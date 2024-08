Cristian Suescun sentencia a Maite Galdeano en unos inusitados términos: «Un esperpento»

Cristian Suescun ha decidido sincerarse en una entrevista exclusiva para ‘TardeAR’ sobre el conflicto familiar entre su madre, Maite Galdeano y su hermana, Sofía Suescun. Lo ha hecho este martes, 27 de agosto, días después de que esta última diese su versión en ‘¡De viernes!’ y días antes de que su madre haga lo propio en este mismo programa.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha relatado cómo ha vivido la ‘guerra’ entre las dos mujeres de su vida. Cristian Suescun comenzó contando cómo vivió él cuando, el pasado 4 de agosto, Sofía decidió echar a Maite de casa, y alejarse de ella. «Fue un shock bastante importante, me encuentro a mi hermana desconsolada y me dice que hasta aquí ha llegado con mi madre, que no es feliz y que está manejando su vida», explica.

En ese momento, cuenta, la influencer «ha tomado la decisión de nunca más vivir con mi madre y eso a mi madre todavía no se le ha metido en la cabeza». Fue él quien se lo comunicó a Maite: «Al día siguiente llamo a mi madre para explicarle todo». Ella respondió entre gritos, motivo por el cual decidieron buscar la manera en la que pudieran hacerla salir de casa.

Maite pidió a su hijo que «destruyese» la relación de Sofía y Kiko

Según Cristian Suescun, cuando su madre llevaba dos días en La Manga, «me dice: ‘Cristian, tienes que acabar con Kiko, quitarlo del medio, destruir la relación, sea como sea, tienes que hacer eso’. Le tiene un odio inconmensurable». Algo que prefirió no contar a su hermana para no echar más leña al fuego: «Prefiero templar la situación y que no vaya a más». Sobre el 13 de agosto, día en el que su madre salta la valla de casa de Sofía, el hermano de esta recuerda que «estuvo toda la noche conduciendo, cambiaron los cerrojos de la puerta y por eso decidió saltar la valla. Me llamó mi cuñado para decirme que había saltado, llegué en cinco minutos».

Cuando llegó, recuerda que «estaba la Guardia Civil, mi hermana y Kiko estaban en shock, estaban blancos los dos. Esto fue un punto de inflexión. Mi madre decía: ‘saca a ese tío de casa y déjame entrar a mí’”. «Mi madre se volvió del tirón a La Manga», asegura. Pese a la mala relación que siempre ha mantenido con su progenitora, Cristian Suescun reconoce que estuvo todo el día preocupado porque llegase bien a casa, y le duele todo lo que está pasando: «Le digo que reflexione y que deje pasar el tiempo». Además, tacha de «esperpento todo lo que hizo» en redes sociales para llamar la atención de su hermana.

La reacción de Maite Galdeano a la entrevista de Cristian Suescun

Pero, ¿cómo ha reaccionado Maite Galdeano a la entrevista de su hijo en ‘TardeAR’? Al parecer, le ha dado un ataque de ansiedad. Así lo ha contado uno de los reporteros del programa que se ha desplazado hasta la Región de Murcia para hablar con ella. Aunque la madre de Sofía y Cristian no ha querido hacer declaraciones, detrás de las cámaras se ha derrumbado.

«Ha entrado en un ataque de ansiedad, me he tenido que acercar a ella para consolarla. Nos hemos sentado los dos en un banco del paseo de la playa. Ha entrado en ese estado porque se acababa de enterar que Cristian Suescun nos ha concedido una entrevista a nuestro programa», ha explicado el periodista.

Según el reportero, Maite está «en una depresión profunda desde hace días. No para de llorar, no puede dormir. Me ha dado mucha pena el tiempo que he compartido con ella. He visto a una mujer totalmente rota». Además, ha desvelado el favor que le ha pedido, que llame a Sofía por teléfono porque la tiene bloqueada: «Ella solo quiere el amor de su hija y que si Sofía la llame sería el fin a todos sus problemas».