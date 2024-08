Maite Galdeano advierte seriamente en ‘De Viernes’ tras lo exhibido de ella: «Es un delito grave»

Una semana después de que Sofía Suescun rompiera su silencio en ‘¡De Viernes!’ sobre el conflicto que mantiene con su madre, Maite Galdeano, esta ha hecho lo propio en el mismo programa. La de Pamplona ha respondido punto por punto a su hija este viernes 30 de agosto, y lo ha hecho lanzando, incluso, una advertencia.

Maite Galdeano empezaba la entrevista pidiendo perdón a Sofía y rogándola una segunda oportunidad: «Me siento mal por si he fallado. Espero que Sofía me escuche, que escuche todo lo que le voy a decir y que me llame. Después de todo lo escuchado por ella entiendo que la he podido agobiar, lo reconozco. He sido una madre demasiado intensa», reconocía.

Antes de pisar el plató, la autodenominada como ‘La Elegida de Dios’ quiso dejar claro que no tiene ningún problema de salud mental, como así se ha dado a entender. «No es cierto que tenga problemas de salud mental y cualquier dato médico que se publique es un delito grave. Yo tomo mi medicación pautada, pero para otras enfermedades que tengo y la tomo y la debo tomar. Problemas mentales no tengo y nunca los he tenido», asegura.

Maite Galdeano revela el insulto que Kiko le habría hecho a Sofía

Maite Galdeano se ha visto obligada a hacer esta aclaración después de haberse dicho en algunos programas que se habrían filtrado algunos de sus informes médicos. «Me han dicho que van divulgando un informe psicológico y se van riendo por todo Telecinco», ha lamentado la madre de Sofía Suescun.

Según reveló la navarra en el plató de ‘¡De Viernes!’ la trifulca familiar comenzó después de que su hija regresara de ‘Supervivientes All Stars’. En ese momento, siempre según Maite, «Kiko le dijo a mi hija que para qué había ido a ese reality, que había quedado como la puta de España». Unas palabras que, al parecer, hicieron estallar a la madre de la concursante, que salió en defensa de la joven, haciéndola ver que no podía permitir ese tipo de comentarios: «Le dije que ya valía, que esas no eran formas de hablarle. Me pareció una humillación hacia ella, y ahí es cuando le envié el mensaje».

De esta forma Maite Galdeano se refiere a los insultos que propinó al novio de su hija a través de WhatsApp, y por los que él después la denunció. Este sábado, 31 de agosto, Kiko Jiménez tendrá la oportunidad de contestar a estas acusaciones de su suegra en ‘Fiesta’, el programa en el que colabora. La ‘guerrra’ continúa.