiar para Carmen Borrego. La expareja de José María Almoguera, Paola Olmedo, volvía a la carga contra su suegra tras permanecer los últimos meses en silencio. Ante la nueva ronda de acusaciones, la hermana de Terelu Campos no dudó en conectar con ‘Vamos a ver’ para sentenciar las últimas palabras de su exnuera.

Desde que el mediático divorcio de José María Almoguera salió a la luz a mediados de marzo, el papel de Borrego en los problemas de la pareja ha sido uno de los temas más comentados. La malagueña, que rompió la relación con su hijo a raíz de las acusaciones, decidía conectar este miércoles por teléfono con Joaquín Prat para contestar a las últimas palabras de Paola Olmedo.

«Es duro volver a trabajar y tener que volver a este tema otra vez. Mañana estaré ahí y contestaré a todo lo que queráis», adelantó Carmen Borrego, que además aseguró no haberse leído la entrevista. «Desde luego la única que no se sorprende de que ella haya hablado soy yo. He tenido siempre claro que iba a hablar, y está en su derecho», comenzó explicando.

Carmen Borrego sentencia las últimas palabras de Paola Olmedo: «Las mentiras tienen las patas muy cortas»

Sin embargo, dejó claro el tono con el que va a abordar las recientes novedades del drama familiar ante los focos. «He dicho muchas veces, y lo repito, que no voy a hablar mal de ella porque es la madre de mi nieto, jamás haría eso. Por encima de todos y de todo está mi hijo y mi nieto», señaló la hija de María Teresa Campos antes de lanzar una seria advertencia a su antigua nuera.

Carmen Borrego conecta en directo con Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Lo único que voy a decir es que ella está en su derecho a hablar pero no está en su derecho a mentir. Las mentiras tienen las patitas muy cortas», sentenció Carmen Borrego antes de que Joaquín Prat le cortase para ir directo al grano sobre las acusaciones. «¿Vendiste o no vendiste tú la exclusiva del embarazo?», preguntó el presentador. «Con el consentimiento de ellos sí, lo único que cambió en el último momento es que ellos iban a salir conmigo y decidieron no hacerlo», explicó la malagueña.

Entonces, se pronunció más tajante que nunca sobre los repetidos reproches de su nuera con respecto a haber monetizado su intimidad. «Jamás en mi vida hubiera vendido la exclusiva de mi nieto sin el consentimiento de ellos. Hubiera hablado como abuela, porque estoy en mi derecho, pero jamás en mi vida hubiera vendido la exclusiva de un embarazo que no me corresponde», insistió la colaboradora de ‘Vamos a ver’.

«Tengo testigos de que estaba más que hablado. Lo ha aclarado el director de la revista por activa y por pasiva. El único problema es que antes de que saliese esa exclusiva salieron los audios de ella», aclaró Carmen Borrego. Más tarde, prefirió no pronunciarse sobre las palabras de su hijo en la llamada, adelantando que este jueves lo discutirán todo de forma más extensa en plató.

«Necesito ver a mi nieto»

Aún así, Joaquín Prat insistió con una última pregunta. «¿Esto para ti es una oportunidad para recuperar la relación con tu hijo?», señaló el presentador. «Eso depende fundamentalmente de él. Yo siempre voy a estar abierta a ello, él lo sabe. Mis mensajes a él son siempre el mismo: ‘aquí estoy y aquí estaré’. Para lo bueno y para lo malo», aseguró la hermana de Terelu Campos, que terminó lanzando un último recado a su exnuera y su hijo.

«Reclamo mi papel de abuela, necesito ver a mi nieto. Mi nieto no es culpable de nada y tiene derecho a ver a su abuela», terminó sentenciando Carmen Borrego antes de saludar a Alejandra Rubio, que se estrenaba este miércoles como nueva colaboradora de la sección de corazón en ‘Vamos a ver’. Por lo que, a partir de este jueves, tía y nieta volverán a compartir plató después de la cancelación de ‘Así es la vida’.