La alarmante publicación de Cristian Suescun ante la cruzada de Sofía y Maite Galdeano

Cristian Suescun está en medio de la guerra abierta que mantienen su madre, Maite Galdeano, y su hermana, Sofía Suescun. El joven, que por el momento no ha roto su silencio sobre el conflicto familiar, ha compartido un enigmático mensaje en sus redes sociales con el que ha hecho saltar todas las alarmas.

Aunque no ha querido entrar en demasiados detalles, la decisión que ha tomado ha hecho que sus seguidores deduzcan que podría tener que ver con su madre, Maite Galdeano. Si bien no ha querido posicionarse claramente en ninguno de los dos bandos, sus gestos dejan entrever que está más del lado de su hermana.

Este lunes, 26 de agosto, Cristian Suescun ha compartido un misterioso mensaje con el que anuncia una drástica decisión. «Me he quitado un peso de encima», escribe el exconcursante de ‘Supervivientes’ en sus stories de Instagram. Pero lejos de quedarse ahí, poco después compartía su horóscopo de hoy. El novio de Dakota Tárraga es libra y ha quedado muy sorprendido con el consejo que le han dado los astros para el día de hoy.

«Es importante que tengas la mente ocupada. Con un ritmo frenético tienes menos oportunidad de dar vueltas a la cabeza a asuntos que ahora mismo no son buenos para ti», dice su horóscopo. De esta forma, deja claro que su intención es alejarse del conflicto que viven su madre y su hermana y que, cada día que pasa, se recrudece aún más.

Las palabras de Cristian Suescun a Maite Galdeano que hoy cobran fuerza

Cristian Suescun no ha querido explicar a qué se refiere ni cuál es ese peso que se ha quitado de encima. Pero, según apuntan muchos de sus seguidores, podría tratarse de su madre, Maite Galdeano, con la que, a diferencia de su hermana, nunca ha tenido una buena relación. Madre e hijo han protagonizado numerosos enfrentamientos en los platós en los que, casualidades de la vida, Sofía siempre intentaba mediar.

De hecho, el joven ya reconoció durante su paso por ‘La Casa Fuerte’, concurso en el que participó junto a su madre, que esta «debería ir a un psicólogo. Porque decir cosas que yo no he dicho e inventarse cosas así porque sí, es que no entiendo porque lo hace». «Sofía y yo ya no sabemos qué hacer con ella, te tienes que ir al pueblito y dejar que Kiko y ella hagan lo que quieran», le espetó en aquel momento Cristian a Maite. Unas palabras que, ahora cobran un peso especial.