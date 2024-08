Maite Galdeano hace lo impensable con Sofía Suescun y Kiko tras ‘De Viernes’: «Va a acabar mal»

Maite Galdeano no da tregua ni a su hija ni a su yerno. Lejos de recapacitar tras la entrevista que Sofía Suescun concedió en ‘¡De viernes!’, la ‘elegida de Dios’ ha compartido un vídeo en sus redes sociales con el que pone de manifiesto que no está bien y que necesita ayuda.

En el vídeo, subido a sus stories de Instagram, Maite Galdeano se graba a sí misma haciendo una especie de «ritual mágico». En las imágenes se la puede ver echando vinagre a un bote en cuyo interior se encontraban dos papeles que contenían los nombres de Kiko y de Sofía. Acto seguido, lo ha cerrado y lo ha metido en el congelador.

Aunque la madre de Sofía no especifica lo que está haciendo, muchos usuarios de las redes sociales han explicado que «este método de protección» consiste en «congelar a una persona» para que dejen de molestarlo. Si bien otros aseguran que el hecho de que lo rocíe de vinagre es para «provocar la separación de la pareja». Sea como fuere, esta nueva llamada de atención ha preocupado a muchos.

🪄Maite Galdeano nos muestra como le hace un mal de ojo a Kiko Jiménez. A mí estas cosas me dan respeto 😨 pic.twitter.com/PMOpNv5sq4 — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 25, 2024

Los usuarios de X piden «ayuda urgente» para Maite Galdeano

Los usuarios de X no daban crédito a lo que estaban viendo, y han pedido ayuda para Maite Galdeano, ya que consideran que ha traspasado todos los límites. «Cuando congelas a alguien al final quieres que le pase algo», opinaba un usuario, mientras que otro añadía: «Yo no creo en estas cosas, pero hay gente que no volvería a vivir tranquila si supieran que les ha hecho algo de este estilo». «Va a acabar mal» o «Esta mujer necesita ayuda urgente», son solo algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en la citada red social.

Lejos de esconderse, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no ha dejado de hacer su vida tras la entrevista de su hija en ‘¡De viernes!’. Además de subir vídeos a Instagram recordando lo que Sofía decía de Kiko cuando este aún estaba con Gloria Camila, se la ha podido ver paseando a su perro por la playa. Precisamente ahí es cuando ‘Fiesta’ ha podido hablar con ella, quien se mostraba muy molesta con la presencia de los reporteros: «¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo?».

Sofía, hundida tras la reacción de su madre a su entrevista

Además, horas después de que la infuencer se sentara en el plató de Telecinco, Maite Galdeano se ponía en contacto con su representante para dejar claro que no iba a dar su brazo a torcer. Así lo explicó Omar Suárez en ‘Fiesta’: «Dice que su testimonio es mentira y esto produce un bajón en ella. Sofía se da cuenta de que su madre no ha entendido nada y se queda hundida en casa».

El estado anímico de la joven preocupa mucho a su chico. De hecho, Kiko Jiménez no acudía el pasado sábado a su puesto de trabajo en ‘Fiesta’ para quedarse con ella. Para intentar levantarla el ánimo, ambos han puesto rumbo a Linares para pasar unos días de desconexión junto a la familia de él. Algo que, a buen seguro, a Sofía la vendrá muy bien.