Cristian Suescun declina dar respuesta a esta cuestión de ‘TardeAR’ sobre Sofía y Maite

Desde que estalló el conflicto entre Maite Galdeano y su hija Sosfía Suescun y sobre todo su yerno, Kiko Jiménez, quedaba una persona por hablar en torno a esta guerra. Pero Cristian Suescun, el hermano de Sofía se ha pronunciado al fin en ‘TardeAR’.

Y es que si había una reacción que muchos esperaban era la de Cristian Suescun después de que su novia, Dakota Tarraga si que se manifestara a través de sus redes sociales. Hace unos días, el hermano de Sofía Suescun aseguraba en redes que se encontraba de viaje y que no quería hablar sobre el asunto.

Este lunes, ‘TardeAR’ se ponía en contacto con Cristian Suescun para conocer cuál es su versión y su visión de lo que ha sucedido entre su madre Maite Galdeano y Sofía y Kiko Jiménez. Pero por ahora, el ex concursante de ‘La casa fuerte’ prefiere no manifestarse.

«Me parece un tema muy delicado y ya habrá tiempo de hablar. Me apetece cero hablar de esto», asegura Cristian Suescun al ser preguntado por esta guerra familiar. «¿Y lo de la demanda?», le cuestionaba la redactora de ‘TardeAR’. «Lo estoy pasando muy mal y ya te digo que prefiero no hablar del tema. Es un tema muy delicado en mi familia», seguía plantándose.

Por otra parte, Cristian ha preferido no posicionarse para no generar más lío en su familia. «Yo soy Cristian, mi madre es mi madre, mi hermana es mi hermana y Kiko es mi cuñado», recalca Suescun. «Todos son mi familia y no hay uno más que otro», añadía.

Pese a todo, Cristian Suescun si que ha asegurado que mediará y hará lo posible para que toda la situación se reconduzca. «Dentro de lo que cabe y esté en mi mano intentaremos mediar», concluye.