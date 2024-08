Cristian Suescun deja retratada a Maite Galdeano antes de 'De Viernes': "Violencia en casa..."

Sin quererlo, Cristian Suescun se ha convertido en protagonista inesperado del conflicto que mantienen su madre, Maite Galdeano y su hermana, Sofía Suescun. Por todos es sabido la difícil relación que siempre ha mantenido con su progenitora, por eso, no ha dudado en posicionarse del lado de la influencer y de su novio, Kiko Jiménez.

Después de que Sofía rompiera su silencio en ‘¡De viernes!’ y a unas horas de que Maite haga lo propio en el mismo programa, Cristian Suescun ha concedido una extensa entrevista para ‘TardeAR’. En ella, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre la relación con su madre y cómo fue su infancia. Un testimonio que ha conmovido a la mismísima Ana Rosa Quintana.

«Esto empieza hace mucho tiempo. Como todos sabéis mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, mi hermana tenía 5. Un juez decidió que yo me iba con mi padre, mi madre se quedaba con mi hermana y ya la quiso hacer a su manera. Mi madre la acaparaba para ella siempre, y mi hermana nunca ha tenido una infancia como una niña normal», confiesa, visiblemente emocionado.

«Mi madre nunca me ha dicho ‘Te quiero'», lamenta Cristian Suescun

Leticia Requejo, la encargada de hacerle la entrevista, quiso saber si Maite había sido una buena madre. Cristian Suescun se mostraba muy sincero: «Todos tenemos nuestros fallos, pero lo ha podido hacer mejor. Le ha faltado mucho cariño. A mí mi madre nunca me ha dicho ‘te quiero’, mi madre nunca me ha dado un beso, en la vida. Es una situación que he normalizado, pero ahí está».

El hermano de Sofía Suescun cree que su madre siempre le ha visto como el fiel reflejo de su padre. Y, según él, esa ha sido la razón por la que no se ha portado muy bien con su hijo. «Tú no eres de mi raza de los Galdeano», le llegó a decir Maite. Incluso ha desvelado que «estando en su casa nunca he podido ir al baño a hacer de vientre, no podía ir ni al frigorífico y coger agua».

Pese a esto, Cristian Suescun intenta empatizar con ella: «Mi madre tenía un padre que no era la mejor persona. Mi madre ha tenido una infancia muy mala y en cierta medida puedo entender su actitud hacia nosotros. Violencia en casa, en la calle, violencia verbal, no saber tratar a un hijo. Al final eso es lo que nos ha transmitido a nosotros y los valores que nos ha transmitido», sentencia.