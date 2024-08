Gema López se deslengua y deja retratada a Terelu Campos por su mala educación: «No hay excusa»

Continúa la conmoción por la inesperada muerte de Caritina Goyanes, y ‘Espejo Público’ mostraba este miércoles todos los famosos que han querido dar su último adiós. Entre los totales del matinal se colaba una Terelu Campos muy molesta con los medios, llegando a protagonizar un encontronazo. Y Gema López no ha dudado en sentenciar la actitud de la malagueña, que se mostró fría y enfadada con la prensa durante sus declaraciones.

‘Más Espejo’ continuaba este miércoles de luto por el trágico fallecimiento de Caritina Goyanes. Lorena García y sus colaboradores comenzaban con un repaso de todos los rostros conocidos que han reaccionado a la muerte de su amiga. Algunos como Isabel Preysler, Lolita, Tamara Falcó y por supuesto, Terelu Campos. Sin embargo, las tajantes declaraciones de esta última despertarían todo un revuelo en plató.

Visiblemente molesta, la malagueña respondía de forma tajante a las preguntas de los periodistas. «¿Cómo se va a estar? ¿Qué queréis que diga, que es un horror? Pues claro que es un horror», espetaba la malagueña muy enfadada, sin querer perder más tiempo atendiendo a los medios. Ante el pésimo trato de su antigua compañera de ‘Sálvame’, Gema López no pudo morderse la lengua y lanzó su sentencia más demoledora.

Gema López estalla contra la «mala educación» de Terelu Campos

«Mis compañeros de la prensa, con el máximo respeto, han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia, los íntimos amigos, Isabel Preysler, Lolita, que estaba rota porque son prácticamente familia, y todos han sabido estar a la altura de las circunstancias y contestar a mis compañeros», comenzó señalando la periodista del corazón, que se guardaba su dardo contra la hermana de Carmen Borrego para el final.

Y es que, Gema López no daba crédito a la falta de respeto que la colaboradora de ‘De viernes’ había tenido con sus compañeros. «Insisto, no han perdido el respeto en ni un solo minuto, y nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos», sentenció la comunicadora, visiblemente molesta con la madre de Alejandra Rubio. Pero la tertuliana no se quedó ahí.

Gema López en ‘Espejo Público’

«Terelu, que en este caso no eres la viuda, que en este caso no eres la hija afligida, que en este caso eres una persona a la que se le pregunta y eres la única a la que se le ha preguntado y ha dado una mala contestación. ¡Háztelo mirar!«, exclamaba López, que caldeaba cada vez más el ambiente en plató dirigiéndolo en contra de la malagueña.

Y la periodista no dudó en lanzarle un importante recado. «Porque luego te quejas de las críticas. Te voy a mandar el vídeo, incluido el de Cari Lapique, que ayer rota de dolor, despidiendo a su hija, tenía a las cámaras al lado y no dijo ni esto. Se llama educación, se llama saber estar y saber atender a la prensa», señalaba Gema López, justo antes de que Lorena García intentase calmar las aguas tras varios minutos de reproches.

«Juega en su propia contra, esta vez no hay excusa»

«No hay necesidad, no hay necesidad. Con mandar un abrazo a la familia era suficiente», aseguraba la conductora de ‘Espejo Público’, que intentó sin éxito frenar la cruzada de López contra su antigua compañera. «A lo mejor, lo que le falta a Terelu es calle. Es muy fácil trabajar desde aquí, y lo digo yo que estoy fresquita en verano y calentita en invierno en este plató, comentando lo que otros nos dan, pero lo difícil es estar ahí, en la calle», continuaba señalando la periodista, atacando a su privilegiada posición.

Pero Gema López advirtió entonces que este desplante supone un punto de inflexión en la imagen de Terelu. «Juega en su propia contra, y esta vez no hay excusa, no hay un ‘entendedlo porque era mi madre’, ‘me agobio en los sitios’,… Aquí ibas tranquilamente andando por la calle. Aquí la excusa es la mala educación, no hay otra. Me da una rabia, de verdad… Me molesta mucho, por la gente que está trabajando en la calle», comenzaba señalando.

«La reportera te ha preguntado con toda la educación del mundo, la que no mostráis ninguna de vosotras. ¿Tú te crees que es grato para esa chica? Pero, ¿tú sabes para qué la hace? Para que tú y yo vivamos y comentemos, que tú también vives de comentar estas imágenes. Así que seamos un poco más agradecidos con la gente que trabaja para nosotras y con nosotras», terminaba sentenciando la colaboradora de ‘Más Espejo’.