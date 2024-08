Terelu Campos abochorna a Maite Galdeano en ‘De Viernes’ con lo que llega a señalar de ella

Después de escuchar el desgarrador testimonio de Sofía Suescun la semana pasada, Maite Galdeano se sentaba en ‘De Viernes’ para dar su versión de los hechos y reconocer que se había equivocado con su actitud. Pero durante toda la entrevista hubo una colaboradora que no dudó en cantarle las cuarenta en varias ocasiones a la invitada. Y es que Terelu Campos quiso dejarle las cosas claras a la Galdeano.

El primer tirón de orejas que le dio Terelu Campos a Maite Galdeano fue cuando ‘De Viernes’ recuperó las grabaciones en las que la navarra pedía a su hijo Cristian que matara a Kiko Jiménez y que si no la dejaban volver se iba a cortar las venas.

«¿Tú amenazas con tu integridad física repetidamente?», le cuestionaba Beatriz Archidona. «No, no lo hago repetidamente», aseveraba Maite Galdeano. «¿Pero ya lo habías hecho antes?», repreguntaba Archidona. «No, me acuerdo la verdad pero repetidamente no», contestaba ella. Y era entonces cuando Terelu Campos se ponía seria con la madre de Sofía. «Si no te acuerdas es porque lo has hecho, sino dirías un no rotundo», le replicaba la colaboradora.

«A mi eso más que una amenaza me parece un chantaje emocional terrible. Las personas que hemos vivido cosas terribles en nuestra vida de este tipo sabemos lo que es y decirle eso a un hijo es una faena muy grande. Y creo que esto no contribuye al acercamiento que tú pretendes tener con Sofía. Tú no eres consciente de que utilizando esas palabras, cogiendo y saltándote una valla de su casa no estás contribuyendo a que las cosas vayan bien», le cuestionaba Terelu.

Algo a lo que Maite Galdeano le daba la razón. «Es verdad que he cometido errores hecatómbicos. Yo solo quería abrazar a mi hija y hacer las paces, Terelu», el confesaba ella. «Pero Sofía no», le recordaba la colaboradora. «Yo hablé con dos abogadas y me dijeron que como estoy empadronada también es mi casa y tenía mis enseres dentro», trataba de justificar la navarra el motivo por el que saltó la valla de la casa de su hija.

Más adelante, Terelu Campos tampoco dudó en criticar que Maite le escribiera un mensaje a Sofía cuando ella se iba a ‘Supervivientes All Stars’ para decirle que tenía que dejar a Kiko y que a su vuelta no iba a estar. Tras leer el mensaje que le había escrito, Terelu era contundente con su invitada. «Muchos tenemos hijos, yo he visto a mi hija sufrir por un chico que le gustaba mucho pero a mí ni se me ha ocurrido mandarle un mensaje a mi hija lo que tiene que hacer y mucho menos mandarle un mensaje al novio de mi hija para decirle nada, me lo he comido que es lo más jodido. Lo jodido es comérselo», le exponía la colaboradora.

«Pero tú no vives con tu hija, tú jamás has vivido con tu hija», le replicaba Maite Galdeano. «Ah no, me la dieron en un cesto y la dejé en la calle», le contestaba Terelu. «Pero no has vivido con tu hija y con el novio de tu hija», recalcaba entonces Beatriz Archidona queriendo hacer ver a su compañera que su situación y la de Maite eran muy diferentes. «Es que si yo hubiera hecho algo así mi hija no me lo perdona en la vida», reconocía Terelu.

«Pero Terelu, si Carlo insulta a tu hija delante de ti tú no te quedas callada, por lo que lo mínimo es que Maite defienda a su hija», le soltaba José Antonio León. «Si le insulta por supuesto que yo no me callo y más si pasa en mi casa. Yo no recrimino que tú cuando pasa eso y él pronuncia esa palabra tú te levantes y le digas qué estás diciendo. Eso es normal, lo que no es normal es ni el mensaje a tu hija ni el mensaje a él», sentenciaba Terelu.

Terelu Campos se revuelve con Maite Galdeano por su actitud con Cristian

El último desencuentro entre Terelu Campos y Maite Galdeano se produjo cuando la navarra trató de justificar por qué con su hijo Cristian tiene una relación más fría que con Sofía. «¿Cómo puede ser que esa madre protectora le de todo a una y nada a otro?», le preguntaba Terelu.

«Cristian era superdotado, tocaba el piano porque su madre se encargó de llevarle a una academia de pago, mientras él respondía que ‘Maite era una madre muy buena’. Era genuino sino ha llegado más adelante es porque no ha querido. Iba por encima de todos. A los 16 años me llama el director de un colegio de pago y me dice que Cristian se ha torcido, que Cristian bebe y fuma lo que no tiene que fumar y me entró un bajonazo derrumbador y fatídico, al poco me separo y actué a pesar del dolor, pensé que para que el padre se recondujera le dejaba a Cristian porque sino era poner una manzana podrida en el frutero y que pudriera a la otra», trataba de justificarse Maite.

Al escucharla, Terelu Campos se revolvía en su asiento. «Él venía a horarios intempestivos y si hubiera estado Sofía habría hecho lo mismo que el hermanito», insistía Galdeano. «Osea que elegiste. Claramente nos estás contando que elegiste a Sofía y dejaste a Cristian«, le condenaba Terelu. «Yo lo siento pero estaba sola y anulada con una niña de 5 años», aseveraba la madre de Sofía. «¿Pero Maite quieres a Cristian?», le preguntaba Ángela Portero sin recibir respuesta. «Tú le dejas al señor alcohólico y maltratador al que describes como un monstruo y le dejas a tu hijo», le recriminaba Antonio Montero. «Era una forma de abrirle la mente y de encauzarle», seguía justificándose Galdeano.

«Es que lo que no se entiende es que con Sofía seas todo amor y con el otro no tengas nada», le volvía a decir Terelu Campos después de que Maite Galdeano se quejara de que la estaban juzgando como madre.